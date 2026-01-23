東大コーチ、現役東大生講師数が1,000名を突破～オンライン家庭教師としての指導体制を拡充し、自宅学習支援をさらに強化～

スタディチェーン株式会社

東大コーチに在籍する現役東京大学生講師数が1,000名を突破し、講師体制の拡充をしたことにより、学年・目的・科目に応じたマッチング精度を高め、より多様な学習ニーズに対応できる体制を整えました。

現役東大生・大学院生講師1,000名突破の背景

東大コーチは、現役東京大学の学部生・大学院生がマンツーマンで学習支援を行うオンライン家庭教師サービスです。

近年、大学受験・高校受験に加え、中学受験や定期テスト対策など、学習目的の多様化が進む中で、

- 志望校や学年に合った講師に教わりたい- 特定科目や分野に強い講師に学びたい- 学習管理や伴走を重視したい

といった声が増加しています。

こうしたニーズに対応するため、東大コーチでは講師の採用・育成体制を強化してきました。その結果、現役東大生・大学院生講師の在籍数が1,000名を突破し、学習者一人ひとりに適した講師とのマッチングを行える体制が整いました。

講師数拡充による東大コーチの強み

1．学年・目的に応じた講師マッチングの強化

講師層が拡大したことで、中学受験・高校受験・大学受験・定期テスト対策など、目的別に適した学部生・大学院生講師の選定が可能となっています。

2．科目・分野ごとの指導体制の充実

英語・数学・国語・理科・社会に加え、英検などの資格対策にも対応。大学院生講師の専門性を活かした指導体制も整えています。

3．継続的な学習管理を支える人材基盤

単なる問題解説にとどまらず、学習計画の設計、進捗管理、理解度確認までを一貫して支える体制を安定的に提供しています。

東大コーチのサービス概要

東大コーチは、現役東京大学の学部生・大学院生による完全マンツーマン指導を特徴とするオンライン家庭教師サービスです。

自宅学習を軸に、学習計画・学習管理・質問対応・オンライン自習室の提供を一体で行っています。

指導対象：小学生／中学生／高校生／既卒生

対応科目：全12科目（英語・数学・国語・理科・社会・資格対策など）

主なサポート内容

- 現役東大生・大学院生によるマンツーマン指導- 個別の学習計画作成- 日々の学習管理・進捗確認- 質問対応- オンライン自習室の提供- 理解度チェックによる学習内容の定着支援- 中学受験から大学受験まで幅広いニーズに対応

東大コーチでは、大学受験対策に加え、高校受験・中学受験においても自宅学習を軸とした支援体制を強化しています。

講師数の拡充により、学年や学習段階に応じて、学部生・大学院生それぞれの強みを活かした指導設計を行っています。

今後の展開

東大コーチでは、講師体制の拡充を活かし、

- 講師マッチング精度のさらなる向上- 学年別・目的別の学習支援ノウハウの蓄積- 自宅学習を支える学習管理体制の改善

に継続的に取り組んでいきます。

塾長メッセージ

スタディチェーン株式会社代表取締役社長「竹本明弘(https://studychain.jp/takemoto)」

代表メッセージ

学部生・大学院生を含む現役東大生講師が1,000名を超えたことで、より多様な学習ニーズに応えられる体制が整いました。知識だけでなく、学習の進め方や継続の仕方まで含めて、自宅学習を支える存在であり続けたいと考えています。また人数が多くなったことで、より個別最適化された教育が提供できる可能性は高まってきたと感じていますが、全てのお客様により高い品質のサポートや指導を提供する社内全体の意識をより一層強めていく必要があると感じております。引き続き誠心誠意お子様の成績UPに向けてモチベーションUPを最優先に信頼関係を構築しながら成績UPし続けられるパートナーとして成長していきたいと考えております。

