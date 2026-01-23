Playfinity、Boltとのグローバル戦略提携を締結

Playfinity株式会社

（東京都港区／2026年1月21日）- Playfinity株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：山中健太郎、以下Playfinity）は、Bolt Financial,Inc（本社：米国カリフォルニア州サンフランシスコ、以下Bolt URL：https://www.bolt.com/）と、象徴的な日本のゲームコンテンツを活用した新しいプラットフォームの構築を目的に、グローバル規模の戦略的提携に合意したことをお知らせします。

本提携により、世界各国のプレイヤーがゲームを「発見・遊び・取引」するまったく新しい体験を、グローバルなゲームエコシステム全体で創造し提供することが可能になります。

PlayfinityおよびBoltの両社は、日本のゲームIPを世界最大級のライブラリとして近未来仕様にアップデートし、新しい切り口で収益化を推進することで、伝説的タイトルが“グローバルコマース”と出会う新時代を切り拓きます。なお本提携は、Boltが「日本のゲーム領域」に本格参入することを意味し、同分野における戦略パートナーシップ契約の締結となります。

提携の概要

Playfinityは、日本国内における各種ゲーム・IPホルダーへのアクセスネットワークを背景に、Boltのコマース／チェックアウト基盤を膨大な名作ゲーム群へ直接組み込みます。対象には、現代デバイス向けに再構築されたタイトル群が含まれます。

Playfinityは、以下の強みを通じて、創造的な企画力と開発力、事業開発力をバランスよく有する企業として、国内外への展開を推進します。

- 100本以上のオリジナル・スキルゲーム開発実績- 1,500本以上のモバイルゲームアプリの保有および配信権- 1,300以上の日本レトロゲームIPへのアクセス- 30社以上の伝説的パブリッシャーとの実績あるパートナーシップ- 1,000本以上を現代プラットフォーム向けに再リリース

Boltは、より速く、より賢いコマースを実現するチェックアウト、ID、Merchant of Record（MoR：取引上の販売主体）および決済のリーダーです。BoltのB2BおよびB2Cの提供価値は相互補完的なエコシステムを形成しており、Revolve、Kendra Scott、Lilly Pulitzerなどの加盟店はBoltを活用してコンバージョンとロイヤルティを向上させています。一方で、8,000万人超の世界中のショッパーは、ワンクリックチェックアウトと安全なサイト横断IDの恩恵を受けています。Boltの中核プロダクト群-CheckoutOS、Bolt Ignite、そして新たな「オールインワン金融・暗号資産ハブ」であるSuperApp-は、加盟店の成長を支援しながら、消費者に利便性とコントロールを提供します。ハイリスク決済からワンクリックのサブスクリプションまで、Boltは分断されたツール群をスケール可能な未来対応インフラへ置き換えます。その結果、ショッパーには摩擦のない信頼できる体験を、企業には強力な成長をもたらします。

本提携により実現すること

本提携により、以下が可能になります。

- ゲーム内でのワンクリック購入・サブスクリプション- ローカライズされた決済手段によるグローバル配信- 新しいマネタイズモデル- タイトル横断のID／ウォレット／リワード- ゲームプレイ内でのブランド連携とコマース- スキルゲームのための、現代的かつコンプライアンスに準拠した基盤

パブリッシャーにとっては、名作フランチャイズの寿命と価値を延ばす前例のない機会となります。プレイヤーにとっては、現代的な機能、コミュニティ、リワードで強化された不朽の名作へ即時アクセスできることを意味します。そして業界にとっては、「ゲームネイティブ・コマース」という新カテゴリの到来を示すものです。

コメント

Playfinity CEOの山中健太郎は、次のように述べています。

「この提携は、先人が開発した素晴らしいゲームコンテンツ・IPに最大限の敬意を払いながら未来を築くための一歩となります。これらのゲームは日本の文化的財産であり、世界中で愛されています。Boltと共に、私たちはそれらを新しい世代へ、グローバルに、瞬時に、そして正しく届けるためのインフラを開発しました。共に、世界で最も象徴的なゲームIPの“現代プラットフォーム”を創ります。」

Bolt CEOのRyan Breslow氏は、次のように述べています。

「ゲームは地球上で最も強力な消費者プラットフォームですが、その規模に見合うコマースレイヤーを、これまで持っていませんでした。Playfinityはレトロ／スキルゲームの“ゴールドスタンダード”です。この提携により、私たちは何千もの伝説的タイトルを解放し、未来対応の経済的エンジンを与えます。これは始まりにすぎません！」

Bolt Games責任者のKyle Sye氏は、次のように述べています。

「文化、コマース、テクノロジーが衝突する、まさにその瞬間です。Playfinityは世界最大級の日本ゲームIPコレクションにアクセスでき、これらは世代を形作ってきたゲームです。Boltは今、その体験とグローバル経済をつなぐ“結合組織”となり、遊びを参加へ、ノスタルジアを機会へ、そしてゲームを“生きたマーケットプレイス”へと変えていきます。」

会社概要

Playfinity株式会社

代表取締役CEO：山中 健太郎

事業内容：ゲーム企画開発、AI研究、グローバルゲーミフィケーション事業

所在地：東京都港区南麻布2-8-21 SNUG MINAMI-AZABU 3F

URL：https://playfinitykk.com/

報道関係者お問い合わせ先（Press Contact）

Playfinity株式会社 広報担当

E-mail：contact@playfinitykk.com