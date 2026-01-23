AI Hack、Web担当者Forum主催「デジタルマーケターズサミット 2026 Winter」に登壇

株式会社AI Hack

株式会社AI Hack（本社：東京都港区、代表取締役：中道大輔、以下AI Hack）の代表取締役である中道大輔は、2026年2月4日（水）に開催される株式会社インプレス主催「デジタルマーケターズサミット 2026 Winter」に登壇することをお知らせいたします。

■背景

昨今、ユーザーの検索行動は従来のキーワード検索から、ChatGPTやPerplexity、Google Search Generative Experience (SGE)などの「対話型AI」へと急速に移行しています。これに伴い、企業は「生活者」だけでなく「AI」をも主要なターゲットと捉える必要に迫られています。

本イベントでは、株式会社Hakuhodo DY ONE（本社：東京都港区、代表取締役会長：田中雄三 代表取締役社長：小坂洋人、以下 Hakuhodo DY ONE）および株式会社博報堂アイ・スタジオ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 兼CEO 兼CCO：川又昌弘、以下、博報堂アイ・スタジオ）とともに、この新たなパラダイムシフトに対応するための以下について、解説いたします。

- AIに選ばれるための最適化技術「AI Optimization（AIO）」の動向- AIと生活者の双方にフレンドリーなUXを叶えるオウンドメディアのあり方- 注目される「エージェントWeb」の概念と実現技術

また、Hakuhodo DY ONE、博報堂アイ・スタジオ、AI Hackが共同で進めるプロジェクト「AIO Web Experience Consortium」より、AI時代におけるオウンドメディアのあり方と、その未来像についてもお話しします。

本セッションには、弊社代表中道とともに以下2名が登壇いたします。

- 株式会社Hakuhodo DY ONEオウンドソリューション本部 SXOソリューション局 局長 / ONE-AIO Lab 所長登 章良氏- 株式会社 博報堂アイ・スタジオプラットフォーム戦略センター・執行役員生田 大介氏

イベントの詳細は、以下のイベント概要よりご確認ください。

■イベント概要

名称 ：デジタルマーケターズサミット 2026 Winter

日時 ：2026年2月4日（水）10:00～17:20

弊社登壇時間：11:55～12:35（B-3講演）

形式 ：オンライン

主催 ：株式会社インプレス Web担当者Forum

参加費 ：無料

参加方法 ：以下URLより事前申し込みが必要です

https://webtan.impress.co.jp/events/202602/

■登壇者プロフィール

中道 大輔

株式会社AI Hack／Priv Tech株式会社

代表取締役

ソフトバンクやヤフーなど、キャリアを通じて広告プラットフォームやデータビジネス関連のビジネス・ディベロップメントに従事。その後、2020年にPriv Tech株式会社を創業し、企業のプライバシー対応やセキュリティ対策を支援。 2024年には、株式会社AI Hackを創業し、AIの回答を可視化・評価するAIO（AI Optimization）分析ツール「AI Hack」を開発・提供。AI、デジタルマーケティング、プライバシー、セキュリティといった幅広い知見を活かし、従来のヒト中心のマーケティング施策から、生成AIを前提とした次世代のマーケティング戦略への転換をリードしている。

■本件に関するお問い合わせ

【株式会社AI Hack 会社概要】

会社名 ：株式会社AI Hack

住所 ：東京都港区愛宕2-5-1 愛宕グリーンヒルズMORIタワー 34階

代表取締役 ：中道大輔

事業内容 ：生成AI分野におけるサービスの提供

URL ：https://ai-hack.co.jp/