ダイアン・津田さんとパーク２４柔道部の阿部詩が初共演！「タイムズカー」の新WebCMシリーズ「津田社長が さぁ大変!!」を1月23日より公開

パーク２４株式会社

パーク２４株式会社（本社：東京都品川区、社長：西川光一、以下「パーク２４」）は、パーク２４グループが全国で展開するカーシェアリングサービス「タイムズカー」の新Web CMシリーズ「津田社長が さぁ大変!!︎」全8本を、1月23日（金）に公開しました。

人気お笑い芸人のダイアン・津田篤宏さんとパーク２４柔道部所属の阿部詩が初共演で展開する本Web CMシリーズ「津田社長が さぁ大変!!︎」は、「スイスイゴー！」をキャッチコピーに、タイムズカーの活用により、中小企業の営業機会の損失低減、営業活動や経理事務の効率化が期待できることを訴求しています。

今回のWeb CMでは、津田さんが中小企業「津田商事」の3代目社長役を、阿部詩が津田商事の敏腕社員役を演じています。

津田社長は、物事がうまくいかなくなると困惑したり、どうすれば良いか分からない時は取り乱したりしてしまいますが、津田社長を助ける敏腕社員として阿部詩が登場し、津田商事の困りごとに対してタイムズカーを提案することで解決します。

なお、Web CMは、タイムズカー公式Xおよびタイムズ公式Instagramでもご視聴いただけます。

■「社用車入れたいけど費用がかかる」篇ストーリー

営業の機会損失を防ごうと社用車の導入を検討している津田社長。しかし、社用車の導入で生じる車体費やガソリン代、保険料などの維持費を考えると導入が難しいことが分かり、「どうしたらええねん」と取り乱してしまいます。その時、敏腕社員の阿部詩が現れ、タイムズカーなら維持費が０円で営業車として導入できることを紹介します。阿部詩の急な登場に驚きつつも内容に納得し、「ええやん！」と早速導入することを決めた津田社長は、営業力アップへの期待にテンションが高まり、「これで我が社もスイスイゴー！」と叫びポーズをとります。その様子を無表情で見つめる阿部詩ですが、すぐに笑顔で親指を立て“good!”のポーズでタイムズカーの導入を決めた津田社長の判断に賛同します。最後は、「スイスイゴー！」を連呼する津田社長と、その様子を優しく見守る阿部詩に注目です。

■Web CM概要

タイトル（全8本）：

・「社用車入れたいけど費用がかかる」篇

・「社用車がないからたくさん回れない」篇

・「繁忙期に社用車が足りない」篇

・「朝早い営業でレンタカーが借りられない」篇

・「悪天候時の自転車営業は効率が悪い」篇

・「大量の荷物」篇

・「領収書確認の工数/利用管理が煩雑」篇

・「領収書確認の工数/利用管理が煩雑(駐車場代ver)」篇

配信開始：2026年1月23日（金）

出演：ダイアン・津田 篤宏、阿部 詩

タイムズカー公式X：https://x.com/timescar_jp

タイムズ公式Instagram：https://www.instagram.com/mobility__link/

■「社用車入れたいけど費用がかかる」篇（左から右、下段へ続いています）

■出演者プロフィール

ダイアン・津田 篤宏（つだ あつひろ）さん

1976年5月27日生まれ。滋賀県愛知郡出身。

NSC大阪校を経て、2000年、中学校の同級生のユースケとダイアンを結成。 大阪・baseよしもとの中心メンバーとして活動して、2007年から2年連続で 『M-1グランプリ』決勝進出。

関西の番組で腕を磨き、芸歴18年目の2018年4月に東京へ上京。同年、『上方漫才大賞』大賞を受賞した。 2023年7月には、フジテレビ『FNS27時間テレビ 鬼笑い祭』で千鳥、かまいたちと総合司会を務める。

現在、多数の番組にレギュラー出演をし、お茶の間の人気者となる。

阿部詩（あべ うた）

2000年7月14日生まれ。兵庫県神戸市出身。

パーク２４株式会社 柔道部所属。柔道女子52kg級。

5歳の時に兄・一二三の練習を見に道場へ訪れたのがきっかけで柔道を始める。2017年2月にIJFワールド柔道ツアー史上最年少優勝。その後は2018年、2019年、2022年、2023年、2025年の世界選手権女子52kg級で金メダルを獲得。2021年の東京2020オリンピックでは52kg級で金メダル、混合団体で銀メダルを獲得。2024年に開催されたパリ2024オリンピックでは混合団体で銀メダルを獲得。

■タイムズカーについて

カーシェアリングサービス「タイムズカー」は、2009年にサービスの本格展開を開始しました。“ミヂカ”“オトク”“ベンリ”をコンセプトに、いつでも・どこでもご利用いただけるよう、積極的な車両配備とエリアの拡大に取り組んでいます。現在、全国47都道府県にある26,998ステーションに、64,352台の車両を配備し、368万名を超える会員様にご利用いただいています。（2025年12月末時点）