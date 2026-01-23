病院・クリニック業界の課題をAI活用で解決する『ホリエモンAI学校 病院・クリニック校』開校のお知らせ、無料ウェビナーも

ホリエモンAI学校株式会社

ホリエモンAI学校株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：荒木 賢二郎）は、ブリステック株式会社（本社：東京都港区、代表者：渡邉 忠相）と戦略的パートナーシップを締結し、病院・クリニック業界に特化したフランチャイズ校『ホリエモンAI学校 病院・クリニック校』を新たに開校いたしました。

病院・クリニック現場における生成AI導入の支援、業務の自動化設計、そして“活用できる人材”の育成を通じて、業界全体のDX推進を後押ししてまいります。

ホリエモンAI学校 病院・クリニック校

https://medical-ai.site/lp/

■戦略的パートナーシップの背景

病院・クリニック業界は、慢性的な医師・看護師不足に加え、採用難による人件費の高騰など、経営を圧迫する構造的な課題に直面していますが、AIの導入は遅れております。

『ホリエモンAI学校 病院・クリニック校』では、医療現場の実情に即したAI活用法を体系的に提供し、“現場スタッフが自発的にAIを使いこなせる”体制構築を伴走型で支援します。

■『ホリエモンAI学校 病院・クリニック校』の概要

(1)医療現場に即した生成AI導入・活用支援

口コミ返信やチャットボット構築、問診補助など、クリニックの「収益向上」と「業務効率化」に直結する具体策のご提案～実装。

(2)業務フローの再構築と脱属人化

属人化しやすい業務をAIで標準化。マニュアル作成や教育の自動化を通じて、組織全体のスキル均質化を図ります。

(3)「自走できるスタッフ」を育てる内製化支援

外部に依存せず、スタッフ自身がAIを活用して業務改善を主導できる「自走型組織」への変革を教育面から支援します。

■病院・クリニック校開校記念ウェビナー概要

病院・クリニック業界の“人件費削減”と“集患”をテーマにした生成AI活用オンラインセミナー

開催日時：2026年1月28日（水）12:00～12:30（オンライン開催／参加無料）

無料参加お申し込み：

https://horiemon.ai/seminar/25

■各種メディアさま

本件に関する詳細、電話・メール・ZOOM等での追加取材、追加コメントのご連絡をお受けしております。お急ぎの場合には代表のSNSなどでもご連絡可能です。（X/facebookなど）

■ブリステック株式会社について

「クリニック専門の外部CMO」として、プロデュースやマーケティング支援を展開。創業者が大手美容皮膚科グループを立ち上げからグロースさせた実績を持ち、現場構造を熟知した「再現性の高いノウハウ」が強みです。支援先を厳選しリソースを集中投下する伴走スタイルで、立ち上げから成熟フェーズまで経営の根幹をトータルサポートします。

企業名：ブリステック株式会社

所在地：東京都港区東新橋1-1-2 ATRIUM東新橋4F

代表者：代表取締役 渡邉 忠相

事業内容： クリニックプロデュース事業 クリニックマーケティング支援事業

https://blisstech.co.jp/

■ホリエモンAI学校株式会社について

ホリエモンAI学校は、企業のAI活用DXを支援するDXコンサル企業です。社員をAI人材に変えるオンライン研修を中心に、コンサル、受託開発などを通じ、企業の生産性向上とデジタルトランスフォーメーションを推進します。

企業名：ホリエモンAI学校株式会社

所在地：東京都新宿区新宿4-3-15 レイフラット新宿B棟3F

代表者：代表取締役CEO 荒木賢二郎

事業内容：オンライン研修、DXコンサルティング、AI人材育成事業

https://horiemon.ai/

【本件に関するお問い合わせについて】

ホリエモンAI学校株式会社

03-4400-3424

E-Mail：ux@telewor.com