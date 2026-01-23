【ノジェス】Pinky Ring Campaign

株式会社エーアンドエス

pinky ring 11,000en ～ 18,700yen

ノジェス 店舗


( 渋谷ヒカリエShinQs / 名古屋ゲートタワーモール / 大阪ルクア )


2026年1月23日(金) - 3月31日(火)



ノジェス 公式オンラインストア


2026年1月30日(金)10:00 - 3月31日(火)23:59



上記期間中、ピンキーリングを1点以上含む税込11,000円以上お買いあげの方に


オリジナルミニポーチ(先着順・数量限定)をプレゼント！


※一部除外品あり





店舗情報はこちらから :
https://nojess.net/shop
ピンキーリングはこちら :
https://nojess.net/item?category_id=2

- COORDINATE -

対象アイテムからおすすめを厳選。


1番小さな指だからこそ、映えるジュエリーを纏いたい！


自分だけのお気に入りをぜひ見つけてみて。


STYLE 1

pinky ring 22,000yen, 23,100yen

優美に咲き誇る花々を


色とりどりのカラーストーンで表現。


瑞々しい輝きとやわらかな彩りを手元に纏って。





STYLE 2

from left pinky ring 12,100yen, ring 19,800yen, 17,600yen

バスケットをモチーフにしたデザインは、


透かし模様で表現することで抜け感たっぷり。


肌馴染みの良い地金の艶めきを小指に添えて。





STYLE 3

pinky ring 22,000yen

フラワーモチーフにダイヤモンドをぎゅっと詰め込んだ


日常に寄り添うベーシックなデザイン。


普遍的な輝きは、控えめでありながらも確かな存在感を放つ。





STYLE 4

from left ring 24,200yen, 8,800yen, pinky ring 31,900yen

「成功」「美」などポジティブな意味をもつ


クラウンをラインで描いたモチーフは、


ひとつ着けるだけでも洒落感たっぷり。





キャンペーン詳細はこちら :
https://nojess.net/special/campaign?campaignCode=NJ260123PRCP

【Pinky Ring Campaign】


開催日：2026年1月23日(金) - 3月31日(火) ※ノジェス店舗のみ先行開催


　　　　2026年1月30日(金)10:00 - 3月31日(火)23:59 ノジェス公式オンラインストア開催


展開店舗：ノジェス 店舗、公式オンラインストア


公式オンラインストア：https://nojess.net/
公式インスタグラム：https://www.instagram.com/nojess_official/


公式X : https://x.com/nojessjp


NOJESS


足かせのない、自由な発想。ヴィンテージのように、いつまでも色褪せない魅力。新しい価値観を生み出す、パリジェンヌのエスプリ。自分らしく生きる女性たちにそっと寄り添い、小さな物語を込めて届けたい。ベーシックさと遊び心に満ちた「小さな幸せを纏えるジュエリー」。