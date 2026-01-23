M5StickC Plus2の後継モデル「M5StickS3」、ESP32-S3とオーディオ機能強化で音声インタラクションを身近に。スイッチサイエンスで2026年1月23日15時に販売開始
M5Stack社新製品「M5StickS3」
株式会社スイッチサイエンス（以下スイッチサイエンス、本社：東京都新宿区、代表取締役：金本茂）は、M5Stack社（本社：中国深セン市）のM5StickC Plus2の後継モデルの位置付けの新製品「M5StickS3」を2026年1月23日15時に販売開始します。
「M5StickS3」は、高い支持を得てきた「M5StickC Plus2」のコンセプトを継承しつつ、主要パーツの強化やアップデートを行なった後継モデルです。
本製品のメインコントローラには、強力なESP32-S3-PICO-1-N8R8を採用。2.4 GHz Wi-Fi通信への対応に加え、8 MBのフラッシュメモリと8 MBのPSRAMを内蔵したことで、よりリソースを必要とする高度なプログラムや複雑なデータ処理を余裕を持って実行できる性能を実現しました。
「M5StickS3」
ハードウェア面では、1.14インチディスプレイや6軸IMUセンサ、プログラマブルボタンといった定評あるHMI（ヒューマンマシンインターフェース）を維持しつつ、特にオーディオ回路を強化。ES8311コーデックと高感度MEMSマイク、そしてAW8737パワーアンプの組み合わせにより、クリアな音声キャプチャとハイファイ音声出力を両立しました。この進化により、AI音声アシスタントとの対話や音声認識といったインタラクティブな体験を実現します。IR送受信機能や250 mAhのリチウム電池も内蔵しており、直感的なUI操作によるスマートホームの制御、独創的なAIデバイスの開発など、エンジニアの想像力を形にする幅広い開発シーンでの活用が可能になりました。
▶︎ 「M5StickS3」の仕様
「M5StickS3」
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/64534/table/236_1_14ccc1530239dc971d8410c74fc66cb0.jpg?v=202601230151 ]
M5StickC Plus2との比較
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/64534/table/236_2_df358f66ce37eef33696ea76897c492c.jpg?v=202601230151 ]
※ 1/23 重量、パッケージ重量に誤記載があり、訂正しました。
重量 31.3 g（誤） → 20.0 g（正）、パッケージ重量 45.2 g（誤） → 29.3 g（正）
▶︎ 販売情報
スイッチサイエンスのウェブショップ（ https://www.switch-science.com/ ） にて販売します。
「M5StickS3（ESP32S3ミニIoT開発キット）」
型番 M5STACK-K150
商品名 M5StickS3（ESP32S3ミニIoT開発キット）
価格（消費税込み） 4,290 円
購入ページ https://ssci.to/10921
▶︎ 他社の商標または登録商標
記載されている製品名などは各社の商標または登録商標です。
▶︎ スイッチサイエンスについて
テクノロジーをより多くの人が道具として当たり前に使える世界を目指して活動している会社です。電子工作用品を輸入調達、自社開発し、販売する電子回路モジュール事業のほか、小中学生を中心とした子供とその教育者に向けたSTEM教材事業、ハードウェア製品をキーとする事業者に向けたIoT開発協力事業も行なっています。当社はRaspberry Piの国内認定リセラーやM5Stackの総代理店を務めています。
株式会社スイッチサイエンス
企業情報：https://info.switch-science.com/
X：https://x.com/ssci
Facebook：https://www.facebook.com/SwitchScience