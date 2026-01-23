食べて！知って！大村湾を楽しもう「大村湾にぎわいまつり」を開催！

ソーシャルアクションネットワーク

一般社団法人大村湾ワンダーベイは、大村湾流域5市5町の企業・自治体・地域住民のひとりひとりが、大村湾の課題解決に向けて「ワンチームで今取組むべきこと」を知り、意識変容やアクションを起こすことを目的に、2026年2月11日（月祝）に「大村湾にぎわいまつり」を開催いたします。大村湾ワンダーベイプロジェクトは、地元大村湾を身近に感じ、海の環境について考えるきっかけを創出していきます。

このイベントは、次世代へ豊かで美しい海を引き継ぐために、海を介して人と人とがつながる“日本財団「海と日本プロジェクト」”の一環です。

ボートレース大村で、「大村湾にぎわいまつり」を初開催！

まぐろの解体ショーとまぐろの無料ふるまい、お笑い芸人の爆笑ライブなどステージイベント盛りだくさん！さらに、大村湾で獲れた魚で作る「大村湾丼」の販売や、ワークショップや食事・買い物を楽しめる大村湾マルシェも開催します。また、大村湾の有識者によるトークイベントや大村湾についてのパネル展も。楽しみながら大村湾について知って、親しむイベントです！2月11日はボートレース大村で、一緒に大村湾を楽しみましょう！

＜イベント概要＞

＜団体概要＞

団体名称：一般社団法人大村湾ワンダーベイ

活動内容：大村湾独自の特徴を活かしたイベントの開催

県内自治体・企業・団体への「大村湾ワンダーベイプロジェクト」への参加要請

日本財団「海と日本プロジェクト」

さまざまなかたちで日本人の暮らしを支え、時に心の安らぎやワクワク、ひらめきを与えてくれる海。そんな海で進行している環境の悪化などの現状を、子どもたちをはじめ全国の人が「自分ごと」としてとらえ、海を未来へ引き継ぐアクションの輪を広げていくため、オールジャパンで推進するプロジェクトです。

「大村湾ワンダーベイプロジェクト」

超閉鎖性海域であるが故に、周辺地域の生活環境が影響しやすい大村湾は、地域住民・企業・自治体がワンチームとなって取り組み、大村湾を大切に守る気持ちを育む必要があります。そこで、2023年度新たに立ち上がったのが「大村湾ワンダーベイプロジェクト」です。日本財団 海と日本プロジェクトの活動の一環として、豊かで美しい大村湾を守るために推進するプロジェクトです。