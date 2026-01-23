【ノジェス】Pinky Ring Campaign

株式会社エーアンドエスpinky ring 11,000en ～ 18,700yen

ノジェス 店舗

( 渋谷ヒカリエShinQs / 名古屋ゲートタワーモール / 大阪ルクア )

2026年1月23日(金) - 3月31日(火)

ノジェス 公式オンラインストア

2026年1月30日(金)10:00 - 3月31日(火)23:59

上記期間中、ピンキーリングを1点以上含む税込11,000円以上お買いあげの方に

オリジナルミニポーチ(先着順・数量限定)をプレゼント！

※一部除外品あり

- COORDINATE -

店舗情報はこちらから :https://nojess.net/shopピンキーリングはこちら :https://nojess.net/item?category_id=2

対象アイテムからおすすめを厳選。

1番小さな指だからこそ、映えるジュエリーを纏いたい！

自分だけのお気に入りをぜひ見つけてみて。

STYLE 1pinky ring 22,000yen, 23,100yen

優美に咲き誇る花々を

色とりどりのカラーストーンで表現。

瑞々しい輝きとやわらかな彩りを手元に纏って。

STYLE 2from left pinky ring 12,100yen, ring 19,800yen, 17,600yen

バスケットをモチーフにしたデザインは、

透かし模様で表現することで抜け感たっぷり。

肌馴染みの良い地金の艶めきを小指に添えて。

STYLE 3pinky ring 22,000yen

フラワーモチーフにダイヤモンドをぎゅっと詰め込んだ

日常に寄り添うベーシックなデザイン。

普遍的な輝きは、控えめでありながらも確かな存在感を放つ。

STYLE 4from left ring 24,200yen, 8,800yen, pinky ring 31,900yen

「成功」「美」などポジティブな意味をもつ

クラウンをラインで描いたモチーフは、

ひとつ着けるだけでも洒落感たっぷり。

キャンペーン詳細はこちら :https://nojess.net/special/campaign?campaignCode=NJ260123PRCP

【Pinky Ring Campaign】

開催日：2026年1月23日(金) - 3月31日(火) ※ノジェス店舗のみ先行開催

2026年1月30日(金)10:00 - 3月31日(火)23:59 ノジェス公式オンラインストア開催

展開店舗：ノジェス 店舗、公式オンラインストア

公式オンラインストア：https://nojess.net/

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/nojess_official/

公式X : https://x.com/nojessjp

NOJESS

足かせのない、自由な発想。ヴィンテージのように、いつまでも色褪せない魅力。新しい価値観を生み出す、パリジェンヌのエスプリ。自分らしく生きる女性たちにそっと寄り添い、小さな物語を込めて届けたい。ベーシックさと遊び心に満ちた「小さな幸せを纏えるジュエリー」。