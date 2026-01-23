中国（深圳）ウォッチウィーク2026アジアの「タイムインダストリー」交流拠点、深圳で開催

Shenzhen Watch & Clock Association

イベントのフラッグシップ展示プラットフォーム「WINNOTIME」では、時計、スマートウェアラブル、先進CNC製造ソリューションに焦点を当てる。

中国・深圳 - 2026年1月 - 時計およびスマートウェアラブル産業におけるアジア有数の年次イベントである「China (Shenzhen) Watch Week（中国（深圳）ウォッチウィーク）」は、2026年6月26日～29日の会期で、深圳福田会展中心（Shenzhen Futian Exhibition & Convention Center）にて開催される。会期中は業界リーダーが一堂に会し、タイムピース製造およびウェアラブル技術における最新の進展を展示・発信する。

展示会概要

中国（深圳）ウォッチウィークの中核展示プラットフォームであるWINNOTIMEでは、時計製造、スマートウェアラブル技術、ならびに先進的なCNC（Computer Numerical Control：コンピュータ数値制御）製造ソリューションにおける最新の成果を展示する。中国（深圳）ウォッチウィークは、30年以上の歴史を持つ「China (Shenzhen) Watch & Clock Fair（中国（深圳）ウォッチ＆クロックフェア）」の基盤を継承しつつ、展示会、フォーラム、ブランドイベント、ビジネスマッチングを包含する総合的な「業界ウィーク」型プラットフォームへと発展してきた。本イベントは、日本、韓国、欧州、米国をはじめ世界各地のプロフェッショナル市場から継続的に注目を集めている。

業界ハイライト

伝統的な時計製造からスマートウェアラブルに至るまで、アジアの産業構造は再編されつつある。機械式時計製造、美的デザイン、先進製造が進展を続ける一方で、スマートウェアラブルは新たな段階へ移行し、単機能デバイスから、インテリジェントな健康管理およびスマートアイウェアを統合した「日常のウェアラブル・システム（everyday wearable systems）」へと進化している。こうした潮流により、時計産業と医療技術、センシング技術、デジタルソリューション等の領域との新たな接点が生まれている。この文脈のもと、中国（深圳）ウォッチウィークおよびそのWINNOTIME展示プラットフォームは、産業の将来を牽引するべく、アジアにおける前向きな「タイムインダストリー（time industry）」の交流・協業ハブとして位置づけられている。

主要出展者

WINNOTIME 2026には、主要ブランド、メーカー、業界団体等を含む、25以上の国・地域からの出展が見込まれている。主な出展者は以下のとおり。

- Dailywin 得利集团（SAGA Watch等のブランドの親会社）- 董事長 梁偉浩氏（大湾区総裁協会の発起人）。スイスブランドの伝統を受け継ぐ時計グループとして、スイスの製造基準を満たすソリューションを提供。

- Behrens（贝伦斯） - 董事長 林秉強氏（GPHGに3度ノミネートされたデザイナー）。構造革新性と現代的な機械式美学で知られる先駆的な中国時計ブランド。

- CIGA Design（玺佳） - 董事長 張建民氏（中国「トップ10インダストリアルデザイナー」の一人）。GPHG 2021 Challenge Prize受賞。現代機械式時計デザインの国際化を推進。

- HIPINE（西普尼、香港上場、証券コード：02583）- 執行董事 兼 総経理 胡少華氏。貴金属時計で強みを持つ代表的ブランドであり、スマートウォッチ製品ラインも段階的に拡充。

- STARKING（星皇／スターキング） - 董事長 張益芝氏。複雑機構ムーブメントやトゥールビヨン、ならびにスマートウェアラブル製品の独自研究開発に長年注力してきたブランド。

- 宝瑞华（Baoruihua） - 董事長 朱国洪氏。日本およびスイスのブランド向けに、時計ケース、ストラップ、文字盤、18Kゴールド部品等の中核パーツを長年供給。研究開発と量産体制を備え、成熟かつ安定した供給エコシステムのもと、高級時計部品チェーン全体にわたるワンストップソリューションを提供。

- 旭宏（Semacare） - 董事長 王博洋氏。アジアのスマート医療用ウェアラブル分野における主要イノベーターとして、ヘルスケア技術と実社会での応用シナリオに注力。

また、各国から30名以上の独立系時計師が参加し、個々のビジョン、技術的ブレイクスルー、文化表現を融合させた機械作品を披露する。

サプライチェーン／技術分野の焦点

WINNOTIMEでは、アジアが有する先進的なサプライチェーン能力と新興技術に焦点を当て、以下を中心に展開する。

独立系時計製造のイノベーション - オリジナルデザイン、先進加工技術、製品における卓越した個性に対する将来消費者の期待に応える。

CNC製造ソリューション - 高精度構造部品、複雑形状加工、小ロットカスタマイズ、迅速な試作（ラピッドプロトタイピング）を網羅。

時計・ウェアラブルにおける新素材 - 軽量合金、複合材料、機能性セラミックス等を含む、新たなケース／構造材ソリューションを提示。

スイス基準のソリューション - 構造精度管理、組立一貫性、長期安定性試験、品質検証プロセス、国際認証支援を包含。高級機械式時計およびプロフェッショナルグレードのウェアラブルにおいて、スイス水準の製造品質を実現するための実践的な道筋を提供する。

通年型パーツ・マーケットプレイス - 時計およびウェアラブル部品の常設展示・調達プラットフォームとして、ケース、ストラップ等の主要パーツを集約し、選定・調達の効率化を図る。

プロフェッショナル・サポート - 輸出入実務経験と業界知見を備えた通訳者を配置し、海外出展者とバイヤー間の技術・商談コミュニケーションを円滑化する。

異業種融合 - 機械構造、インテリジェントセンシング、ヘルスケア応用、サステナブル素材を組み合わせ、将来製品に向けた検証可能なイノベーションの方向性を提示する。

主催者コメント 中国（深圳）ウォッチウィークおよびWINNOTIMEの会長である朱舜华氏は次のように述べた。

「China (Shenzhen) Watch Weekは、時計、スマートウェアラブル、そして未来の製造技術が交差する産業プラットフォームです。日本、韓国をはじめとする世界各国の業界関係者と深圳で連携し、次の段階を共に探求できることを期待しています。」 開催概要

イベント：China (Shenzhen) Watch Week 2026

中核展示プラットフォーム：WINNOTIME Watch & Wearable Expo

会期：2026年6月26日～29日

会場：深圳福田会展中心（Shenzhen Futian Exhibition & Convention Center）

主な焦点領域：機械式時計製造／独立系時計製造／スマートウェアラブル／AI統合／CNC製造ソリューション／新素材応用