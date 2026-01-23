CYBEX、販売店限定モデル（アカチャンホンポ）を発表！「MELIO CARBON」ソルテカラー刷新に加え「LIBELLE」ソルテカラー新登場
CYBEX（サイベックス）（CTP JAPAN株式会社、本社：東京都渋谷区）は、軽量ベビーカー「MELIO CARBON（メリオ カーボン）」、ウルトラコンパクトベビーカー「LIBELLE（リベル）」の販売店限定モデルを2026年2月6日（金）より全国のアカチャンホンポおよびオンラインショップ（https://shop.akachan.jp/）で順次発売いたします。
今回の取り扱い内容では、
・ MELIO CARBONソルテベージュJP2/ソルテブラックJP2：既存モデルのデザインアップデート版
・ LIBELLE ソルテベージュJP2/ソルテブラックJP2：新仕様モデル
の２種類のベビーカーが登場します。
MELIO CARBONソルテベージュJP2/ソルテブラックJP2
MELIO CARBONソルテベージュJP2
MELIO CARBONソルテブラックJP2
▶︎主なアップデート
・トーンを揃えた、新たなデザイン
これまでブラック仕様だったショッピングバスケットを、シートカラーと同色に統一。全体のトーンを整えることで、より落ち着きと一体感のある印象に仕上げました。
・ハンドルカラー
2026年モデルからはソルテブラックJP2とソルテベージュJP2において、それぞれ異なるブラウンカラーのハンドルを採用。
▶︎限定モデルのポイント
・吸水速乾加工を施した新生児用インレイ
MELIO CARBON ソルテベージュJP2・ソルテブラックJP2では、体温調節が未熟で汗腺密度の高い赤ちゃんのために、標準装備のインレイ（クッション）に吸水速乾加工を採用しました。
・特別デザイン
ブラウンハンドルに加え、刺繍ロゴ、ハーネスのステッチ、レッグレストのロゴなど、細部に至るまで上質さを追求したデザインとなっています。
▶︎MELIO CARBONとは
持って軽い「持ち運びの軽さ」・押して軽い「押し心地の軽さ」・ずっと軽い「生後1ヵ月から、大きくなってもずっと変わらず感じ続けられる、走行性の軽さ」。この3つの軽さ「3カル」をかなえたヨーロッパデザイン、日本仕様の両対面軽量ストローラー（ベビーカー）です。
押しやすさを追求した構造で、楽に段差を乗り越えて小回りが効く、抜群の走行性を実現しています。 お子さまが生まれて、生後1ヵ月から3歳頃（～15kg）まで長くお使いいただけます。
【商品概要】
■商品名：MELIO CARBON（メリオ カーボン）
■カラー：ソルテベージュJP2、ソルテブラックJP2
■対象：生後1ヵ月～3歳頃（体重15kg以下）
■サイズ：〈開〉W490×D820-910×H965-1070mm
〈閉〉W490×D540×H690mm（自立収納時）
■価格：69,900円（税込76,890円）
■本体重量：5.9kg（付属品除く）
■付属品：新生児用インレイ、コンフォートインレイ、ヘッドクッション、バンパーバー、ショッピングバスケット
■本製品は、日本の製品安全協会が定めた安全基準（SG基準）に適合した製品です。
LIBELLE ソルテベージュJP2/ソルテブラックJP2
LIBELLE ソルテベージュJP2
LIBELLE ソルテブラックJP2
▶︎限定モデルのポイント
・シートカラーは「ソルテベージュJP2」「ソルテブラックJP2」の2色。
・ハンドルにはレザー素材を採用し、プロダクト全体のデザイン性を高めています。
・体温調節が大人と比べて未熟で､汗腺密度の高いお子さまのために､シートメッシュ部分に吸水速乾加工を採用。
・デザインアクセントとして、特別仕様のステッチやロゴを採用。
▶︎LIBELLEとは
たった2アクションで幅わずか32センチ・高さ48センチのウルトラコンパクトサイズに折り畳みが可能。自立式で玄関での収納の邪魔にならず、自転車のかごにも入ります※1。バス・電車・車の座席の足下でも場所を取らない他、飛行機の機内持ち込みにも対応しています※2。前輪にはサスペンションがついており、走行中の段差の乗り越えもスムーズ。シート幅と背もたれの高さは、体重22kg(約4歳頃)まで使えるゆったりとしたシートサイズです。無段階調整のリクライニング機能を使えば、お出かけ中寝てしまってもリラックスした状態で寝かせておくことができます。ワンマイルのお出かけから旅行まで対応したウルトラコンパクトストローラーです。
※1 自転車の種類に依存します
※2 事前に航空会社にお問い合わせください
【商品概要】
■商品名：LIBELLE（リベル）
■カラー：ソルテベージュJP2、ソルテブラックJP2
■対象：腰の座った6カ月頃～4歳頃（体重22kg以下）
■サイズ：W520×D710×H1020mm
折り畳み時 W320×D200×H480mm
■価格：29,250円（税込32,175円）
■本体重量：6.3kg（キャノピー除く）
■本製品は、日本の製品安全協会が定めた安全基準（SG基準）に適合した製品です。
＜CYBEX（サイベックス）について＞
WE ARE HERE TO DELIVER THE BEST PRODUCTS AND CONCEPTS FOR ALL FAMILIES TODAY AND TOMORROW.
CYBEXは、安全性・デザイン性・機能性が世界で高く評価されている、ドイツのペアレンティング（ベビー用品）ブランドです。Design（ユニークなデザイン）・Safety（卓越した安全性とクオリティ）・Function（インテリジェントな機能性）という３つの柱を重視した製品開発（＝CYBEX D.S.F. Innovation Principle）は、安全性に対する数々の高い公的評価や、デザインに関する数多くの受賞につながっています。これらの実績に留まることなく、常にイノベーションを実現し、現代のペアレンツのライフスタイルに沿った製品をつくり続け、ベビー用品の枠にとらわれない、革新的なライフスタイル・ファッションブランドを目指しています。
サイベックス（ブランド）公式ホームページ https://cybex-online.com/ja-jp
＜CTP JAPAN株式会社について＞
CTP JAPAN株式会社（Columbus Trading-Partners Japan, Limited）は、日本のペアレンツに最適化された製品を、確実にお届けするために設立された専門商社で、Cybex製品の「正規輸入総代理店」です。 Cybex GmbHが株式の100%を所有しています。