2026年2月6日 17時より、金融機関・士業関係者向け「遺贈寄付セミナー」を開催します〈無料〉

株式会社 神戸新聞社

神戸新聞社は、遺贈寄付の手続きを支援する立場にある金融機関・士業関係者を対象とした「遺贈寄付セミナー」を開催します。数多くの遺言の受託審査に対応し、日本初の「遺言代用信託による寄付」を金融機関と共同開発された実績を持つ齋藤弘道さん（遺贈寄附推進機構 代表取締役／日本レガシー協会 理事）を講師としてお招きし、ご自身が実際に経験した事例とその対応や、不動産や包括遺贈の課題について解説いただく予定です。また、講師も参加する交流会(名刺交換会)も予定しており、情報交換の場としても活用いただきたいと考えています。参加は無料です。

齋藤弘道氏（遺贈寄附推進機構 代表取締役／日本レガシー協会 理事）

司会にはラジオパーソナリティーとして地元で人気のある谷五郎氏を起用。理解を深めるためのお手伝いをしていただきます。

司会を務める谷五郎さん

【日時】2026年2月6日（金）17時より19時30分

【会場】神戸駅前研修センター307号室(神戸市中央区中町通2丁目3-1、SK HOTEL神戸駅前内)

【申し込み方法】

二次元コードから応募フォームにアクセスして申し込む

申し込みフォームへの二次元コード

【参加費】無料

【定員】50名(定員になりしだい締め切ります)

■プログラム

・講演 齋藤弘道氏（遺贈寄附推進機構 代表取締役／日本レガシー協会 理事）

「リアルな遺言執行の現場から見る 失敗しない遺贈寄付」

・講演 原田貴美子氏(日本財団遺贈寄付サポートチーム チームリーダー)

「日本財団の取り組み紹介」

・質疑応答

・交流会(名刺交換会)

※プログラムが一部変更となる場合がございます

※個人情報について

応募時の個人情報は、神戸新聞社と公益財団法人日本財団で共有して本セミナーの運営に利用するほか、日本財団遺贈寄付サポートセンターからの各種ご案内などにも利用する場合がございます。二次利用にあたっては、法令に基づき適切に取り扱います。本事業への申し込みをもって、承諾をいただいたものとさせていただきます

【主催】神戸新聞社、公益財団法人日本財団

【問い合わせ】神戸新聞社ﾒﾃ゛ｨｱﾋ゛ｼ゛ﾈｽ局企画推進部 電話078・362・7077（平日10時～17時）