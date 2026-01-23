¡Ú½ÐÅ¸¥ì¥Ýー¥È¡Û¥»¥ë¥Õ¼Ì¿¿´Û¡ÖPICmii¡×¡¢ ¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º EXPO¤Ë½é½ÐÅ¸¤·¡¢À¹¶·¤Î¤¦¤Á¤Ë½ªÎ»
¥¥¿¥à¥é¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ ¥°¥ëー¥×¤Î¥Ô¥Ã¥¯¥Ï¥¤¥Ö³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹·óCOO¡§ÂçÇ÷ Í³Åµ)¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¥»¥ë¥Õ¼Ì¿¿´Û PICmii(ÆÉ¤ß¡§¥Ô¥Ã¥¯¥ßー¡¢°Ê²¼¡§PICmii) https://picmii.studio/(https://picmii.studio/) ¡×¤Ï¡¢2026Ç¯1·î14Æü(¿å)～1·î16Æü(¶â)¤Î3Æü´Ö¡¢Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè6²ó¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º EXPO Åìµþ¡×¤Ë½ÐÅ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£²ñ´üÃæ¤Î¥Öー¥¹¤ÎÍÍ»Ò¤ä¡¢Íè¾ì¼ÔÍÍ¤«¤é¤ÎÈ¿¶Á¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¥ì¥Ýー¥È¤ò¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
½ÐÅ¸¤ÎÇØ·Ê¤ÈÅöÆü¤ÎÍÍ»Ò
°Û¶È¼ï¤«¤é¤Î¡Ö»þ´ÖÂÓ³èÍÑ¡×¥Ëー¥º¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë
PICmii¤Ï¡¢¥µー¥Ó¥¹³«»Ï¤«¤é3Ç¯´Ö¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¶Å½Ì¤·¤¿¡Ö¥¹¥Þー¥È±¿±Ä·¿¥Õ¥©¥È¥Ó¥¸¥Í¥¹¡×¤ò·Ç¤²¡¢¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º EXPO¤Ø½é½ÐÅ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Öー¥¹Æâ¤Ë¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥«¥á¥é¡¦¥â¥Ë¥¿ー¡¦PC¤òÀßÃÖ¤·¡¢PICmii¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê»£±Æ¶õ´Ö¤òºÆ¸½¡£3Æü´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¡¢°û¿©¡¢ÈþÍÆ¥µ¥í¥ó¤Ê¤É¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¶È¼ï¤Î³§ÍÍ¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ ÆÃ¤Ë´Ø¿´¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö´ûÂ¸Å¹ÊÞ¤Î´×»¶»þ´Ö¤ò¤É¤¦Í¸ú³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤«¡×¤Ç¤¹¡£¡ÖÆ±¤¸¾ì½ê¤ò»þ´ÖÂÓ¤Ç»È¤¤Ê¬¤±¤Æ¡¢²ÔÆ¯Î¨¤ò¾å¤²¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶ñÂÎÅª¤ÊÁêÃÌ¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¡¢¥»¥ë¥Õ¥Õ¥©¥È¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¢¤ë¡¢»þ´Ö¤ä¾ì½ê¤Ë±þ¤¸¤Æ½ÀÆð¤Ë¡Ö¶õ´Ö¤ÎºÇÅ¬²½¡×¤¬¤Ç¤¤ëÅÀ¤Ë¹¹¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤ò´¶¤¸¤ë½ÐÅ¸¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Íè¾ì¼ÔÍÍ¤ÎÀ¼
PICmii¤Î¼Ì¿¿¤ÎÉÊ¼Á¤ä±¿±ÄÂÎÀ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥«¥á¥é¤Î¥¥¿¥à¥é¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÉý¹¤¤¥Õ¥©¥È¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤È¤¹¤ë¥¥¿¥à¥é¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ ¥°¥ëー¥×¤¬¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¥»¥ë¥Õ¼Ì¿¿´Û¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤¬¿®Íê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦É¾²Á¤òÂ¿¤¯¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£Â¿³ÑÅª¤Ë¥Õ¥©¥È¥µー¥Ó¥¹¤ËÀºÄÌ¤¹¤ë¥°¥ëー¥×¤À¤«¤é¤³¤½¡¢½é¤á¤Æ¥»¥ë¥Õ¼Ì¿¿´Û¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë»ö¶È¼ÔÍÍ¤Ï¡¢°Â¿´¤·¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤±¤ëÍ×ÁÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ãÉ¾²Á¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÅÀ¡ä
