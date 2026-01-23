「Kobo Trail 2026 ～弘法大師の道～」 エントリー受付開始！

奈良県

若き日の弘法大師が歩いたとされる吉野山から高野山までの道

「弘法大師の道」を走り抜けるトレイルランニングレース

「Kobo Trail 2026 ～弘法大師の道～」を、令和8年5月17日（日曜日）に開催いたします。

今年はゲストランナーとして、第１回からご参加いただいているプロトレイルランナー鏑木毅氏に

加え、新たにプロマウンテンランナー吉住友里氏をお招きしました！

「K to K」コースは鏑木毅氏が、「D to K」コースは吉住友里氏がゲストランナーとして皆様と一緒にゴールを目指します。

世界遺産を含む歴史ある道をトレラン界のトップアスリートと走りませんか？

開催概要

開催日：令和8年5月17日（日曜日）

※5月16日（土曜日）に受付・ブリーフィングを行います。

コース：

【K to K】吉野山「金峯山寺」～高野山「金剛峯寺」

55.7km（うち舗装路14.7km ／26%）

募集人員：150名（先着順）

参加費：国内からご入金の場合 旅館28,000円、民宿25,000円

海外からご入金の場合 旅館29,500円、民宿26,500円

（各75名ずつ）

【D to K】天川村「天川村立洞川エコミュージアムセンター駐車場」～高野山「金剛峯寺」

43.2km（うち舗装路15.2km／35%）

募集人員：100名（先着順）

参加費：国内からご入金の場合 28,000円

海外からご入金の場合 29,500円

（旅館での宿泊となります）

応募期間：令和8年1月23日（金曜日）17時00分～令和8年4月24日（金曜日）17時00分

※先着順です。定員が埋まり次第募集を締め切ります。

コースディレクター：横山 峰弘（プロトレイルランナー）

1969年1月23日生まれ、東京都出身。日本を代表するトレイルランナーであると同時に、山岳ガイドなど様々な資格を所有しその普及活動に従事する。

K to Kコース ゲストランナー：鏑木 毅（プロトレイルランナー）

1968年10月15日生まれ、群馬県出身。09年に世界最高峰のウルトラトレイル・デュ・モンブランで3位入賞。国内でも30回以上の優勝実績を持つトレランの第一人者。

D to Kコース ゲストランナー：吉住 友里（プロマウンテンランナー）

1986年7月1日生まれ、大阪府出身。21年のVK OPEN CHAMPIONSHIPS初代世界チャンピオンや富士登山競争山頂コース7連覇など国内外で多数の優勝実績のあるプロランナー。

主催:弘法大師の道トレイルランニング実行委員会

（奈良県、吉野町、天川村、五條市、野迫川村）

協力・協賛：

アスカ美装株式会社(ブレーメン)、植和紙工房、大峯山陀羅尼助組合、

株式会社柿の葉すし本舗たなか、株式会社柿の葉ずし総本家平宗、浜寺餅 河月堂、

株式会社雅蜂園、株式会社北岡本店、近畿日本鉄道株式会社、株式会社ジーオーエヌ、

千総、ダイドーアサヒベンディング株式会社、株式会社ならにっか、南海電気鉄道株式会社、

株式会社マル勝高田商店、ロート製薬株式会社、金峯山修験本宗総本山 金峯山寺、

高野山真言宗総本山 金剛峯寺、高野山別格本山 西禅院、真言宗醍醐派大本山大峯山 龍泉寺、

高野町、善通寺市

「弘法大師の道」とは？

「弘法大師の道」は、空海の弟子が編纂した詩集「性霊集（しょうりょうしゅう）」の中に、若き日の弘法大師が吉野より南に1日、西に2日歩き、高野を発見したとの記述があり、それを基として現代に甦らせた「吉野山」から「高野山」を繋ぐ道のことです。

奈良県と「弘法大師の道」沿線市町村（吉野町・天川村・五條市・野迫川村・高野町）で構成された実行委員会・奈良県吉野山の金峯山寺（きんぷせんじ）・和歌山県高野山の金剛峯寺（こんごうぶじ）が連携し平成22年（2010年）から「道」の踏査に取り組み、平成26年（2014年）に全行程の踏査が終了、「弘法大師の道」としてお披露目されました。

ボランティアスタッフ（スイーパー）も県公式ホームページ(https://www.pref.nara.jp/item/331570.htm#itemid331570)にて募集しております。

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

奈良県総務部知事公室

奥大和地域活力推進課 協働事業推進係 担当：御池・松本

TEL:0744-48-3016