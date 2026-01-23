【イタリア語学習者向け】第8弾イタリア語読解・オンラインセミナー（A1レベル～対象）開催

株式会社スモールブリッジ【イタリア語学習者向け】第8弾イタリア語読解・オンラインセミナー（A1レベル～対象）開催2026年2月4日(水)20時（日本時間）

カフェトーク（https://cafetalk.com/）で約7,000件以上のオンラインイタリア語レッスンを提供してきた日本語流暢なネイティブイタリア語講師Paolaによるオンラインイタリア語セミナー第8弾。

2026年2月4日(水)20時（日本時間）～開催いたします。

Paola先生と読んで、イタリアを知ろう！ Vol.08

イタリア語の読解力を向上させたい方向けのオンラインイタリア語読解セミナーです。

料金は500ポイント（550円税込）、日本最大級オンライン習い事の「カフェトーク」サイト上で視聴できます。

第8回を迎える今回のセミナーでは、「イタリアあるあるとっておきの事件簿」と題し、イタリア全土だけでなく、全世界を笑わせたニュース記事を読みながら、Paola先生がイタリアの魅力や文化を、分かりやすく＆楽しく解説します。

Paola先生は現在人気のためマンツーマンオンラインイタリア語レッスンの新規制と受付は停止中です。通常は受講できない先生の指導を視聴できる貴重な機会です。

セミナー特設ページへ :https://cafetalk.com/campaign/2026/seminar/italian/leggiamo-insieme-series08/?lang=ja

セミナー概要

開催日時：2026年2月4日(水)20時（日本時間）

所要時間：約45分

ライブ視聴：500 ポイント（550円税込）

録画：当日ライブ視聴＆後日録画視聴

セミナーで使用する言語：イタリア語95% / 日本語5%

対象の方：イタリア語学習者・A1レベル以上

特設ページURL：https://cafetalk.com/campaign/2026/seminar/italian/leggiamo-insieme-series08/?lang=ja

オンラインセミナー視聴方法

カフェトークイベント特設ページにて申し込み（お支払い）後、購入後にアクセスできる視聴ページにてご視聴いただけます。

配信後も、アーカイブ動画をいつでも何度でも見返し可能です。

オンラインセミナー担当講師

第7回のセミナーの様子Paola（パオラ）講師

カフェトークでこれまでに約7,000件以上のオンラインイタリア語レッスンを提供している人気イタリア語講師です。南イタリア・カラブリア出身。

「実際のメディアをソースに、イタリアで本当に使われているイタリア語に触れながら、語彙力や読解力を楽しく向上させませんか？久しぶりの生徒さん、いつもきてくださる生徒たち、はじめての方も大歓迎です！」

▶︎講師プロフィールページ(https://cafetalk.com/tutor/profile/?c=eJxzTisKNqz0zCoz0rYILAkL9E7ULnVNt7UFAGLnB7U.&lang=ja)へ

株式会社スモールブリッジ

「カフェトーク」とは、「いつもの生活に世界のスパイスを」をコンセプトに、オリジナル通話アプリLattep（ラテップ）やGoogle Meet、Zoomなどの通話アプリを使って、90カ国を超える世界中の講師からマンツーマンのオンラインレッスンが受講できる、日本最大級のオンライン習い事レッスンサイトです。



語学のみならず、音楽、フィットネス、ダンス、自分磨き、家庭教師レッスンなど豊富なバラエティあるカテゴリーのオンラインレッスンが揃っています。



＜オンライン研修、福利厚生としての法人様向けオンラインレッスン対応も強化中＞

リアルタイムにご受講者様の受講状況がわかる管理者向けページをご用意し、講師陣と連携をとり効果を実感できるオンラインレッスンを提供しています。

固定のポイントを自由に使っていただくスタイル、または決められた回数を決められた期間に受講する研修スタイルも対応可能です。



カフェトークのビジョン



世界中の教えたい人・知識を共有したい人と、学びたい人・新しいスキルを身につけたい人をつなぐこと。

私たちは、人々がお互いに学び合い、よりオープンな視点を持つことで、多様な価値観を認め合う社会を創ることを目指します。



会社概要



会社名 ：株式会社スモールブリッジ（ https://small-bridge.com/ ）

代表者 ：代表取締役 橋爪小太郎

所在地 ：東京都渋谷区道玄坂1-21-1 SHIBUYA SOLASTA 3F



【お客様お問い合わせ先】

●お電話でのお問い合わせはこちら：050-3647-0019

●お気軽にチャットでお問い合わせ：カフェトークページ右下チャットボックス



【本リリースに関するメディア関係者様お問い合わせ先】

株式会社スモールブリッジ カフェトーク事務局：永田

info@cafetalk.com