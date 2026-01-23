休暇村近江八幡主催バスツアー「近江をとことん楽しむ～ビワイチ100選巡り～」を2月25日より2泊3日で実施　～休暇村スタッフ厳選！近江を堪能するバスツアー～

一般財団法人休暇村協会メタセコイア並木

琵琶湖国定公園の豊かな自然の中に位置するリゾートホテル「休暇村近江八幡」（所在地：滋賀県近江八幡市沖島町宮ヶ浜、総支配人：藤井嗣己）では、「より深く滋賀の歴史と文化、美味を楽しんいただきたい」との思いから、休暇村主催のバスツアー「近江をとことん楽しむ～ビワイチ100選巡り～」を2月25日より2泊3日で実施します。

近江の地を解りやすく楽しんでいただくため、全行程に歴史資源開発機構主任研究員の大沼芳幸氏が同行、詳しい解説により一層お楽しみいただけます。また、知っていたけれど自分で訪れることが難しいスポットや、知る人ぞ知る穴場の面白スポットなどにもご案内します。

◆休暇村近江八幡～ビワイチ100選巡り～

「ビワイチ」とは日本最大の湖である琵琶湖を自転車で一周することを言います。

休暇村近江八幡では、自転車ではなくバスでのビワイチをお楽しみいただけます。

近江に点在する様々なテーマ（風景・山・道・歴史的建造物）に基づいて特に優れていて代表的な100の対象を選び集めた名所を中心に巡る2泊3日の近江堪能ツアーです。

◆ツアーのオススメポイント

＜その1＞太郎坊宮（日本の聖地ベスト100）

「勝利と幸福を授ける神」として信仰される太郎坊宮。古くから「神験即現（しんげんそくげん、神様のご利益がすぐに現れる）」の大神ととらえられ、聖徳太子をはじめ、伝教大師最澄や源之義経などの尊崇を集めました。

太郎坊宮

現在はプロスポーツ選手を始め、第一線で活躍する企業経営者、政治家、職人、ビジネスマンなど、業種を超えた多くの方々が太郎坊宮の大神様のご利益を仰がれます。

歴史は古く約1400年前の創建と伝わります。神宿る霊山として尊ばれた「赤神山（あかがみやま）」に霊威を感じた聖徳太子が、神祀りをされたことに端を発します。境内にそびえ立つ「夫婦岩」は壮大で、20メートルに迫る大岩の間に幅80センチの間道が通ります。「善良な人が通れば願いが叶い、悪心ある人が通れば挟まれる」と言い伝えも残ります。

夫婦岩

＜その2＞メタセコイア並木（新・日本街路樹百選）

延長2.4kmにわたってメタセコイアが約500本植えられ、遠景となる野坂山地の山々とも調和し、マキノ高原へのアプローチ道として高原らしい景観を形成しています。最大樹高が115mにも及ぶといわれるセコイアにその姿が似ていることから、メタ（変形した）セコイアと名づけられています。平成6年、読売新聞社の「新・日本の街路樹百景」に選定され、人気を集めています。

メタセコイア並木

＜その3＞彦根城・玄宮園（日本名城百選の彦根城：美しい日本の歴史的風土百選）

彦根城は、江戸時代井伊氏によって築かれたお城で、国宝に指定されています。戦火を免れ、築城当時の天守が現存する貴重なお城の一つで、日本の歴史を感じることができます。関ケ原の戦いの後、徳川家康の命により20年の歳月をかけ完成しました。

また、玄宮園の造園は彦根藩4代藩主の井伊直興によって始められました。隣接する楽々園とともに「玄宮楽々園」として国の名勝に指定されており、」2015年には日本遺産にも認定されました。

国宝：彦根城日本遺産：玄宮園

◆休暇村近江八幡主催「近江をとことん楽しむ」～ビワイチ100選巡り～

期 間：2026年2月25日（月）～2月27日（水）

料 金：2泊7食 77,000円（税込）※1名1室利用の場合は3,000円増し

旅行日程：

＜1日目＞JR米原駅東口10：00集合-渡岸寺観音堂向源寺-メタセコイア並木―昼食―針江・正伝寺

―雄松崎―米プラザ道の駅―休暇村近江八幡着-夕食 ツアーオリジナル会席料理の夕食

＜2日目＞近江の朝ごはんをテーマにした朝食ビュッフェ-9：00休暇村出発-彦根城・玄宮園

―昼食―太郎坊宮―五箇荘・商人屋敷―八幡掘―西の湖経―休暇村近江八幡着

-夕食 鴨鍋会席の夕食

＜３日目＞近江の朝ごはんをテーマにした朝食ビュッフェ-9：00休暇村出発―浮御堂―日吉大社―

昼食―たねや（ラーゴ大津）―近江大橋・瀬田の唐橋経由―石山寺

―JR大津駅 解散16：30頃

定 員：25名（最少催行人数15名）

添 乗：休暇村近江八幡スタッフ同行

国内旅行業務取扱管理者：岸田雅彦、浅井敬治

貸切バス会社：びわこ観光バス

お申込先：休暇村近江八幡 TEL0748-32-3138

◆講師：歴史資源開発機構主任研究員 大沼芳幸氏のご紹介

1983年滋賀県教育委員会文化財専門職員採用、2011年滋賀県立安土城考古博物館副館長を経て、2015年より公益財団法人滋賀県文化財保護協会普及専門員。休暇村近江八幡のツアーにはかかせない大沼先生の解説はとにかく面白くて興味深く、初めてツアーに参加された方が「先生は何者？」と添乗員にこっそり尋ねるシーンもあるなど、人気です。

◆琵琶湖の絶景と近江牛を堪能する湖畔の温泉 休暇村近江八幡

安土桃山時代に発展した城下町の町並みと、三方よしの近江商人の心を今に残す近江八幡。それぞれの時代を代表する歴史遺産が点在し、その歴史を受け継いだ新しい発想と融合し、町には魅力があふれています。琵琶湖を眼下に見下ろす休暇村近江八幡で、遊んで食べて名湯に浸かり、今まで以上に近江の美味しい！にこだわった料理を堪能して、滋賀の魅力をお楽しみください。

所在地 ：〒523-0801 近江八幡市沖島町宮ヶ浜

総支配人：藤井嗣己

ＵＲＬ ：https://www.qkamura.or.jp/ohmi

休暇村近江八幡 外観近江牛会席 極客室 和室ツイン露天風呂

◆自然にときめくリゾート 休暇村

日本の景色を代表する国立公園・国定公園など優れた自然環境の中にあ然環境の中にあるリゾートホテル。3５か所ある休暇村は、「自然にときめくリゾート」のコンセプトのもと、地元の食材を活かした料理や、地域の自然、文化、歴史とのふれあいプログラムなど、その土地ならではの魅力にふれる場を提供し、すべてのお客様に心が自然にときめくひとときをお届けします。