起業への第一歩に、翼をさずける ひとつのアイデアが世界を変える「Red Bull Basement」4月30日（木）までアイデア募集中

レッドブルは、革新的なアイデアの具現化と次世代イノベーターの育成を目指すプログラム「Red Bull Basement（レッドブル・ベースメント）」の参加者を4月30日（木）まで募集します。

近年、AIの進化や「バイブコーディング」の台頭により、専門的なITスキルがなくとも、自身のアイデアを実装し、社会へ届けることが可能な時代が到来しています。

「Red Bull Basement」は、MicrosoftおよびAMDとのパートナーシップのもと、AIツール、メンタリング、そしてグローバルな発信の場を提供。多様な業界のキーパーソンとの連携を通じて、新たな創造者や起業家が持続的なインパクトを生み出すためのプラットフォームとして、創造性・テクノロジー・イノベーションの未来をリードしていきます。

応募フローには、大幅にアップデートしたAI技術を導入、9言語対応のLLMを搭載した新しいUIに加え、アイデアづくりをサポートするユニークなAIアプリケーションツールによるサポートや、スマートフォンで完結するシームレスな応募体験にすることで、アイデアを形にできる環境を整えています。

日本代表を選定するジャパン・ファイナルでは、レッドブル・アスリートとして世界で活躍し、自身で会社を立ち上げた経営者でもある上田 瑠偉（うえだ るい）をはじめ、日本のビジネス界を牽引する審査員が参加予定です。優勝チームは、6月にアメリカ・スタンフォード大学で開催予定のワールド・ファイナルへ招待されます。

さらに、ワールド・ファイナルの優勝者には、本格的なビジネスへと進化させるべく、今大会より初となる賞金10万ドルの贈呈。加えて、Red Bull Ventures をはじめとするパートナーによるメンタリングや開発を加速させるためのテクノロジー支援が提供されます。

挑戦者からの応募を広く募集しています。

【Red Bull Basement とは】

Red Bull Basementは、メンタリングやAIツールを活用し、学生や初めて起業に挑戦する人々がアイデアをプロダクトへと成長させることを支援する、グローバルなインキュベータープログラムです。

2024 年は全世界 39 カ国で 11万件以上の応募があり、ベストアイデアに選ばれた学生のアイデアは企業サポートの下、実現化が進んでいます。

▼Red Bull Basement 過去優勝者の成功例

Red Bull Basement 2019 の優勝者であるオーストリアの「Audvice」は、HRや教育分野のプロフェッショナル向けに、AIを活用したプライベート・ポッドキャスティング・プラットフォームを開発。数百万ドル規模の投資を獲得し、グローバルブランドとの提携を実現、さらに変革的な買収契約を結ぶまでに成長しました。

また、東京で開催された Red Bull Basement 2024 で優勝したフィリピンの「Soj Gamayon」は、シリコンバレーにてグローバルパートナーやメンターとのネットワークを通じて、アグリテック分野におけるビジネスアイデアを加速。世界から大きな注目を集めました。

【Red Bull Basement 開催概要】

■応募資格

18歳以上。6月1日（月）～6月3日（水）にアメリカ スタンフォード大学で開催されるワールド・ファイナルに参加可能な方。

■応募方法

・個人または2人1組のグループで参加可能

・AIのサポートを活用して、社会・環境問題を解決する革新的なアイデアを公式サイトの以下応募フォームより提出

※公式サイトへの提出時に、サイト上でAIによるアイデアのブラッシュアップやフィードバックを受けることができます。

■応募期間：

2026年1月19日（月）～2026年4月30日（木）

■応募フォーム

https://www.redbull.com/jp-ja/events/red-bull-basement-japan-2026

■スケジュール

１.5月2日（土）～5月4日（月）：動画選考

書類選考を通過したチームは、最大60秒の動画にてプロジェクトアイデアを提出。ジャッジによる審査を経て、ジャパン・ファイナルへ進出するチームが決定します。

２.5月17日（日）：ジャパン・ファイナル @STATION Ai (愛知)

動画審査を通過したファイナリストが、愛知で開催される日本決勝大会にてプロジェクトアイデアを発表。日本のビジネス界を牽引する審査員のもと、日本代表チームが選出されます。

３.5月18日（月）～5月30日（土）：開発期間

ジャパン・ファイナル優勝チームは、特別なAIアプリケーションツールのサポートを受けながら、アイデアのブラッシュアップと開発を進めます。

４.6月1日（月）～6月3日（水）：ワールド・ファイナル @スタンフォード大学 （アメリカ）

40 を超える国・地域のナショナルファイナリストがアメリカ スタンフォード大学に集結し、専門家によるワークショップ＆ピッチコーチング、メンタリングなどの経てトップ10ファイナリストがステージでアイデアを発表します。

ワールド・ファイナルではテックパートナー、国際的なイノベーター、投資家などとのネットワーキングの機会も得ることができ、グローバル・ウィナーにはエクイティ・フリー（株式放出が不要）の賞金10万ドル、さらに開発スピードを加速させるためのMicrosoft Azureクレジット（2万5000ドル）が提供されます。

【上田 瑠偉 プロフィール】

2014年、日本で最も権威のあるレース『ハセツネ』カップを最年少＆大会新記録で優勝し、トレイルランナーとしての才能を一気に開花させた。

最近では海外のレースにも挑戦し、2016年には『ウルトラトレイル・デュ・モンブラン CCC（101km）』で2位、『ユース世界選手権』コンバインド種目で優勝、『アジア選手権』で優勝と快進撃を続ける。2019年には『MIGU RUN SKYRUNNER WORLD SERIES』での年間世界ランキング1位という快挙を達成した。

また、2020年にはプロランナーとしての活動に加え、株式会社 Mountain Frontierを設立し代表に就任。オリジナルD2Cギアブランド『Ruy』を立ち上げるなど、アスリートとしての活動と並行して、企業経営者として新たな価値創造にも挑戦をしている。

【グローバルパートナー】

【ジャパンパートナー】

