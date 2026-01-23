スタンレー電気の新UVコーティング技術「ASTUV」、ヤマハ発動機の複数車種ヘッドランプで量産初採用

スタンレー電気株式会社

スタンレー電気株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：貝住 泰昭）の新しいUVコーティング技術「ASTUV（アスターヴ）」を適用したヘッドランプが、ヤマハ発動機株式会社（本社：静岡県磐田市、代表取締役社長：設楽 元文）の四輪バギー（ATV：全地形対応車）およびゴルフカートの量産車に初採用されました。採用された車種は、米国で販売※されているバギー「Grizzly」、「Wolverine」、ゴルフカートの「UMAX」です。

※ ASTUV適用ヘッドランプ搭載車の販売は2026年中旬予定

ヤマハ発動機向けヘッドランプ（ASTUV適用）

画像提供：ヤマハ発動機株式会社

YAMAHA GrizzlyYAMAHA WolverineYAMAHA UMAX

ASTUV＝「All + Surface Treatment (STanley) + UV（紫外線）」

ASTUVは、自動車用ランプ製造の防曇コーティング工程において、UV硬化塗料とUV照射技術を組み合わせた業界初の技術です。エネルギー負荷が高い従来の熱風乾燥が不要となり、消費電力削減と品質向上を同時に実現します。

参考：ASTUVに関するリリース :https://www.stanley-electric.com/jp/news/detail/20251022_astuv_jp.html

自動車業界では、製造工程に関わるスコープ1、2、3におけるCO2排出量の削減が急務となっており、当社も製造工程での「熱利用削減」を重点施策として取り組んでいます。環境負荷の低減だけでなく、ランプレンズ内に水垂跡が発生しない品質向上を両立したことが評価され、今回の採用につながりました。今後もお客様からのさまざまな要望にお応えし、業界全体でのカーボンニュートラルの実現に貢献してまいります。

スタンレー電気株式会社について

1920年に自動車用電球などの特殊電球の製造販売を目的に創業し、現在では世界の主要な四輪・二輪メーカーに製品を提供しています。自動車照明以外にも可視光・赤外・紫外の各種LEDやLCDなどのコンポーネンツ製品、電子応用製品で、暮らしの安全安心に貢献しています。企業サイトはこちら(https://www.stanley-electric.com/jp/)