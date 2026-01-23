『しゅごキャラ！』から日常で使える統一感をテーマにしたデザインシリーズ「ar-Unity」のアイテムの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『しゅごキャラ！』から日常で使える統一感をテーマにしたデザインシリーズ「ar-Unity」のアイテムの受注を1月20日（火）より開始いたしました。



▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)







https://amnibus.com/products/title/719?utm_source=press


「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。





『しゅごキャラ！』より、各種商品の登場です。



「ar-Unity（アルニティ）」は、株式会社arma biancaの統一感をもたせたアイテムたちを総称するオリジナルデザインブランドです。


キャラクターの魅力を残しながら日常に溶け込み、ファッションやライフスタイルをもっと豊かに彩る商品をお届けします。




▼トレーディング ar-Unity 表紙風A5硬質カードケース







単行本1～10巻の表紙をイメージしたデザインをケースに仕上げました。
A5サイズ以内のチケットやポストカードなどの収納に便利な硬質クリアケースです。
あなたの日常に新たな彩りをお加えください。



▽予約購入特典







当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「1巻表紙イラスト ar-Unity A5硬質カードケース AMNIBUS限定特典」を付属いたします。



▽仕様


価格 ：単品 \990(税込), BOX \9,900(税込)


種類 ：全10種


サイズ：外寸：（約）22.2×15.9cm　内寸：（約）21.0×14.8cm（A5サイズ）


素材 ：硬質PVC




▼日奈森 あむ ar-Unity モチーフ柄 3連ショルダーポーチ







日奈森 あむのモチーフを3連ショルダーポーチに仕上げました。
ショルダーストラップに、フォンタブ、ミニポーチ、コインケースがセットになっております。
コインケースは日奈森 あむの名前、ヘアゴムのバツマークを使用しハート型をイメージしました。
ミニポーチはしゅごたまポーチ風、フォンタブは「UNLOCK MY HEART.」のイメージマークをデザインしています。
ネックホルダーや、斜め掛けショルダーとしてもお使いいただけます。
イベントや旅行などの特別な日から日常使いまで、様々なシーンでご活用ください。



▽仕様


価格 ：\7,150(税込)


サイズ：【フォンタブ】：（約）35×56mm


　　　 【ミニポーチ】：（約）82×62mm　厚み：（約）27.5mm


　　　 【コインケース】：（約）直径90mm　厚み：（約）25mm


　　　　 ショルダーの長さ：（約）142cm


素材 ：フォンタブ：TPU　ミニポーチ、コインケース：PU合皮




▼ar-Unity モチーフ柄 フレークシール







日奈森 あむの名前、「UNLOCK MY HEART.」のイメージマーク、ラン、ミキ、スゥ、ダイヤ、ヨル、キセキ、イル、エルのしゅごたまのモチーフをフレークシールに仕上げました。
身の回りのものをデコレーションしたり、プレゼントや手紙に貼るなど使い方は無限大です。



▽仕様


価格 ：\990(税込)


サイズ：66mm×44mm以内　枚数：10柄、各1枚（合計10枚）


素材 ：紙




▼ar-Unity モチーフ柄 アクリルヘアクリップ2個セット







※画像は「ラン＆ミキ ar-Unity モチーフ柄 アクリルヘアクリップ2個セット」を使用しております。



ラン、ミキ、スゥ、ダイヤ、ヨル、キセキ、イル、エルのしゅごたま、日奈森 あむのモチーフをアクリルヘアクリップに仕上げました。
アクリル製のヘアクリップ２個セットです。
ヘアアクセサリーとしてはもちろん、カバンや小物につけたり、メモなどを挟んでお使いいただけます。
日常生活の様々なシーンでご活用ください。



▽仕様


価格 ：各 \880(税込)


種類 ：全5種（ラン＆ミキ、スゥ＆ダイヤ、ヨル＆キセキ、イル＆エル、日奈森 あむ）


サイズ：（約）40×32mm　厚み：3mm　※種類により異なる


素材 ：アクリル




▼ar-Unity モチーフ柄 缶バッジ2個セット







※画像は「ラン＆ミキ ar-Unity モチーフ柄 缶バッジ2個セット」を使用しております。



ラン、ミキ、スゥ、ダイヤ、ヨル、キセキ、イル、エルのしゅごたまのモチーフを缶バッジ2個セットに仕上げました。
カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格 ：各 \880(税込)


種類 ：全4種（ラン＆ミキ、スゥ＆ダイヤ、ヨル＆キセキ、イル＆エル）


サイズ：（約）直径56mm


素材 ：紙、ブリキ




(C)PEACH-PIT／講談社