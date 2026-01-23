カフェのテーブルが事件現場に！？新感覚のリアル捜査型ミステリーカフェが誕生！

株式会社エクスペリフル

体験型エンタメ企画会社である株式会社Experiful（本社：東京都中央区 代表取締役：永易黎於)は、リアルな証拠品を調査して事件を解決する新業態のミステリーカフェ「探偵キャンプ」を2026年1月26日、大阪梅田にてオープンします。また併せて、同社が運営するカフェ「探偵キャンプ」既存３店舗(銀座、新宿、横浜)についても2月1日より同業態に変更しリニューアルオープンします。





【予約詳細はコチラ】東京・横浜・大阪でカフェミスするなら探偵キャンプ(https://tanteicamp.experiful.jp/cafemys/)

◆ミステリーカフェ 探偵キャンプとは

探偵キャンプは、当社独自のコンテンツ”カフェミス”を楽しめる、一風変わったミステリーカフェ。あなたが容疑者の１人となって、物語の展開とともに手に入る、「落とし物の財布」「鍵のかかった金庫」「怪しい薬品」といった実物のアイテムや仕掛け、Web探索を通じ、頭と手をフル活用して真相へと迫ります。コーヒー片手に仲間たちと話し合いながら、巻き起こった事件の真相を推理する、超没入型のミステリー体験をお楽しみいただけます。

◆カフェミス作品紹介

カフェミスは全て当店限定のオリジナル作品で、初期ラインナップは現在３種類(順次拡大予定)。それぞれに濃密なストーリーと世界観、実物のアイテムと魅力的な容疑者たちが揃っています。(それぞれの登場人物の人数の都合上、作品ごとに遊んでいただける定員数が決まっていますので、ご注意ください。)

封じられた無法島(むほうじま)

◆プレイ人数：４～６人

◆プレイ時間：１２０分

◆ストーリー：芸能人や富裕層だけが出入りを許された、日本近海の秘密の島、通称「無法島(むほうじま)」。完全な私有地ゆえに、司法や行政の介入が一切封じられた、無法島だ。

ある夜、島にそびえる高級リゾートに６名の客人が招かれた。それぞれの思惑を胸に、豪奢な料理と美酒に酔いしれる中、突如として響き渡る悲鳴が島の空気を裂く。華やかな楽園の仮面の下に潜む"闇"とは──？

ホシの残響

◆プレイ人数：７～８人

◆プレイ時間：１２０分

◆ストーリー：全国でも指折りの音楽文化を誇る私立星音高等学校。

全国の高校バンドが集い、日本一の座を競う栄誉ある大会 の出場に向けて、星音高校のバンドメンバーたちは、メンバーの別荘まで訪れていた。

しかし、その別荘で、事件が勃発する。その事件は、過去星音高校で起こった、悲しい事件の再来と言えるものだった。

はてな珈琲店殺人事件

◆プレイ人数：５～７人

◆プレイ時間：１２０分

◆ストーリー：謎解きカフェ「はてな珈琲店」で、常連を集めた謎解きの『新作体験会』が実施されていた。そんな中、急に倒れる１人の男。医師による薬の副作用が原因だという診断結果から、警察は今回の死を事故として決着した。

しかし…この件には、まだ裏がある。

オーナーの指示により、当時の参加者７名は、再び「はてな珈琲店」に集うこととなる。

【カフェミスの詳細はコチラ】

東京・横浜・大阪でカフェミスするなら探偵キャンプ(https://tanteicamp.experiful.jp/cafemys/)

◆料金システムについて

当店はパック料金制となっており、2,500円～でご利用いただけます。パック料金内にカフェミス１作品分の料金が含まれており、作品を追加される場合には、カフェミス１作品あたり2,000円でご利用可能。パック時間内でしたら、他の体験型推理ゲーム(マーダーミステリー)やボードゲーム等でご自由に遊んでいただけます。取り扱い作品やシステムの詳細については、公式HPをご確認下さい。

◆探偵キャンプ大阪梅田店について

2026年1月26日に新規オープン予定の探偵キャンプ大阪梅田店は、東梅田駅から徒歩１２分、南森町駅から徒歩８分の好立地。こだわりの家具を配備したおしゃれで開放的な空間で、コーヒーやお酒を片手にわいわいとカフェミスを楽しんでいただけます。また、2026年2月1日からは、探偵キャンプ既存３店舗(銀座、新宿、横浜)も新業態にリニューアルします。実際の手触り感をもって、みんなで事件を解決する楽しさをお届けします。



店舗概要

◯店名 ：探偵キャンプ 大阪梅田店

◯住所：〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満４丁目３ー５ 梅ケ枝センタービル ２階(左階段上)

◯アクセス ：東梅田駅から徒歩12分、南森町駅から徒歩8分

◯営業時間 ：13:30～23:00(年中無休)

◯料金 ：パック料金代＋フードドリンク代(ドリンク500円)

※おひとり様あたり、ドリンク１杯～のご注文をお願いしております

◯予約方法 ：公式HP( https://tanteicamp.experiful.jp/cafemys/ )よりご予約ください。

◯運営企業 ：株式会社Experiful（ https://experiful.jp/ ）

【詳細はコチラ】

東京・横浜・大阪のマーダーミステリーカフェ 探偵キャンプ(https://tanteicamp.experiful.jp/)

◆運営元 株式会社Experiful について

めざましテレビ、アッコにおまかせ!等をはじめ、テレビ・ラジオ・雑誌など様々なメディアで取り上げられております。

「人生の豊かさは思い出の総量で決まる」という信念から、日本初の思い出ベンチャーとして立ち上がった体験型エンタメ企画会社です。店舗数国内最大のマーダーミステリーカフェ「探偵キャンプ」(https://tanteicamp.experiful.jp/)や、同じく店舗数国内最大の(https://hatenacoffee.experiful.jp/)謎解きカフェ「はてな珈琲店」(https://hatenacoffee.experiful.jp/)、マーダーミステリーゲーム「ポケットミステリー(R)」(https://tanteicamp.experiful.jp/tanteiatelier/pocketmystery/)シリーズの出版、その他デスゲームや仮装謎解きイベント等の企画運営を行なってきました。これまでに手がけてきたコンテンツは、めざましテレビ、アッコにおまかせ! 等をはじめ、テレビ・ラジオ・雑誌など様々なメディアで取り上げられております。これらの事業を通じ、「思い出溢れるヒトで溢れる」社会の実現をミッションに、引き続き活動して参ります。

◆会社概要

◎商号：株式会社Experiful (エクスペリフル)

◎代表取締役：永易 黎於

◎本社所在地：東京都中央区銀座一丁目１４ー１４中公ビル４階

◎連絡先：03-5577-2264 （ leo.nagayasu@experiful.jp ）

◎HP：体験型エンタメ企画会社エクスペリフル(https://experiful.jp/) https://experiful.jp/

◆ニュースリリースに関するお問い合わせ先

お問い合わせ先：株式会社Experiful 03-5577-2264(代表) Eメール： leo.nagayasu@experiful.jp



本リリース内容に関するご質問ご要望等ございましたら、上記までお気軽にお問い合わせください。

各種媒体の取材等のご連絡もあわせて承っております。

また合わせて、企業様、自治体様等の「体験型コンテンツを導入した研修を行いたい」「オリジナル体験型コンテンツの制作を依頼したい」といったご依頼も募集しております。お試し価格のリーズナブルなプランもございます。資料がございますのでお気軽にご連絡ください。