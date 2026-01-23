栃木県宇都宮市で移動販売車「うえたん号」を始動し、地域のコミュニティづくりを支援

ウエルシア薬局株式会社

ウエルシア薬局株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：田中純一、以下 ウエルシア薬局）は、栃木県宇都宮市における高齢者等の買い物支援と交流、健康増進の機会を増やすため、移動販売車両「うえたん号」の運行を開始しましたのでお知らせします。

宇都宮市での移動販売の様子

【販売開始日】

栃木県宇都宮市 202６年１月１４日

ウエルシア薬局はウエルシアグループ会社として２０２１年１１月に策定した「サステナビリティ基本方針」に則り、「だれひとり取り残さないまち」の実現、地域社会へ安心・安全を提供するインフラ機能を担うべく、２０２２年５月に静岡県島田市で初めて移動販売車「うえたん号」の運行を開始しました。この度の開始をもって、全国で３７自治体にて４０台の稼働となります。

各自治体とは、高齢者を支える地域の支え合いの体制づくりに向けて、ウエルシア薬局内で運営する地域協働コミュニティスペース「ウエルカフェ(https://www.welcia-yakkyoku.co.jp/welcafe/top)」※１の利用や移動販売車両の巡回等を通じた「地域共生型」の連携を目指すために協力をしており、この度「うえたん号」の始動にも至っています。

※1ウエルカフェ：地域社会の諸課題を解決する場＝地域協働「コミュニティ」スペースとして、ウエルシア薬局内に設置されていて、健康増進、福祉、文化活動等に無料でご利用いただけます。

移動販売車「うえたん号」は、食品・生活日用品に加え、化粧品や第一類医薬品を含む一般用医薬品※２（要事前注文）を販売します。また、車両に搭載した大型モニターによる店舗の薬剤師や管理栄養士等とのオンライン健康相談、クレジット・キャッシュレス決済、WAON POINT・Vポイント付与、公共料金等の収納代行サービスなどの付加価値を提供します。「うえたん号」の運営で、各自治体にお住まいの皆様がお買い物をお楽しみいただけるよう取り組みとともに、住民同士の支え合い活動、地域コミュニティ創出事業への寄与に努めます。

※２ 事前にウエルシア宇都宮今泉新町に注文いただいた商品を移動販売車で運びます。

ウエルシアグループでは、２０３０年のありたい姿として「地域No.1の健康ステーションの実現」を目指しており、地域社会の皆様の健康増進にお役に立てるよう取り組んでまいります。

■ウエルシア薬局について

ウエルシア薬局は、企業理念「お客様の豊かな社会生活と健康な暮らしを提供します」のもと、主に調剤併設型ドラッグストアチェーンの運営を行っています。「調剤併設」「カウンセリング営業」「深夜営業」「介護」の４つの柱をビジネスモデルとしたドラッグストアを３９都道府県に約2,２００店舗展開しています。

ウエルシア薬局Webサイト：https://www.welcia-yakkyoku.co.jp/