¡¦¡ÖÍ½Ìó¤«¤é»£±Æ¡¢¥Çー¥¿Äó¶¡¤Þ¤Ç¤ò°ìÂÎ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ËÂÐ¤·¡¢±¿±Ä¤Î¼ê´Ö¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤½¤¦¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼Ì¿¿¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤ä±¿±ÄÂÎÀ©¤Ø¤Î¿®Íê¤¬¸ü¤¯¡¢¿·µ¬»ö¶È¤È¤·¤Æ¤Î¸¡Æ¤ºàÎÁ¤È¤·¤Æ¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¡Ö¶õ¤¥¹¥Úー¥¹¤òÍ¸ú³èÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢´ûÂ¸¤Î»ö¶È¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÅ¸³«¤Ç¤¤ëÅÀ¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤¿¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«¼Ò¤Î¶ÈÂÖ¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤¿¶ñÂÎÅª¤Ê³èÍÑ¥¤¥áー¥¸¤ò¤½¤Î¾ì¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¥±ー¥¹¤âÂ¿¤¯¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ´üÃæ¤Ë¡¢¡Ö¾ò·ï¤äÆ³Æþ¥Õ¥íー¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢Áá´ü¤ÎÆ³Æþ¤òÁ°¸þ¤¤Ë¸¡Æ¤¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁêÃÌ¤âÊ£¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¸¡Æ¤¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ´ó¤»¤é¤ì¤¿´Ø¿´ÅÀ¡ä
¡¦ÃÏÊý¤Ç¤Î½ÐÅ¹¤òÁÛÄê¤·¤¿¾ì¹ç¤Î½¸µÒ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¥¨¥ê¥¢¤´¤È¤ÎÆÃÀ¤Ë±þ¤¸¤¿½¸µÒÊýË¡¤Ë´Ø¿´¤ò¤ª´ó¤»¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦PICmii¤ÎÆâÁõ¤ä¼Ì¿¿¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤Ë°ìÄê¤Î´ð½à¤¬¤¢¤ëÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼«¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤Î¿ÆÏÂÀ¤ò¹â¤á¤ë´ÑÅÀ¤«¤é¡¢¡Ö¤É¤³¤Þ¤Ç¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤¬²ÄÇ½¤Ê¤Î¤«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÂ¿¤¯¤Î¤´¼ÁÌä¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ´üÃæ¤ÎÍÍ»Ò
Ã´Åö¼Ô¥³¥á¥ó¥È
¡Ö½é¤á¤Æ¤Î½ÐÅ¸¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ö¶È¼Ô¤È¤·¤Æ4´üÌÜ¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¤³¤È¤ÇÆÀ¤¿ÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¡¢¥µー¥Ó¥¹¤ÎÆÃÄ¹¤ä²ÁÃÍ¤òÅÁ¤¨¤ë·Á¤Ç¤Î¥¹¥¿ー¥È¤òÀÚ¤ì¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ´ü¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¡Ø¥¥¿¥à¥é¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ ¥°¥ëー¥×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¹¥Úー¥¹³èÍÑ¡Ù¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¿·¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¾ÜºÙ¤òµá¤á¤ë¾¦ÃÌ¤¬Æü¤òÄÉ¤¦¤´¤È¤ËÁý²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£1·ï¤¢¤¿¤ê¤Î¾¦ÃÌ»þ´Ö¤âÄ¹¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢¸úÎ¨Åª¤«¤Ä¥ê¥¹¥¯¤òÍÞ¤¨¤Æ»ö¶È¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ëÍè¾ì¼ÔÍÍ¤Î¥Ëー¥º¤È¡¢PICmii¤ÎÊý¸þÀ¤¬¹çÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¼ê±þ¤¨¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
