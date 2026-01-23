【ノジェス】Pinky Ring Campaign
pinky ring 11,000en ～ 18,700yen
ノジェス 店舗
( 渋谷ヒカリエShinQs / 名古屋ゲートタワーモール / 大阪ルクア )
2026年1月23日(金) - 3月31日(火)
ノジェス 公式オンラインストア
2026年1月30日(金)10:00 - 3月31日(火)23:59
上記期間中、ピンキーリングを1点以上含む税込11,000円以上お買いあげの方に
オリジナルミニポーチ(先着順・数量限定)をプレゼント！
※一部除外品あり
店舗情報はこちらから :
https://nojess.net/shop
ピンキーリングはこちら :
https://nojess.net/item?category_id=2
- COORDINATE -
対象アイテムからおすすめを厳選。
1番小さな指だからこそ、映えるジュエリーを纏いたい！
自分だけのお気に入りをぜひ見つけてみて。
STYLE 1
pinky ring 22,000yen, 23,100yen
優美に咲き誇る花々を
色とりどりのカラーストーンで表現。
瑞々しい輝きとやわらかな彩りを手元に纏って。
STYLE 2
from left pinky ring 12,100yen, ring 19,800yen, 17,600yen
バスケットをモチーフにしたデザインは、
透かし模様で表現することで抜け感たっぷり。
肌馴染みの良い地金の艶めきを小指に添えて。
STYLE 3
pinky ring 22,000yen
フラワーモチーフにダイヤモンドをぎゅっと詰め込んだ
日常に寄り添うベーシックなデザイン。
普遍的な輝きは、控えめでありながらも確かな存在感を放つ。
STYLE 4
from left ring 24,200yen, 8,800yen, pinky ring 31,900yen
「成功」「美」などポジティブな意味をもつ
クラウンをラインで描いたモチーフは、
ひとつ着けるだけでも洒落感たっぷり。
キャンペーン詳細はこちら :
https://nojess.net/special/campaign?campaignCode=NJ260123PRCP
NOJESS
足かせのない、自由な発想。ヴィンテージのように、いつまでも色褪せない魅力。新しい価値観を生み出す、パリジェンヌのエスプリ。自分らしく生きる女性たちにそっと寄り添い、小さな物語を込めて届けたい。ベーシックさと遊び心に満ちた「小さな幸せを纏えるジュエリー」。