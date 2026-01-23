バレンタインに和菓子を贈ろう！たねや バレンタイン新商品のご紹介

株式会社たねや

バレンタインデーにあわせこの時期だけ、和菓子と洋菓子の素材が出会った限定商品をご用意しています。大切な誰かへ、普段頑張る自分へのご褒美に…ぜひお楽しみください。

[NEW]ちょこ大福

たねやバレンタイン商品／ちょこ大福 2個入 972円（税込）

あんことチョコレートが出会った季節限定の新商品。

ほろ苦く仕上げたチョコレートガナッシュに粒餡をあわせたチョコレート餡をやわらかなお餅でつつみ仕上げました。別添えのココアパウダーで、チョコレートの味わいをよりゆたかにお楽しみいただけます。

販売価格

2個入 972円（税込）

販売期間

2026年2月1日～2月下旬

販売店舗

たねや全店

たねやバレンタイン商品／ちょこ大福 2個入 972円（税込）

チョコレートをイメージした茶色の箱に「金継ぎ」をイメージしたゴールドのデザインをあしらいました。

経年劣化を肯定的に捉える日本独自の美の意識「金継ぎ」。いつまでも相手を大切に思う気持ちをパッケージであらわしています。

[NEW]たねやカステラちょこ

焼きたての食感をお楽しみいただけるよう、職人がふんわりしっとりと焼き上げたたねやカステラ。ほろ苦く仕上げたチョコレートソーズとココアパウダーを合わせていただく、バレンタイン限定のたねやカステラです。

販売価格

1個 918 円（税込）

2個入 1,998円（税込）

販売期間

2026年1月16日～2月14日

新商品の「ちょこ大福」のほか、バレンタイン期間限定の商品も多数ご用意しております。

ちょこまん

たねやバレンタイン商品／ちょこまん 4個入 1,166円（税込）

チョコレートを練り込んだ生地に、しっとりとした白餡をつつみ焼き上げました。

販売価格

1個 238円（税込）

4個入 1,166円（税込）

販売期間

2026年1月16日～2月14日

販売店舗

たねや全店

たねやオンラインショップ

ちょこまん抹茶

たねやバレンタイン商品／ちょこまん抹茶 3個入 1,037円（税込）

生地にチョコレートと抹茶、白餡にもホワイトチョコと抹茶をくわえ焼き上げました、焼き上げる前に抹茶を振りかけることで、より抹茶の風味豊かにお楽しみいただけます。

販売価格

1個 292円（税込）

3個入 1,037円（税込）

販売期間

2026年1月16日～2月14日

販売店舗

たねや全店

たねやオンラインショップ

ちょこどら

たねやバレンタイン商品／ちょこどら 400円（税込）

瑞々しい粒餡に濃厚なチョコレートガナッシュをあわせ、ふんわり蒸しあげた生地ではさみました。生地にくわえたカカオニブが食感のアクセントです。

販売価格

400円（税込）

販売期間

2026年1月16日～2月14日

販売価格

たねや全店

たねやオンラインショップ

たねやHP商品ページ／https://taneya.jp/okashi/

たねや公式オンラインショップ／https://shop.taneya.co.jp/scene/seasonalevent_collection/valentineday_wa/

会社概要

株式会社たねや

所在地：〒523-8533 滋賀県近江八幡市北之庄町615-1

URL：https://taneya.jp/

創業：1872年

創業ストーリー： https://prtimes.jp/story/detail/xO6aoPiRWOB

明治5年創業、近江商人発祥の地で歴史を育んできた和菓子舗。めぐる季節の豊かさをお菓子に託し150余年、四季折々の和菓子を滋賀県からお届けしています。風土の中で感性を磨き、歴史と伝統の味を守り伝えながら、たねやならではの和菓子の世界を創り続けています。2015年には地元滋賀県近江八幡市に洋菓子舗クラブハリエとのフラッグシップ店「ラ コリーナ近江八幡」を、2025年には大津市の湖畔にたねや単独店舗「LAGO 大津」をオープン。



＜グループ会社＞

株式会社クラブハリエ

URL：https://clubharie.jp/

クラブハリエリリース：https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/112029