【テクノア】製造現場から始まる“実践的AI活用”を紹介

株式会社テクノア（本社：岐阜県岐阜市、代表取締役：山崎 耕治）は、2026年2月13日（金）に開催される「デジタル経営カンファレンス in NAGANO」（主催：長野県ITコーディネータ協議会）に登壇することをお知らせします。

人材不足や技術革新への対応が求められる中、生成AIをはじめとするデジタル技術は、中小企業様のものづくりや働き方を大きく変えつつあります。本カンファレンスは、「生成AIで変わる中小企業経営 ― 現場から始まるデジタル変革 ―」をテーマに、実践的なDXと生成AI活用を学ぶ場です。

当社の登壇では、「AIを活用した業務改善・人手不足対策」をテーマに、中小製造業様での現実的なAI活用事例を解説いたします。皆様のご参加をお待ちしております。

本リリースの詳細 :https://www.techs-s.com/news/837■開催概要

デジタル経営カンファレンス in NAGANO

[表: https://prtimes.jp/data/corp/53131/table/249_1_6ea482d8887f56a60e4cc35d74504833.jpg?v=202601230251 ]■講演内容

・基調講演

「生成AIが企業にもたらすインパクト～生成AIの最新状況と事業への活用ポイント～」

講師：日本マイクロソフト株式会社 業務執行役員 エバンジェリスト 西脇 資哲 氏

・講演１.「生成AIの地方での活用可能性」

講師：東京大学大学院 松尾・岩澤研究室 学術専門職員 山田 悠生 氏

・講演２.「AIを活用した業務効率化の最前線～成功事例から学ぶ～」

講師：株式会社Unseed 代表取締役CEO 山邊 璃久 氏

・事例講演「AI関連製品・サービスのご紹介」

講師：株式会社テクノア AI・IoT事業部長 西村 恭範

■本カンファレンスに関するお問い合わせ先

特定非営利活動法人 長野県ITコーディネータ協議会

デジタル経営カンファレンス in NAGANO事務局

TEL：090-6041-6890

■会社概要

会社名：株式会社テクノア

代表者：代表取締役 山崎 耕治

本店所在地：岐阜県岐阜市本荘中ノ町8-8-1

設立：1985年10月

資本金：7,280万円

社員数：357名（2025年4月1日現在）

URL：https://www.technoa.co.jp/

事業内容：中小製造業様向けを中心に、医療機関様向け、カスタムECサイト様向けなどの各種パッケージソフトを提供。IT経営コンサルティングや伴走支援型サービスを通じて、お客様のDX実現に貢献している。

企業理念：縁があった企業や人々を幸せにする

わたしたちの夢：縁があった企業や人々へ感動サービスを提供し、日本でいちばん『ありがとうの声』が届くIT企業になること

第54回(2020)グッドカンパニー大賞 グランプリ受賞

第11回「日本でいちばん大切にしたい会社」大賞受賞

※その他受賞歴

https://www.technoa.co.jp/company/awards/

