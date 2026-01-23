設立3年で全国3位のチームを育成！ 元サッカー選手中村侑人率いる株式会社You to Yutoが、三重県鈴鹿市で「第二回 HIJIRI CUP」を企画・開催。

株式会社You to Yuto明治安田Presents 三浦知良選手といっしょにサッカートレーニング体験イベント2025

■背景：夢を実現する力を、すべての子どもたちへ 株式会社You to Yutoは、「すべての人々の夢や目標を応援し、実現をサポートする」という理念を掲げ、多岐にわたる事業を展開しております。その理念を体現するサッカーチーム『YFT』は、設立わずか3年で年末の全国大会において3位入賞という快挙を成し遂げました。この成功体験で得た知見と情熱を、より多くの子どもたちに届けたい。その想いから、運送業や飲食事業を通じて地域社会に貢献されている株式会社HIJIRI様の「子ども達に対する想い」と「地域貢献への考え方」に深く共感し、昨年に引き続き「HIJIRI CUP」の企画・運営を担当させていただく運びとなりました。

■「第二回 HIJIRI CUP」開催概要 本大会は、未来のサッカー界を担うU-8（小学校1・2年生）の子どもたちを対象としたサッカー大会です。6チームによる総当たり戦で、日頃の練習の成果を発揮し、サッカーを純粋に楽しむ場を提供します。大会名: 第二回 HIJIRI CUP開催日時: 2026年2月1日(日)開催場所: 鼓ヶ浦サンスポーツランド（三重県鈴鹿市寺家三丁目14-1）対象: U-8（小学校1・2年生）参加チーム: 6チームによる総当たり戦表彰:優勝、準優勝チーム：トロフィー、オリジナルキーホルダー大会優秀選手（6名）：HIJIRI賞として特別キーホルダー

■代表取締役 中村侑人よりメッセージ 「この度、株式会社HIJIRI様の温かいご支援のもと、『第二回 HIJIRI CUP』を開催できますことを心より嬉しく思います。私たちが運営するYFTが全国3位という結果を残せたのも、日頃からサポートしてくださる皆様と、何より選手たちの努力の賜物です。 私自身、先日『明治安田Presents 三浦知良選手といっしょにサッカートレーニング体験イベント2025』の進行役を務め、夢を追い続けることの偉大さを改めて実感しました。このHIJIRI CUPが、YFTの選手たちのように、子どもたちが大きな夢に向かう素晴らしいキッカケとなることを願っています。」

第一回HIJIRIカップの集合写真 この中から未来のスターが生まれることを願っています。

■株式会社You to Yutoについて 「すべての人々の夢や目標を応援し、実現をサポートする」を理念に、イベント企画・運営、コンサルティング、サッカーチーム『YFT』の運営など多岐にわたる事業を展開。元サッカー選手である代表取締役 中村侑人の経験とネットワークを活かし、企業の想いを形にするユニークな企画を提供しています。公式サイト: https://youtoyuto.com/