【ABCマート限定】オールスエードで魅せる洗練された大人の足元。スタイリスト百々千晴が手掛けるPUMA「SPEEDCAT OG」が新登場

株式会社エービーシー・マート

ABCマートは、PUMAの名作モデル「SPEEDCAT（スピードキャット）」をベースに、スタイリストの百々千晴（どど ちはる）氏がプロデュースした特別モデル「SPEEDCAT OG」を、2026年1月24日(土) より全国のABC-MART GRAND STAGEの店舗及び公式オンラインストアにて発売いたします。

「SPEEDCAT」は、スポーツカジュアルはもちろん、ジャケットを羽織るような大人なスタイルや女性的なシックスタイルまで、幅広いスタイリングにお楽しみいただけるシューズです。今回登場する特別モデルでは、大人な雰囲気を醸し出すオールスエードのブラック、ブラウン、ネイビーの3カラーと、キッズモデル（ブラウンのみ）が登場します。

●URL：https://gs.abc-mart.net/feature/29778/

※オンラインストアでは、同日10時より発売開始

■百々千晴のこだわりがつまった特別モデル「SPEEDCAT OG」

「SPEEDCAT」は1999年に誕生し、80年代から90年代にかけてF1(TM)グランプリのドライバーが履いていた耐火レーシングシューズをベースにしたシューズです。レーシングにインスパイアされた滑らかなラインと空気力学に基づいたデザインにより、ファッションやスニーカーカルチャーに衝撃を与えてきました。

今作「SPEEDCAT OG」では、ステッチ以外オールワントーンのスエードで構成し、スポーツ感はステルスモードに仕上げています。また、シャープで洗練された「SPEEDCAT」ならではのミニマルなデザインと、どんなスタイリングでも引き立てるスエード素材のワントーンカラーで組み合わせたモデルは、これまでにない、コラボレーションならではの希少カラーです。

■YouTube公開動画

百々千晴さんのYouTubeチャンネル「DODOTUBE」にてコラボレーション動画を公開します。

YouTube URL：https://www.youtube.com/watch?v=XlDaiOmSoyY&t=4s(https://www.youtube.com/watch?v=XlDaiOmSoyY&t=4s)

■商品概要

＜大人＞

商品名：SPEEDCAT OG

カラー：*01 CHOCOLATE-ALPINE SNOW 02 PUMA BLACK-ALPINE SNOW 03 NEW NAVY-ALPINE SNOW

サイズ：22.5cm~28.0cm（0.5cm刻み）、29.0cm、30.0cm

価格 ：15,400円（税込）

＜キッズ＞

商品名：SPEEDCAT OG PS

カラー：*01 CHOCOLATE-ALPINE SNOW

サイズ：17.0cm～21.0cm （1.0cm刻み）

価格 ：10,450円（税込）

■プロフィール

百々千晴

メディアや広告、セレブリティのスタイリングのみならず、自身のブランド「THE SHISHIKUI」の展開もする人気スタイリスト。積極的に情報発信をしており、細かく発信しているInstagramでのライブ配信、YouTubeチャンネル「DODOTUBE」が大人気で、今や既存の概念を飛び越え、様々な領域で活躍する新時代のスタイリストとして話題となっている。

Instagram：https://www.instagram.com/dodo_chiharu/

■ 会社概要

会社名：株式会社エービーシー・マート

代表者：野口実

所在地：〒106-0041 東京都港区麻布台一丁目3番1号 麻布台ヒルズ森JPタワー48階

設立 ：1985年6月6日

事業内容：靴・衣料・雑貨などの小売、靴の商品企画、製造及び販売

＜お客様からの問い合わせ先＞

電話：0120-936-610

対応時間：10：00～17：00（平日月曜から木曜）