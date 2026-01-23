PTC、ソフトウェア主導の製品開発を支える新しいAI機能を搭載したALM最新アップデートをリリース

PTCジャパン株式会社- PTC が Codebeamer 3.2、Codebeamer AI 1.0、Pure Variants 7.2 をリリース- Codebeamer 3.2 と Pure Variants 7.2 により、ソフトウェア主導・規制産業向けの製品データ基盤を強化。トレーサビリティ、変更管理、ライフサイクル全体の可視化を向上- Codebeamer AI は ALM ワークフローにガバナンスされた AI 支援を導入し、市場投入までの時間短縮、品質とコンプライアンス向上、大規模開発を支援

米 PTC（本社：米国マサチューセッツ州、 CEO：ニール・バルア、NASDAQ : PTC、以下 PTC ／日本法人： PTC ジャパン株式会社、本社：東京都新宿区、社長執行役員：神谷 知信）は、同社の アプリケーションライフサイクル管理（ALM(https://www.ptc.com/ja/technologies/application-lifecycle-management)） ポートフォリオの強化として、Codebeamer(R)(https://www.ptc.com/ja/products/codebeamer) 3.2、Codebeamer AI(TM)(https://www.ptc.com/en/products/codebeamer/codebeamer-ai) 1.0、および Pure Variants(TM)(https://www.ptc.com/ja/products/pure-variants) 7.2 のリリースを発表しました。

これらのアップデートは、製品のソフトウェア化が進み、複雑性や規制要件が増す状況において、組織がより高い確信と統制を持って開発を進められるよう支援するものです。

今回のリリースにより、PTC の ALM スイート（製品群）は、トレーサビリティや変更管理の強化、また規制や品質基準に適合したガバナンスされた AI 支援の導入を通じて、自動車、医療機器、官公庁、航空宇宙・防衛産業などの規制産業におけるソフトウェア開発および要件管理の主要なシステム・オブ・レコード（SoR）としての地位が一層強化されています。

PTC ALM事業担当ゼネラルマネージャー エンリケ・クラジマルニク（Enrique Krajmalnik）(https://www.linkedin.com/in/enrique-krajmalnik-0872641/) 氏は次のように述べています。「お客様の製品はますます複雑化し、ソフトウェア化が進んでいます。そのため、あらゆる変更・要件・意思決定がライフサイクル全体でつながっていることを確信できる環境が必要です。Codebeamer 3.2、Codebeamer AI 1.0、Pure Variants 7.2 は、お客様がソフトウェア開発と要件管理を近代化し、複雑性に対応するための強固なプロダクトデータ基盤を構築し、AI を効果的かつ責任ある形で活用することを支援します。」

エンジニアが複雑性に対応し規制要求を満たすため、以下の新機能と機能改善が追加されました：

● デジタルスレッド統合

PTC の PLM ソリューション Windchill(R)(https://www.ptc.com/ja/products/windchill) やその他の企業システムと Codebeamer がシームレスに連携。要求トラッキング、変更管理、ソフトウェアとハードウェア開発のコンプライアンス強化を実現し、手作業削減・相互運用性向上・リスク低減しながら納期を短縮。

● Stream Baselines

ストリーム内のすべてのプロジェクトをスナップショットとして保存し、一貫したベースラインを提供し、関連するプロジェクト状態の特定を簡素化、複雑なポートフォリオでの変更管理を効率化。

● Review Hub の UI 改良

一括承認/却下、通知改善、差分の視覚的ハイライトにより、レビューの速度と精度を向上。

● Feature-Based PLE

ストリームおよびストリームベースラインの自動生成を実現。またDelta Merge（ベータ）により、プラットフォームとバリアント間での並行開発を支援し、再利用効率を最適化。

これらの機能を基盤としてCodebeamer AI 1.0 では新たに 2つのAIアシスタント、Requirements Assistant と Test Case Assistant が導入されました。従来、高品質で標準に準拠した要求を維持するには手作業のレビューに依存しており、曖昧さや不整合、作業遅延につながることがありました。Requirements Assistant は INCOSE と ISTQB のガイドラインに沿って、要求の品質上の問題を自動で検出し、専門家レビューへの依存度を下げながら、より明確で標準に沿った要求を迅速に作成できるようにします。一方、テストケースの手動作成は時間がかかり、ミスも起きやすい作業です。Test Case Assistant は要求から直接テストケースを自動生成・最適化することで、精度と一貫性の向上、トレーサビリティ強化、そして検証作業のスピードアップを実現します。

「要求開発プロセスにおける時間のかかる作業を簡素化・効率化するために、私たちは Codebeamer AI を開発しました。」と、PTC のグローバル AI イノベーション責任者 ジョセフ・ジューン（Joseph June） は述べています。「エンジニアとリアルタイムで並走することで、Codebeamer AI は日々の判断をより明確かつ一貫したものにし、チームが自信を持ってスピード感を持って、ソフトウェア主導の現代的な製品開発の要求に対応できるよう支援します。」

Codebeamer と Pure Variants をはじめ、PTC のポートフォリオ全体はPTCが掲げる 「インテリジェント・プロダクトライフサイクル(IPL)」 のビジョンを支えています。このビジョンは、製造業およびプロダクト企業がエンジニアリング分野での製品データ基盤を構築し、そのデータの価値を企業全体へ拡張し、AI による変革を推進できるようにすることを目的としています。また、PTC の Windchill AI や ServiceMax(R) AI など他の AI ソリューションと連携することで、Codebeamer AI は、企業が AI 主導の変革を自信を持ってスケールさせる ことを可能にします。

Codebeamer AI の詳細については、

https://www.ptc.com/en/products/codebeamer/codebeamer-ai

をご覧ください。また、Codebeamer と Pure Variants の詳細については、

https://www.ptc.com/en/blogs/alm/new-era-scalable-product-development

をご確認ください。

★本内容は米PTCが2026年1月15日に発表した報道資料の翻訳です。

PTC（NASDAQ：PTC）について

PTCは、世界で利用されている製品の設計、製造、サービスのデジタル変革で製造業を支援するソフトウェアのグローバルカンパニーです。PTCは米国マサチューセッツ州ボストンに本拠を置き、7,000名以上の従業員が世界30,000社以上の顧客企業をサポートしています。詳細は、www.ptc.com.をご覧ください。

PTC ジャパン株式会社について

米PTCの日本法人（本社：東京都新宿区）。主力製品として、拡張性と相互運用性に優れた三次元CAD のCreo(https://www.ptc.com/ja/products/creo)、製品コンテンツと業務プロセスを一元管理する製品ライフサイクル管理 (PLM) のWindchill(https://www.ptc.com/ja/products/windchill) 、ソフトウェアの開発と管理を支援するアプリケーションライフサイクル管理 (ALM)のCodebeamer(https://www.ptc.com/ja/products/codebeamer)、保守やメンテナンス、利用者の利便性を向上させるサービスライフサイクル管理(SLM) の ServiceMax(https://www.ptc.com/en/products/servicemax)を提供しています。また、IoTアプリケーション開発プラットフォーム、ThingWorx(https://www.ptc.com/ja/products/thingworx)などの主要製品をサポートするテクノロジーは、PTCの顧客に継続的なイノベーションと付加価値を提供します。PTCは、これらのソリューションにより、設計から製造、運用、サービス、廃棄に至るライフサイクルを通じて製造業のデジタルスレッドを構築し、企業のデジタルトランスフォーメーションを支援しています。1992年3月設立。国内4事業拠点。https://www.ptc.com/ja

