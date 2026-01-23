ブリッジコンサルティンググループ、東京証券取引所によるインタビュー公開。コンサルタント全員が公認会計士という国内でも稀有なJ-Adviserとして紹介。自社の上場体験を踏まえ、支援の強みを明かす

ブリッジコンサルティンググループ株式会社日本取引所グループ J-Adviserインタビュー記事より引用

公認会計士人材の知見・経験を活用した経営管理支援サービスを展開するブリッジコンサルティンググループ株式会社（所在地：東京都港区、代表者：宮崎良一）は、日本取引所グループの公式サイトにて、当社代表取締役CEO・宮崎良一らのインタビュー記事が掲載されたことをお知らせします。





全員が公認会計士だからこそできる実務支援

本記事では、コンサルタント全員が公認会計士であること、6,000名を超える公認会計士等のネットワークを持つプロシェアリング型支援モデル、そして自社がTOKYO PRO Marketからグロース市場へステップアップした実体験に基づくJ-Adviserとしての強みが紹介されています。ガバナンス強化の重要性や人材不足が進むなか、IPOや経営管理体制の高度化を目指す企業にとって、J-Adviserとコンサルティングを一体で提供する当社の役割がより重要になっていることを示す内容となっています。

当社の特徴は、コンサルタントが全員、公認会計士である点です。2011年の創業以来、一貫して取り組んできたIPO支援を通じ、現場で求められる「実務」に徹底して向き合ってきました。上場ルールの遵守を確認するJ-Adviserの役割と、それを実務へ落とし込むコンサルティング機能をワンストップで提供する、当社独自の支援体制についてお話ししています。

6,000名超の公認会計士等ネットワークによる伴走

当社は、公認会計士や公認会計士試験合格者、USCPA等が登録する人材プラットフォーム「会計士.job」を運営しており、2026年1月時点で登録者は6,000名を超えています。

記事では、このプロフェッショナルネットワークを活用し、内部統制、内部監査支援、決算開示体制の構築、資金調達など、多様なニーズに応じて案件ごとに最適なプロジェクトチームを組成している点が紹介されています。

スキル面に加え、支援先企業との出身地の一致といったパーソナルな要素も重視。粘り強さや踏ん張りが求められる局面を共に乗り越える「伴走型支援」の在り方を明かしています。

人材不足が顕在化する中堅・成長企業にとって、必要なタイミングで必要な専門人材にアクセスできるプロシェアリング型モデルは、内部リソースだけでは対応が難しい経営管理領域の強化に寄与します。

TPMからグロース市場へのステップアップ経験にもとづく支援

当社自身が2022年にTPMに上場し、約1年でグロース市場へステップアップした実体験から、「TPMでまず守りを固め、評価を得たうえで本番の市場へ進む」ことの有効性を語っています。

当社は、札幌・名古屋・大阪・広島・福岡など全国に拠点を構え、地方企業を元気にしたいという想いから、売上100億円規模を目指す中堅企業や、地方発のスタートアップ・ベンチャー企業、第二創業に挑戦する企業を支援に注力しています。

今後の展望

インタビューの最後では、6,000名を超える登録公認会計士等に対し、J-Adviser資格取得を契機に支援領域が広がったことを伝えるとともに、J-Adviserとしての人材育成に一層注力していく方針が示されています。将来的には、登録者の中からもJ-Adviser業務を担う人材を育成し、より多くの企業の上場・成長を支援していくことを目指しています。

また、「公認会計士の経験・知見・想いを集約し、最適配分を可能にするプラットフォームを創る」というミッションのもと、公認会計士が日本企業の経営インフラを支える存在となる未来を描いております。当社は、コンサルティングの質を愚直に高め続けることで、日本企業の経営基盤を世界最高水準へと引き上げる一助となることを目指します。

【掲載先URL】

東京証券取引所 公式サイト「J-Adviser Interview」

https://www.jpx.co.jp/equities/products/tpm/outline/tvdivq0000007q6e-att/BridgeConsultingGroup.pdf

