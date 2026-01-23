CYBEX（サイベックス）「LIBELLE（リベル）」 2026年モデル発売新カラーラインナップとデザイン刷新で、より洗練されたウルトラコンパクトへ

CTP JAPAN株式会社

CYBEX（サイベックス）（CTP JAPAN株式会社、本社：東京都渋谷区）は、ウルトラコンパクトベビーカー「LIBELLE（リベル）」の最新モデルを2026年2月6日（金）に発売いたします。

今回のモデルでは、本体カラーの統一感を高める新デザインを採用し、より上質で落ち着いた印象のスタイルへとアップデートしました。

▶︎2026年モデルの主な変更点

1. ショッピングバスケットのデザイン統一

これまでブラックで統一されていたショッピングバスケットを、2026年モデルではシートカラーと同色に変更。本体のカラートーンが整うことで、コンパクトモデルながらも“洗練された一体感”を持つデザインに進化しました。

2. カラーバリエーションの刷新

2026年モデルより、新色ニュアンスベージュ「DUNE」とゴールデン・キャラメルブラウン「CINNAMON YELLOW」のトレンドカラーが加わり、全8色展開にリニューアル。より幅広いライフスタイルに合わせやすいラインナップへと生まれ変わりました。

MAGIC BLACK

DUNE

STORMY BLUE

ALMOND BEIGE

CANDY PINK

MOSS GREEN

CHOCOLATE BROWN

CINNAMON YELLOW

▶︎LIBELLEとは

たった2アクションで幅わずか32センチ・高さ48センチのウルトラコンパクトサイズに折り畳みが可能。自立式で玄関での収納の邪魔にならず、また自転車のかごにも入ります※1。バス・電車・車の座席の足下でも場所を取らない他、飛行機の機内持ち込みにも対応しています※2。前輪にはサスペンションがついており、走行中の段差の乗り越えもスムーズ。シート幅と背もたれの高さは、体重22kg(約4歳頃)まで使えるゆったりとしたシートサイズです。無段階調整のリクライニング機能を使えば、お出かけ中寝てしまってもリラックスした状態で寝かせておくことができます。ワンマイルのお出かけから旅行まで対応したウルトラコンパクトベビーカーです。

※1 自転車の種類に依存します

※2 事前に航空会社にお問い合わせください

【商品概要】

■商品名 ： LIBELLE（リベル）

■カラー ： マジックブラックJP2/デューンJP2/ストーミーブルーJP2/アーモンドベージュJP2/キャンディピンクJP2/モスグリーンJP2/チョコレートブラウンJP2/シナモンイエローJP2

■対象 ： 腰の座った6ヶ月頃から4歳頃まで（体重22kg以下）

■サイズ ： W520mm／D710mm／H1020mm

折り畳み時 W320mm／D200mm／H480mm

■商品URL ：https://cybex-japan.com/pages/libelle-2026

■価格 ： 27,250円（税込 29,975円）

■本体重量 ： 6.3kg ※キャノピー除く

■本製品は、日本の製品安全協会が定めた安全基準（SG基準）に適合した製品です。

＜CYBEX(サイベックス)について＞

WE ARE HERE TO DELIVER THE BEST PRODUCTS AND CONCEPTS FOR ALL FAMILIES TODAY AND TOMORROW.

CYBEXは、安全性・デザイン性・機能性が世界で高く評価されている、ドイツのペアレンティング(ベビー用品)ブランドです。Design(ユニークなデザイン)・Safety(卓越した安全性とクオリティ)・Function(インテリジェントな機能性)という3つの柱を重視した製品開発(＝CYBEX D.S.F. Innovation Principle)は、安全性に対する数々の高い公的評価や、デザインに関する数多くの受賞につながっています。これらの実績に留まることなく、常にイノベーションを実現し、現代のペアレンツのライフスタイルに沿った製品をつくり続け、ベビー用品の枠にとらわれない、革新的なライフスタイル・ファッションブランドを目指しています。

サイベックス(ブランド)公式ホームページ https://cybex-online.com/ja-jp

＜CTP JAPAN株式会社について＞

CTP JAPAN株式会社(Columbus Trading-Partners Japan, Limited)は、日本のペアレンツに最適化された製品を、確実にお届けするために、CYBEX GmbHの80％出資により設立された商社です。ブランド = cybexを「正規輸入総代理店」として取り扱っています。