2026年2月10日（火）17:00～人事向けカンファレンス『Discover HR』を開催

エン株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役会長兼社長：越智通勝）は、2026年2月10日（火）に企業の経営者や人事責任者、人事担当者向けカンファレンス『Discover HR』（https://discoverhr.en-japan.com/）を開催いたします。

17回目となる今回は、変化の激しい時代における企業の持続的成長をテーマに、「社員が仕事に燃えられる組織」のつくり方を考えます。社員一人ひとりが働く意義を見出し、自律的に価値創造へ向かう組織文化は、いかにして育まれるのか。キャリアデザイン研究の第一人者である法政大学大学院 石山教授により、学術的視点から解説いただきます。

さらに、大成建設株式会社、株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスの事例を通じて、自律的な行動が生まれにくい組織風土や成長・キャリアの停滞感といった課題に対し、どのような工夫や施策が有効だったのか、明日から活かせる具体的なヒントをお届けします。

『Discover HR』 概要

- 日時2026年2月10日（火）17:00～19:00 ※16:50開場- 対象経営者、現場責任者、人事責任者、人事担当者※同業他社様のご参加は、ご遠慮ください。- 参加費無料- 参加方法Webセミナーツール「Zoom」を利用して、オンラインにて実施いたします。※お申し込み完了後、参加URLをお送りいたします。※Zoomアカウントの登録が必要です。お持ちでない方は以下URLより登録ください。https://zoom.us/jp-jp/meetings.html- 申込方法以下URLよりお申し込みください。https://discoverhr.en-japan.com/lp/event2026-2-10-discoverhr/?&utm_source=en_corp&utm_medium=referral(https://discoverhr.en-japan.com/lp/event2026-2-10-discoverhr/?&utm_source=en_corp&utm_medium=referral)※お申し込み多数の場合は抽選とさせていただきます。

登壇者プロフィール

法政大学大学院地域創造インスティテュート／大学院政策創造研究科／キャリアデザイン学部 教授 石山 恒貴氏

一橋大学社会学部卒業、産業能率大学大学院修士課程修了、法政大学大学院博士後期課程修了、博士（政策学）。NEC、GE、米系ライフサイエンス会社を経て、現職。日本労務学会常任理事、人材育成学会常任理事、一般社団法人越境イニシアチブ理事、日本女性学習財団理事、フリーランス協会アドバイザリーボード等。

主な著書：『人が集まる企業は何が違うのか』光文社、『越境学習入門』（共著）日本能率協会マネジメントセンター、『日本企業のタレントマネジメント』中央経済社 等

大成建設株式会社管理本部 人事部 人財研修センター長 田中 康夫氏

2000年に大成建設株式会社へ入社。国内外の建設現場における事務管理から本社の戦略プロジェクトまで、多岐にわたる領域でキャリアを積む。現場の知見に裏打ちされた実務能力と革新的な視点を持ち、プロセスの最適化と企業価値の向上に貢献。2023年7月からは「TAISEI VISION 2030」の実現に向けた人財育成制度改革の責任者を務める。現在は、次代を担う組織基盤の構築を目指し、変革をリードする戦略的な施策を推進している。

株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス人事労務本部 人事制度企画部 部長 兼 経営戦略本部 経営企画部 ゼネラルマネージャー渡邊 琢太氏

IT業界でSE・プログラマ、転職サイト運営企業でサイト開発責任者・マーケティング責任者を経て、2013年にPPIHグループに入社。情報システム、WEB開発、デジタル戦略を経て、2021年から経営企画部の人事担当へ異動。2023年から人事関連部署を兼任し、現在は人事制度企画部部長として人事制度の構築・運用をしつつ、PPIHの人財戦略を横断的に推進している。

