犯罪・事故予測AI「CRIME NABI」を開発する株式会社シンギュラーパータベーションズ、東京都「キングサーモンプロジェクト」第6期に採択

株式会社Singular Perturbations

株式会社Singular Perturbations（本社：東京都千代田区、取締役社長：梶田 真実、以下SP）は、このたび東京都が実施する「キングサーモンプロジェクト(https://kingsalmon.metro.tokyo.lg.jp/)」に採択されましたことをお知らせいたします。

本プロジェクトでは、秋葉原駅前の雑踏環境を対象に、当社の犯罪・事故予測AI「CRIME NABI」を応用し、人流混雑による事故リスクと警備効果をデータから科学的に評価し、安全性とコストの両立を可能にする新しいAI警備モデルを構築します。

協働プロジェクトについて

＜背景＞

秋葉原エリアでは、インバウンド需要の回復・増加に伴い来街者が急増しており、歩行者・自転車・車両が同一空間で交錯する、非常に複雑な都市構造を有しています。そのため、「街のにぎわいを維持しながら、安全・安心をいかに確保するか」が大きな課題となっています。

特に、駅周辺および中央通り周辺の区道では、日中時間帯に歩行者天国が実施される一方で、通過車両や関係車両との錯綜が発生しやすく、雑踏事故のリスクが高い状況が継続しています。こうした背景から、従来以上に効果的かつ効率的な雑踏警備体制の構築が求められています。

当社のアプローチ：警備実績データ×AIで、「警備の効果」を科学的に分析

当社は、中南米14の政府機関に対して警備最適化AIを提供し、最大68.5％の犯罪抑止効果をフィールドで実証してきました。その技術を秋葉原の雑踏警備に応用し、以下を実現します。

- AIカメラ等を活用した人流・交通量データの高解像度な可視化- 混雑・事故リスクと警備配置による効果の定量的評価- 安全性と費用対効果を両立する、根拠ある警備計画の策定

どの警備配置が安全確保にどの程度寄与したのか、また警備の過不足がどこに存在するのかを数値で示すことで、「必要十分な警備を、根拠をもって導入できる」新たな警備の標準モデルの構築を目指します。

SPは、「警備の効果」をデータとして可視化するAI基盤を通じて、従来は経験や勘に依存していた警備判断を科学的に支援し、安全性の確保と警備コスト最適化の両立に貢献します。

＜期待される効果＞

- 安全性向上 × コスト効率化 × にぎわい創出 を同時に実現- イベント・観光による人流が増えても“過剰警備”に依存しない街へ- 警備員の実績や配置根拠が「見える化」され、説明責任を果たせる警備体制を構築

＜プロジェクトを通じて目指す姿＞

本プロジェクトを通じて、安全を維持しつつ過剰警備を抑えられる“都市型AI警備モデル”を確立します。本モデルは、観光地化・オーバーツーリズムによる人流課題を抱える都市にも共通し、データに基づく安心・安全な街づくりモデルとして水平展開が可能です。

さらに、キングサーモンプロジェクトの支援や海外ネットワークを活用し、ブラジルのサッカーイベントやカーニバルなど大規模イベント警備にも応用できる国際モデルとして、将来的な海外都市への展開も視野に事業成長を加速させます。

[会社概要]

■株式会社Singular Perturbations（シンギュラー パータベーションズ）

本社：〒102-0074 東京都千代田区九段南1-5-6 りそな九段ビル5F・KSフロア

代表者：代表取締役CEO 梶田真実

設立：2017年8月3日

事業内容：犯罪・事故予測 AI「CRIME NABI」の開発・提供 等

受賞・採択歴：B Dash Camp 2024 Sapporo 優勝／Forbes JAPAN「2025年 注目すべきスタートアップ7社」選出／NEDO・NICT・IDB Lab・JICA などの公的プロジェクト採択

URL：https://www.singular-perturbations.com/

■お問い合せ先

株式会社Singular Perturbations 広報担当

Email：info@singularps.com

https://www.singular-perturbations.com/contact/