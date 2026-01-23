x3d株式会社、生成AI×社内ナレッジ活用プラットフォーム「X.Knowledge（クロス・ナレッジ）」を提供開始

x3d株式会社

人間中心のAIの社会・企業実装を支援し、AI人材育成・組織開発・AI活用推進を行う、x3d株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：武石 幸之助、以下 x3d）は、社内に散在するナレッジを業務で本当に活用できる状態に変革することを目的とした新たな取り組みとして、生成AI×社内ナレッジ活用プラットフォーム「X.Knowledge（クロス・ナレッジ）」を開始いたしました。

本取り組みは、社内ナレッジの整理・統合から、業務での活用・定着までを一気通貫で支援するもので、全国の企業に向けて提供いたします。

従来のRAGや生成AIツールでは対応が難しかった、文書構造を理解したうえで根拠を明示し、業務判断に耐える回答を可能にする点が特長です。

背景

多くの企業では、PDF・Excel・Web・業務マニュアルなどの情報資産が社内に存在しているにもかかわらず、「情報はあるが使われていない」「特定の人に問い合わせが集中する」「属人化や引き継ぎコストが増大する」といった課題を抱えています。

また、従来の生成AIやRAG（検索拡張生成）では、文書構造を正しく理解できず、根拠が不明確な回答となるため、現場で信頼されず定着しないケースが多く見られます。

提供内容／取り組み概要

x3dは、こうした課題を解決するため、業務で「使える」「信頼できる」回答を返すAI基盤として「X.Knowledge」を提供します。

特長・強み

想定対象

代表 武石のコメント

- 社内ドキュメントの統合的な取り込み- 文書構造・表・図表・画像を保持したままのナレッジ理解- 曖昧な質問を分解し、最適な情報を探索する検索ループ機構- 回答時に参照元（ファイル名・ページ番号等）を明示- 業務フローと連動したナレッジ活用・業務支援- 既存の業務システムやツール(API/MCP)との連携を前提とした柔軟なカスタマイズ対応- 単なる検索ツールではない高実務性文書構造や図表を正確に理解し、業務判断に耐える回答を生成します。- 既存システムと連携可能な柔軟な設計業務システムや社内外ツールと組み合わせることで、既存の業務フローを変えずにAI活用を実現します。- 導入から定着までの伴走支援ツール提供にとどまらず、業務設計や運用改善までを支援します。- 中堅～大企業- バックオフィスから現場まで（人事・総務・経理）- 営業・マーケティング、製造・保守、教育・研修部門

これまで全国で1400社以上の企業様にAI研修・組織開発を支援していくなかで、「社内のナレッジマネジメントの重要性と難しさ・既存の生成AIでの不都合さ」について多くのお声を寄せていただきました。

今回発表した「X.Knowledge」は、単なる“AI導入”ではなく、組織の知的資産を最大化し、日々の業務そのものを変革するための基盤です。AIを“使う”段階から、“働かせる”段階へ。x3dはお客様と共に、実務で価値を生むAI活用を実現していきます。

導入の流れ

会社概要

- ヒアリング・対象業務定義- ナレッジ整理・投入- PoC（概念実証）・検証- 本番導入・展開- 利用状況分析と継続的改善

会社名：x3d株式会社（クロスサード株式会社）

代表者：代表取締役 武石 幸之助

所在地：東京都港区芝大門2-12-9 HF浜松町ビルディング 2階

事業内容：AI人材育成、組織開発、AI活用・DX支援

URL：https://x3d.jp/

本件に関するお問い合わせ先

x3d株式会社 広報担当

E-mail：pr@x3d.jp

お問い合わせフォーム：https://x3d.jp/contact