審査員の講評に加え、Pitchを分析して“次に直せる形”で返す-品川ソーシャルイノベーションアクセラ2025で支援

コグニティ株式会社

定性情報の定量化技術で、組織の意思決定基盤を提供するコグニティ株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役：河野理愛、以下「コグニティ」）は、「品川ソーシャルイノベーションアクセラレータ2025」中間報告会（2026年1月21日、品川産業支援交流施設SHIP）にて審査員として講評を行うとともに、登壇したPitch（ピッチ）を、当社Pitch分析ソリューション「COG-PRESEN」で分析し、後日、会場・オンラインのハイブリッドワークショップ形式で改善フィードバックを提供します。なお当日の登壇者は10名で、分析・フィードバックは希望者9名を対象に実施します。

■ 品川ソーシャルイノベーションアクセラレータ2025 中間報告会での審査員参画

本アクセラレータは、社会課題の解決を志向する事業・プロジェクトの磨き上げを支援する取り組みです。コグニティは今回、中間報告会から審査員として参画し、短時間で要点を伝えるPitchの観点から講評を行いました。

日時：2026年1月21日

会場：品川産業支援交流施設SHIP

対象：中間報告会 Pitch登壇者 10名

コグニティの役割：

・中間審査（講評）

・COG-PRESENによるPitch分析（希望者へ後日フィードバック）

（参考）品川ソーシャルイノベーションアクセラレータ2025：

https://shinagawa-startup.com/2025/

■ COG-PRESENによるPitch分析と、後日フィードバックについて

コグニティは、発話・文章の構造を解析する独自技術を活用し、Pitchを以下の観点で可視化します。

・過去の国内ビジコン優勝者・ファイナリスト比較（構成・スピード）

・クセ・スキルの確認

・説明の抜け・飛躍（情報量・根拠不足、話題の発散、不要な話題の有無 等）

本会のPitchについても同様に分析を行い、「どこが伝わっていないか／何を足す・削るべきか」を具体的な改善ポイントとして整理し、後日、登壇者へ個別フィードバックを実施します。

（参考）COG-PRESEN紹介資料：

https://cognitee.com/docs/PRESENTATION.pdf

■ 他ビジネスコンテスト・アクセラレータへの運用実績

Pitch・プレゼンテーションの機会は増加する一方ですが、その客観的評価基準は定まっておらず、属人的・定性的な評価に対する改善に苦労している起業家・プレゼン実施者も少なくなりません。コグニティは会社のパーパス「技術の力で、思考バイアスなき社会を。」を掲げ、定性情報の定量化技術を用いることで、この問題に対峙しています。

Pitchやプレゼンテーションを対象とした「COG-PRESEN」は、過去の優秀なPitchを分析し、それと比較できる分析・検定ツールです。

ビジネスコンテスト／アクセラ向けに、参加者のPitch改善（学習効果）を目的として、分析・フィードバック提供を進めています。例えば、東京都主催「APT Women」や、コグニティが創業期にPitchする側であった「品川ビジネス創造コンテスト」においてもPitch分析を継続提供している他、これまで徳島県・新潟市など地方自治体が運営するアクセラレータや、企業が主催するビジネスコンテストや、各社内の研修プログラムやコンテスト運用にも活用されています。

今後も、自治体・企業・大学等が運営する各種アクセラ／ビジネスコンテストに対し、「登壇者の改善に直結するフィードバック」として分析提供を拡大してまいります。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/12053/table/42_1_721b4cf5b69e8fd8ac0e6a48323c1ed3.jpg?v=202601230321 ]

【コグニティ株式会社 会社概要】

◯ 社 名 ：コグニティ株式会社

◯ 事業内容 ：定性情報の定量化技術を使った組織分析サービス

◯ 本 社 ：〒140-0015 東京都品川区西大井一丁目1番2－208号

◯ 設 立 ：2013年3月28日

◯ Web ：https://cognitee.com/

◯ 資本金 ：6億円（準備金含む）

◯ 従業員 ：71 名（リモートワーカー含む）

◯ 代表者 ：代表取締役 河野 理愛

◯ 受賞歴他 ：

■EY Innovative Startup エンタープライズ部門受賞(2019)

■第11回 HRアワード 人材開発・育成部門 最優秀賞(2022)

■第22回 一般社団法人日本テレワーク協会 テレワーク推進賞 優秀賞受賞(2022)

■第3回TOKYOテレワークアワード 推進賞(2023)

■一般社団法人生成AI活用普及協会協議員(2023～)

