さとやくが献血促進に向けてフェチョコビ配布実証実験を実施

佐藤薬品工業株式会社（本社：奈良県橿原市 代表取締役：佐藤雅大）は、献血者の鉄分補給・健康維持サポートにより献血協力を促進する新しいインセンティブモデルとしての有効性を検証するため、自社の企業献血において献血協力者に栄養機能食品（Fe）「爽快決フェチョコビ」を配布する実証実験を2026年1月7日に実施しました。

本製品は鉄分補給を目的としたお菓子感覚の栄養機能食品（Fe）で、1本に鉄8mgを配合し、女性の鉄不足対策や健康維持をサポートします。大阪樟蔭女子大学との共同プロジェクトとして、SNS施策や「鉄活リズム(R)」という新習慣提案も進めており鉄分摂取啓発による健康意識向上と献血協力促進を目指しています。

今回の企業献血の結果と過去実績は以下の通りです。

当社は、今後も献血の促進を通じた社会貢献活動を推進するとともに、フェチョコビの献血関連ノベルティとしての認知獲得を目指していきます。さらに、企業単位の取り組みにとどまらず、自治体や公的機関への採用活動を強化し、奈良県及び全国への展開を加速することで、人と社会に貢献するヘルスケアカンパニーの実現を目指します。

【商品について】

商品名：「爽快決フェチョコビ」

販売価格：税込756円（税抜700円）

内容量：56ｇ(1本×7袋)

●本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量を守ってください。

●本品は、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。

●食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。

1日当たりの摂取目安量に含まれる機能の表示を行っている栄養成分の栄養素等表示基準値(18歳以上、基準熱量 2,200kcal)に占める割合: 鉄123%

鉄は、赤血球を作るのに必要な栄養素 です。

【鉄分に関するアンケートについて】

今回の献血では鉄分補給に対する意識調査のため、献血受付者に「鉄分に関するアンケート」を実施しました。その結果を下記にて紹介します。

Q1 あなたは普段「鉄分不足」だと感じていますか。（N=141）

Q2 Q1の質問で「思う」と答えた方は、鉄分不足によりあてはまる症状を教えてください。（複数回答可）（N=39）

Q3 鉄分不足のとき、なにか対策は行っていますか。（N=141）

Q4 Q3の質問で「はい」と答えた方は、どんな対策を行っていますか？（複数回答可）（N=39）

Q5 鉄分が多く含まれている食材で思いつくものを1つ選んでください。（N=141）

私たちの体の中の鉄分は生理的な機能のある「ヘモグロビン鉄」と貯蔵又は運搬する役割の「貯蔵鉄」の二つが存在しています。代表的な貯蔵鉄であるフェリチン鉄の血清中の濃度は鉄の栄養状態を反映するよい指標と言われており、鉄分不足になると、まずフェリチン鉄が減少し、フェリチン鉄の数値が低いと「疲れやすさ」や「頭の重さ」を感じる傾向があります。鉄分は、あまり自覚なく、知らず知らずのうちに不足していることがあります。特に、月経時に出血が多い女性は注意が必要です。日常的に鉄分を多く含む食材を積極的に摂取することに加えて、サプリメントなどで補うことが大切です。