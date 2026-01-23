Scene Live、「紹介パートナープログラム」において、継続的に紹介料を受け取れる「ランニング型」プランを新設

株式会社Scene Live

株式会社Scene Live（本社：大阪府大阪市、代表取締役：磯村 亮典 以下、Scene Live）が開発・提供するアウトバウンドコールシステム『lisnavi（リスナビ）』（旧：List Navigator.）と、インバウンドコールシステム『OSORA（オソラ）』の「紹介パートナープログラム」において、「ランニング型」プランを新設いたしました。

「紹介パートナープログラム」概要

Scene Liveに企業さまをご紹介いただき、紹介先企業さまが対象のサービスを導入された場合に、紹介料をお支払いする制度です。

2024年5月から開始した本プログラムは、開始以降、多くの企業さまよりご紹介いただき、『lisnavi』『OSORA』をあわせた累計導入社数は3,300社を突破しています。※2025年10月時点

そしてこのたび、より多くの企業さまに本制度をご活用いただけるよう、プログラムの内容を拡充し、新たな紹介プランを設けました。

新設された「ランニング型」プラン

「ランニング型」プランは、紹介先企業さまがサービスを継続利用される限り、毎月、利用料金に応じた紹介料をお支払いする仕組みです。

※紹介料のお支払には所定の条件あり

詳細や紹介料については、お気軽にお問い合わせください。

従来の「ショット型」プラン

「ショット型」プランは、紹介先企業さまとScene Liveが契約を締結した後に、規定に基づいた紹介料をお支払する仕組みです。

※紹介料のお支払いは一度のみ

お問い合わせはこちら :https://scene-live.com/partner/?utm_source=prtimes&utm_medium=public_relations&utm_campaign=20260123

対象サービス

アウトバウンド向けコールシステム『lisnavi（リスナビ）』（旧：List Navigator.）とは

- アウトバウンドコールシステム『lisnavi（リスナビ）』（旧：List Navigator.）- インバウンドコールシステム『OSORA（オソラ）』

『lisnavi（リスナビ）』は、発信業務における課題を、柔軟性・可用性・効率性で解決するアウトバウンドコールシステムです。

発信業務に必要な機能を豊富に搭載し、電話業務の効率化と生産性向上を実現します。さらに、柔軟なカスタマイズ性により、複数の案件や商材を扱う現場の多様なニーズにも対応。

複数の案件を同時に運用する業務において、「複数の案件管理が煩雑」「分析や集計に手間がかかっている」といった課題を抱えるご担当者さまにとって、有効なソリューションです。

lisnaviの特長- 状況に適した発信機能で、行動量を最大化- 直感的な操作のダッシュボード構築で、欲しい情報をリアルタイムにレポート化- 複数案件に強い管理機能で、日々の管理工数を大幅カット詳細はこちら :https://scene-live.com/lisnavi/?utm_source=prtimes&utm_medium=public_relations&utm_campaign=20260123

インバウンド向けコールシステム『OSORA（オソラ）』とは

『OSORA（オソラ）』は電話業務をより効率化する、インバウンド向けコールシステムです。API連携により、システムの拡張性が高く、CRMや他のツールと連携することが可能です。全通話録音やIVR（音声自動応答）、着信ポップアップ、分析機能など、インバウンドに必要な豊富な機能を搭載しています。

会社概要

詳細はこちら :https://scene-live.com/osora/?utm_source=prtimes&utm_medium=public_relations&utm_campaign=20260123

会社名：株式会社Scene Live

設立：2011年4月1日

代表取締役：磯村 亮典

所在地：〒541-0051 大阪府大阪市中央区備後町3-4-1 EDGE備後町9階

事業内容：セールステック領域 SaaS事業

アウトバウンドコールシステム「lisnavi」の開発・運営

インバウンドコールシステム「OSORA」の開発・運営

詳細はこちら :https://scene-live.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=public_relations&utm_campaign=20260123