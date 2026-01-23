株式会社OSUSHI、創業1周年のお知らせ

株式会社OSUSHI

AI開発に特化したプロフェッショナルチーム、株式会社OSUSHI（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：田本 諒）は、2026年1月23日（金）をもって創業1周年を迎えたことをお知らせします。

創業の背景

AIやDXという言葉が一般化し、多くの企業が「AIを活用したい」と口にするようになりました。一方で、その多くが構想段階にとどまり、実装や運用、成果創出までたどり着けていない--そんな現実もまた、現場では珍しくありません。

OSUSHIの創業は、そうしたギャップへの違和感から始まりました。

最新技術や優れたアイデアがあっても、それを事業として機能する形に落とし込むプロセスは複雑で、時間もコストもかかる。結果として、「AIを導入すること」自体が目的化し、本来得たいはずの価値にたどり着けないケースを数多く目にしてきました。

私たちは、AIを特別なものとして扱うのではなく、意思決定や業務、価値創造の速度を高めるために、現場で使われる前提で設計されるべき技術だと捉えています。

その考えのもと、OSUSHIは企画・設計から開発、検証、運用までを一貫して支援するチームとして立ち上がりました。単なる受託開発にとどまらず、クライアントの課題や文脈を踏まえ、「どのように使われ、どのような成果につながるのか」までを見据えたAI開発を行っています。

この1年での取り組みと成果

OSUSHIはこの1年間、AIの技術検証（PoC：概念実証）にとどまらず、実際の業務フローに組み込み、現場で活用される「実装」にこだわって支援を続けてまいりました。主な実績は以下のとおりです。

代表取締役CEO 田本 諒のコメント

業務特化型AIエージェントの開発- M&A・金融領域：専門的なリサーチや企業概要書（IM）の自動作成支援を行うAIエージェントの構築。- 営業・マーケティング：顧客データに基づいた営業資料の自動生成AI、およびアウトバウンド効率化のためのリスト精査アルゴリズムの開発。- バックオフィス：経理業務の自動化を目的としたAIエージェントのPoC、および社内のセキュアなAI利用環境の構築。金融・決済および新規事業開発支援- フィンテック領域：高い堅牢性が求められるクロスボーダー決済基盤や、デジタル資産管理・流通システムの開発支援。- SaaS成長支援：労務・人事領域などの特定業界に特化したSaaS（バーティカルSaaS）におけるプロダクトマネジメント（PM）、および基幹システム（会計・ERPなど）とのデータ連携プラグインの構築。AIアドバイザリーおよびPM伴走- 上場企業からスタートアップまで、AI導入の戦略策定から実行、行政書類の自動生成をはじめとする技術検証など、ビジネスの現場に即した実務レベルでの伴走支援を実施。

「OSUSHIは今後、AI受託開発のスペシャリストとして、クライアント企業の新規事業創出、ならびに劇的な業務改善による利益拡大をこれまで以上に強力にバックアップしてまいります。



私たちが目指すのは、『AIを使いこなす組織』であることです。単なる技術提供にとどまらず、まずは自社のあらゆるワークフローにAIを徹底実装する。この『実験と実践』の繰り返しにより、少数精鋭でありながら、スピード・品質ともに業界最高水準のパフォーマンスを常態化させています。



この挑戦のプロセスで研ぎ澄まされた生きた知見こそが、私たちの最大の武器です。自ら証明した『AIによる変革』を余すことなくクライアントへ還元し、日本企業のDXを一段上のステージへと引き上げてまいります。



AIでクライアントのビジネスを、そして私たち自らをアップデートし続ける。その飽くなき探究心こそが、OSUSHIが提供する価値の源泉です」

株式会社OSUSHIについて

株式会社OSUSHIは、AI開発に特化したプロフェッショナルチームです。最先端技術と豊富な実践知を掛け合わせ、ビジネスに根付くプロダクトを設計・開発します。生まれた価値が一過性に終わらず、組織に浸透し、新たな成長へつながる未来を共に描きます。

会社概要

会社名 株式会社OSUSHI

代表者 代表取締役CEO 田本 諒

設立 2025年1月23日

事業内容 AIエージェント開発、AIシステム受託開発・運用、プロトタイプ/MVP開発

所在地 東京都渋谷区渋谷2-19-15 宮益坂ビルディング609

HP https://osushi-inc.com/



＜本件に関するお問合せ先＞

部署名 広報事務局

E-mail hello@osushi-inc.com