Åö½éÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿Êª·ï¤äÅ¹ÊÞ¤Î¥ªー¥Êー¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñー¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤òÃ´¤¦´ë¶È¤Ê¤É¡¢¾ÍèÅª¤ÊÅ¸³«¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÉý¹¤¤ÁØ¤È¤ÎÀÜÅÀ¤ò»ý¤Æ¤¿¤³¤È¤âÂç¤¤Ê¼ý³Ï¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢²þÁ±¤ÎÍ¾ÃÏ¤â¸«¤¨¤¿¤¿¤á¡¢¸¡Æ¤¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿´Ø¿´ÅÀ¤Ê¤É»ö¶È¼ÔÍÍ¤Î¼ÂºÝ¤ÎÀ¼¤ò¤â¤È¤ËÆâÍÆ¤òÀººº¤·¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Å¸¼¨²ñ½ÐÅ¸¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤Æ¥Ñー¥È¥Êー¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ë´ë¶È¤È¤ÎÀÜÅÀ¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÀß¤±¡¢¤è¤êÁê¸ßÅª¤Ê²ÁÃÍ¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥ºÄó°Æ¤Ø¤È¿Ê²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
FC»ö¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤» :
https://picmii.studio/business/
¥»¥ë¥Õ¼Ì¿¿´Û¡ÖPICmii¡×¤È¤Ï
¥»¥ë¥Õ¼Ì¿¿´Û¡ÖPICmii¡×¤Ï¡¢¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤¬¤¤¤ëÄÌ¾ï¤Î¼Ì¿¿´Û¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢ÀßÃÖºÑ¤ß¤Î¥«¥á¥é¤È¾ÈÌÀ¤ò»È¤¤¡¢¤ªµÒÍÍ¤´¼«¿È¤Ç¥·¥ã¥Ã¥¿ー¤òÀÚ¤ë¤À¤±¤ÇËÜ³ÊÅª¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Î¼Ì¿¿¤¬»£¤ì¤ë¥»¥ë¥Õ¼Ì¿¿´Û¤Ç¤¹¡£2022Ç¯4·î¤Ë¿·½ÉÅ¹¡¢5·î¤Ë½ÂÃ«Å¹¤ò¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ªー¥×¥ó¤«¤é3Ç¯´Ö¤Ç¡¢Ìó15,000ÁÈ¤Î¤Ù30,000¿Í°Ê¾å¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´ÍèÅ¹¤¤¤¿¤À¤¡¢Google ¥Þ¥Ã¥×¢¨1¤Î¸ý¥³¥ß·ï¿ô¤ÏÆüËÜ°ì¤ò·ÑÂ³Ãæ¢¨2¡£¥«¥á¥éÈÎÇä¤«¤é¥×¥ê¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹¡¢¥«¥á¥é½¤Íý¤Ê¤É¡¢À¤³¦¤Ç¤âÎà¤ò¸«¤Ê¤¤Éý¹¤¤¥Õ¥©¥È¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥¥¿¥à¥é¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ ¥°¥ëー¥×¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¢¤ë¥×¥í¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Îµ¡ºà¤ä»£±Æ¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¤¿¹â¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ê¼Ì¿¿¤Ë¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯11·î¤«¤é¤Ï¡¢²£ÉÍ¡¦Ì¾¸Å²°¡¦Âçºå¤Î3Å¹ÊÞ¤ÇFC»ö¶È¤òËÜ³Ê²ÔÆ¯¡£¥«¥á¥é¤ÎÀìÌçÃÎ¼±¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¾Ê¥¹¥Úー¥¹¤Çµ¤·Ú¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤Ç¤¡¢Â¾»ö¶È¤È¤Î³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤ëÁê¾è¸ú²Ì¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡¡Google¡¢Google ¥Þ¥Ã¥×¤Ï¡¢Google LLC ¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨2¡¡2026Ç¯1·î23Æü¸½ºß¡¢Åö¼ÒÄ´¤Ù
´ØÏ¢¥µ¥¤¥È
PICmii¸ø¼° ¡§ https://picmii.studio/
PICmii¸ø¼° Instagram¡§ https://www.instagram.com/picmii_official/
PICmii¸ø¼° X¡§ https://twitter.com/PICmii_Kitamura
PICmii¸ø¼° TikTok ¡§ https://www.tiktok.com/@picmii_official
²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§¥Ô¥Ã¥¯¥Ï¥¤¥Ö³ô¼°²ñ¼Ò
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¢©160-0023¡¡ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É6-3-1 ¿·½É¥¢¥¤¥é¥ó¥É¥¦¥¤¥ó¥°13³¬
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÂçÇ÷ Í³Åµ
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥»¥ë¥Õ¼Ì¿¿´Û¡ÖPICmii¡×¡¢¥»¥ë¥Õ¥Õ¥©¥È¥Öー¥¹¡ÖPhotomatic¡×¤Î´ë²è¡¦±¿±Ä
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Õ¥©¥È¥¹¥¿¥¸¥ª¥µー¥Ó¥¹»ö¶È¤Î´ë²è
HP¡§https://pichive.com/