東京都、東京都中小企業振興公社主催『知財を武器に世界を目指す - スタートアップの企業価値を高める知財戦略とスタートアップ・ピッチ -』を開催！

公益財団法人東京都中小企業振興公社『知財を武器に世界を目指す - スタートアップの企業価値を高める知財戦略とスタートアップ・ピッチ -』を開催！

スタートアップが開発した技術は、企業価値の向上や新たなビジネスチャンスの創出に繋がる最も重要な財産です。この知的財産を戦略的に活用することで他社との差別化や競争優位性の確立が可能となり、投資家へのアピールや資金調達の際にも強力な武器となります。

本イベントでは、スタートアップにおける知財戦略の重要性を有識者・スタートアップのそれぞれの観点からお話いただくとともに、登壇スタートアップによるピッチをきっかけとしたスタートアップと参加者の皆様との交流の機会を提供いたします。

イベント前半では、「スタートアップの企業価値を高める知財戦略」をテーマに講演を行い、実際に知財を戦略的に活用するスタートアップを迎えてパネルディスカッションを実施いたします。

また、イベント後半では、東京都「スタートアップ知的財産支援事業」に採択され、知財を武器に世界に挑戦するスタートアップ３社によるピッチを開催するとともに、現地会場では、登壇スタートアップと参加者同士の交流・協業等を促進するネットワーキングも行います。

知財を活かしてビジネスを加速させたいスタートアップや、新たなスタートアップと出会いたいVC・CVC、オープンイノベーションにご興味のある企業や研究機関等の皆様は、是非ご参加ください！

・イベントの概要

■開催日時

2026年2月5日（木）17:00～19:00

■会場

現地参加：CIC Tokyo（東京都港区虎ノ門 1-17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー15階）

オンライン：Zoom

■コンテンツ（※イベント内容は変更となる場合がございます。予めご了承ください。）

・基調講演

「スタートアップの企業価値を高める知財戦略」

・パネルディスカッション

・スタートアップ・ピッチ

本事業に採択され、知財を武器に挑戦を続けるスタートアップ３社によるピッチ

・ネットワーキング（会場参加者のみ）

■登壇者

【基調講演】

小林 誠 氏 株式会社シクロ・ハイジア 代表取締役CEO

【ピッチ登壇】

多田 興平 氏 株式会社Piezo Sonic 代表取締役 諸橋 大介 氏 SyntheticGestalt株式会社 AI事業部長 白尾 智明 氏 アルメッド株式会社 代表取締役 （※録画登壇予定）

■主催

東京都、公益財団法人東京都中小企業振興公社（東京都知的財産総合センター）

■参加費

無料

■参加方法・詳細

下記URLよりご確認・お申し込みください。

https://community.venturecafetokyo.org/sessions/2752

（参加登録フォーム：https://forms.office.com/e/CSKa7rvDWC）

■問い合わせ先

スタートアップ知的財産支援事業 事務局

（運営受託者：合同会社デロイトトーマツ）

tmipchandson-office@tohmatsu.co.jp