【２０２６年モロゾフのバレンタイン】阪急うめだ本店限定 人気チョコレートブランド「ＣＡＣＡＯ ＨＵＮＴＥＲＳ」とのコラボレーションプリン発売

モロゾフ株式会社

１９３２年、日本で初めてバレンタインにチョコレートを贈るスタイルを紹介したモロゾフ株式会社（神戸市東灘区）は、阪急うめだ本店「阪急バレンタインチョコレート博覧会２０２６」にて、人気チョコレートブランド「ＣＡＣＡＯ ＨＵＮＴＥＲＳ」とコラボレーションした限定スイーツを期間限定で発売いたします。昨年好評だった「濃厚ガトーショコラとチョコレートプリン」に、２０２６年はＣＡＣＡＯ ＨＵＮＴＥＲＳが厳選したチョコレート『コロンビア１００％』を使用。“まるでカカオはフルーツ”を体現するかのようなコロンビア１００％のチョコレートを使用した期間限定スイーツをお楽しみください。

取扱店舗：阪急バレンタインチョコレート博覧会２０２６ 阪急うめだ本店 ９階祝祭広場

販売期間：２０２６年１月３０日（金）～２月１４日（土）※最終日は午後７時閉場

★NEW★濃厚ガトーショコラとチョコレートプリン

（ＣＡＣＡＯ ＨＵＮＴＥＲＳ コロンビア１００％）

価格：６４８円（本体価格：６００円）

濃厚ガトーショコラとチョコレートプリン（ＣＡＣＡＯ ＨＵＮＴＥＲＳ コロンビア１００％）価格：６４８円（本体価格：６００円）

ＣＡＣＡＯ ＨＵＮＴＥＲＳの『コロンビア１００％』使用。

フルーティな味わいが特長の、カカオ１００％のチョコレートを活かしたチョコレートプリンに、カカオフルーツソースを合わせ、チョコレートプリンの上には、チョコレートスポンジケーキと『コロンビア１００％』を使用し、オレンジリキュールで風味付けした濃厚でとろける食感のチョコレートケーキを合わせました。濃厚なチョコレートケーキとチョコレートプリンの贅沢な組合せをお楽しみください。

濃厚ガトーショコラとチョコレートプリン（ＣＡＣＡＯ ＨＵＮＴＥＲＳ コロンビア１００％）価格：６４８円（本体価格：６００円）濃厚ガトーショコラとチョコレートプリン（ＣＡＣＡＯ ＨＵＮＴＥＲＳ コロンビア１００％）価格：６４８円（本体価格：６００円）

「ＣＡＣＡＯ ＨＵＮＴＥＲＳ」

１人の日本人とコロンビアの仲間たちが、それぞれの知識と技術と情熱を重ね合わせ２０１３年１２月より作り始めたチョコレート。カカオの品質にこだわった、原産国ならではのフレッシュな香りを、皆様にお届けいたします。