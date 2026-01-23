【トレカドリームとは？】全国各地で続々店舗をオープンしている話題のトレカドリームとは

■トレカドリームとは

SHOWTIME GROUP株式会社

トレカドリームは「世界を旅するように、さまざまな場所（＝自販機）で新たな出会い（＝カード）を楽しむ」をコンセプトに、設置エリアに合わせてインバウンドのお客様や国内の観光客、地元のお客様まで、すべての方に楽しんでいただける体験を提供しています。

トレカドリームでは、ポケモンカードを中心としたトレーディングカードの中から、希少性の高いレアカードをガチャ形式で楽しめる自動販売機を設置しております。

現在は商業施設内での出店を拡大しており、コアなトレカファンに加え、親子連れやライトユーザーにも支持を広げています。

■なぜ今、トレカドリームが注目されているのか

これまでトレーディングカードの自販機は、カードショップの一角などに数台設置されているケースが一般的でした。

そのため、主にトレーディングカードに親しんできた方を中心とした利用にとどまっていました。

トレカドリームは、そうした従来の形とは異なり、トレカ自販機をまとめて設置し「店舗」として展開しています。

さらに、商業施設内など多くの人が日常的に行き交う場所に出店することで、トレカファンだけでなく、親子連れやライトユーザーも気軽に立ち寄れる環境を実現しました。

このように、トレカ自販機の存在そのものを“点”から“面”へと広げる店舗展開こそが、現在トレカドリームが注目を集めている理由の一つです。

■飽きのこないラインナップと店舗設計

トレカドリームでは、PSA10鑑定済みカードを多数取り揃えているほか、新品パックの展開や、自販機ごとにコンセプトを設定した台などを導入し、何度訪れても楽しめる店舗設計を行っております。

取り扱い商品は、ポケモンカードを中心に、ワンピースカード、デュエル・マスターズなど、幅広い人気タイトルを展開しています。

店舗ごと、自販機ごとにラインナップが異なるため、訪れるたびに新しい出会いを楽しめるのもトレカドリームの特長です。

■安心して楽しめる仕組みづくり

トレカドリームでは、すべてのお客様に安心してお楽しみいただけるよう、以下の取り組みを通じて透明性のある運営を徹底しています。

・当たりカードの明確な掲示

・価格帯・口数の明示

・定期的なラインナップ更新

・トラブル発生時に対応するお問い合わせ窓口の設置

■イベントやSNSキャンペーンも実施

店舗オープン時や季節の節目には、来店をより楽しめるイベントを実施しています。

また、公式SNS（X・Instagram）では、プレゼントキャンペーンや最新情報も発信中です。

初めてトレーディングカードに触れる方から、コレクターの方まで、

誰でも楽しめるトレカドリームの最新情報は、ぜひ公式SNSをご覧ください。

●X

https://x.com/traca_dream

●Instagram

https://www.instagram.com/tracadream_/

■店舗一覧

《関東》

・トレカドリーム 渋谷店

・トレカドリーム 銀座ファイブ店

・トレカドリーム JR北千住店

・トレカドリーム JR亀有店

・トレカドリーム ららぽーと横浜店

・トレカドリーム セブンパークアリオ柏店

《関西》

・トレカドリーム 難波店

・トレカドリーム イオンモール姫路大津店

・トレカドリーム ららぽーと和泉店

・トレカドリーム ららぽーと堺店

・トレカドリーム ららぽーと甲子園店

《九州》

・トレカドリーム パークプレイス大分店

・トレカドリーム イオンモール熊本店（1/30 NEWOPEN）

■店舗に関するお問い合わせ

TEL：080-1482-3430

■会社概要

SHOWTIME GROUP株式会社

所在地：〒541-0052 大阪府 大阪市中央区 安土町2-3-13 大阪国際ビルディング31階

代表取締役：河野 勝一

設立日：2019年6月26日

事業内容：卸売業/医薬品卸売業/物流業/ITサービス事業/フィットネス・エステ業/警備業/建設業/トレカ自動販売機事業

HP：https://showtime-group.co.jp/