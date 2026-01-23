【グランドオープン】エニタイムフィットネス福岡大橋店（福岡県福岡市）2026年1月23日（金）＜24時間年中無休のフィットネスジム＞

株式会社Fast Fitness Japanエニタイムフィットネス福岡大橋店

24時間年中無休のフィットネスジム「ANYTIME FITNESS（エニタイムフィットネス）」は、2026年1月23日（金）、福岡県福岡市に福岡大橋店をオープンしました。

エニタイムフィットネスは、「ヘルシアプレイスをすべての人々へ」の実現に向け、フィットネス機会の更なる創出となる出店を進めております。

■店舗概要

店舗名：エニタイムフィットネス福岡大橋店

住所：〒815-0033 福岡県福岡市南区大橋1-2-15 RE second ３F

店舗HP：https://www.anytimefitness.co.jp/fukuokaohashi/

■エニタイムフィットネスとは

エニタイムフィットネスは、米国発祥で現在、世界30の国と地域で5,500店舗以上を展開しているフィットネスジム・フランチャイズです。日本では2010年に東京都調布市に1号店をオープンして以来、多様な生活スタイルにフィットするジムとしてさまざまな地域に出店。2025年6月に全国1,200店舗となり、2025年5月に会員数100万人突破しました。

ＦＣ本部 ：株式会社Fast Fitness Japan

代表者 ：代表取締役社長 山部 清明

東京本社 ：東京都新宿区西新宿6-3-1 新宿アイランドウイング 10F

ＵＲＬ ：http://www.anytimefitness.co.jp/

