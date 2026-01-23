ビビッドガーデン、栃木県の「栃木ファンづくり事業」を受託し、県の魅力発信とファンとの継続的な関係構築を推進

株式会社ビビッドガーデン

認知度・利用率など9つのNo.1（※1）を持つ日本最大の産直通販サイト（※2）「食べチョク」を運営する株式会社ビビッドガーデン（本社：東京都港区、代表取締役社長：秋元里奈）は、栃木県から「令和7年度栃木ファンづくり事業」の業務委託を受け、栃木県公式ファンサイト～VERY GOOD LOCAL とちぎ～の運営を通じて、栃木県の魅力発信およびファンとの継続的な関係構築に取り組んでいます。

57年連続生産量日本一のいちご産地である栃木県の魅力をより多くの方に届けることを目的に、2026年1月30日（金）まで、栃木県産いちご「とちあいか」のプレゼントキャンペーンを実施します。

栃木県公式ファンサイト～VERY GOOD LOCAL とちぎ～：https://verygoodlocal-tochigi.jp/

栃木いちごプレゼントキャンペーン概要

本キャンペーンでは、栃木県を代表する農産物であるいちごの主力品種「とちあいか」を通じて、栃木県の魅力をより身近に感じていただく機会を創出します。

実施時期：

2026年1月13日（火）～1月30日（金）

キャンペーン内容：

栃木県公式ファンサイト～VERY GOOD LOCAL とちぎ～へ会員登録のうえ、応募フォームよりご応募いただいた方の中から、抽選で50名様に栃木県産いちご「とちあいか」4パックをプレゼントします。

「とちあいか」の特徴：

大粒で甘みが強く、縦に切るとハート型になることが特徴の、人気の高い品種です。

キャンペーンページURL：

https://verygoodlocal-tochigi.jp/wpdir/strawberry-campaign0801/

事業概要

栃木ファンづくり事業は、栃木県が県内外の生活者に向けて、県内の食や地域資源、暮らしの魅力を継続的に発信し、栃木県に親しみを持つファンを増やしていくことを目的とした取り組みです。

当社は、栃木県より「令和7年度栃木ファンづくり事業」を受託し、ファンとの継続的な接点づくりおよび関係構築を目的とした施策の企画・運営を担ってきました。

生産者と生活者をつなぐ産直EC「食べチョク」の運営を通じて培ってきた、食を起点とした魅力発信や、生活者の関心に寄り添ったコミュニケーション設計のノウハウを活かし、栃木県の魅力を分かりやすく、かつ継続的に届ける取り組みを行っています。

これまでの取り組み

継続的な情報発信と体験機会の創出

本事業では、栃木県の旬の食や文化、観光などをテーマに、メールマガジンやWebコンテンツを通じた情報発信を継続的に実施してきました。県の魅力を分かりやすく、身近に伝えることで、生活者が栃木県に親しみを持つきっかけづくりを行っています。

また、プレゼントキャンペーンの企画・実施を通じて、生活者が実際に栃木県の魅力に触れる体験機会を創出し、県への関心を高める取り組みを展開してきました。

生活者分析に基づく施策設計

これらの施策と並行して、メールマガジンの方向性策定に向けた分析を実施しました。生活者の関心や行動をより深く理解するため、N1分析として個別インタビューを行い、得られた声をもとに情報の切り口や伝え方、企画内容の見直しを実施。その結果を、情報発信やキャンペーン設計に反映してきました。

こうした取り組みを積み重ねることで、栃木県の魅力をより効果的に届け、ファンとの継続的な関係性構築を目指しています。

今後の展開

本取り組みを通じて、栃木県の魅力を丁寧に発信し、県外を含む生活者との継続的な接点を創出することで、栃木県への理解・共感を深める「ファンづくり」に貢献してまいります。

当社は今後も、企業や自治体との連携を深めながら、「食べチョク」が持つプラットフォームと情報発信力を活用し、人と地域との新たな出会いを創出することで、栃木県をはじめとする多様な地域産業の活性化に寄与してまいります。

