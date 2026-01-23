「佐野らーめん予備校」2026年1月２３日より第１８期生の募集を開始！

株式会社佐野らーめん予備校

栃木県佐野市（市長：金子 裕）では、市への移住と、佐野らーめん店の創業や事業承 継を併せて支援する佐野らーめん予備校（代表：若田部 賢）の第18期生の募集を2026年 1月23日（金）より開始いたします。 佐野市の財産である佐野らーめん店の後継者育成と、移住希望者にとって課題とな る仕事探し、という2つのニーズをマッチングさせた本プロジェクトでは、これまで、 13店舗が開業、19世帯39人の移住に繋げてまいりましたが、この度、第２期卒業生と なる「佐野らーめん 佐よし」（佐野市吉水町）の佐藤義之さんが、「佐野らーめん 会」を代表して出場した「日本ご当地ラーメン総選挙２０２５」において、初の日本 一に輝きました。

2025年11月26日（水）～30日（日）に新宿・大久保公園で開催した

「日本ご当地ラーメン総選挙」で「佐野らーめん予備校の卒業店舗」が日本一

今や日本の重要な観光資源となったラーメン。国内には150種類以上もの「ご当地 ラーメン」が存在すると言われますが「日本ご当地ラーメン総選挙」は、日本ラーメ ン協会などで組織する実行委員会が主催で、その頂点を決めるイベントとして、毎年 都内で開催されており、今年が3年目となります。 このイベントへのエントリーは、個人店舗としてからでも、地域の組合としてから でも可能ですが、佐藤さんは、移住した第二のふるさと佐野市の「佐野らーめん会」 の代表として、「絶対に負けられない3度目の戦い」に、息子の威（たける）さんと親 子二人三脚で臨みました。

お店の味に近づけるため、佐野らーめんの伝統的な製法「青竹打ち」を現場で！

同じやり方では勝てない。イベントでは、どんぶりの大きさなど勝手が違うので、 お店と全く同じものは提供できないが、いつもの味に近づけることができれば勝機は あると考え、今回初めて麺はすべて「青竹打ち」を現場で行い、打ちたて、切りたて、 ゆでたての佐野らーめんを提供しました。

そのための青竹も新調しました。

１ 具材のトッピングがシンプルで、スープもあっさりしている 「佐野らーめん」は、「一つ一つの素材の味を最大限引き出す」 それしかないと… 会場に食べに来てくれた方が佐野らーめんを日本一に選んで くれたと分かった瞬間、佐野らーめんの「青竹打ち」を受け継い だ佐藤さんが、佐野市の宝となった瞬間でした。本プロジェクト は、研修だけでなく、既存店舗、支援団体等との協力体制も強化 しながら、佐野市に移住し、新たな人生をスタートさせる方を 応援してまいります。

◆本プロジェクトから、新たに開業された店舗のご紹介 佐野らーめんが好きで、定年後は家族でラーメン店を開業 したい！

佐野市のお隣り栃木市ご出身の船田さん。高校を卒業して からこれまで会社一筋でしたが、第二の人生は、家族で佐野 らーめん店の開業したいという思いから、第17期生として 入校され、「佐野らーめん 麺屋 二周目」（佐野市村上町）を 2025年12月21日(日)にオープンしました。 アットホームで家族愛を感じる優しい味に、栃木市で有名な 生姜がアクセントになったメニューもあり、店名に込められた 2度も3度も、無限に食べたくなる佐野らーめんを提供します。

下記「佐野らーめん予備校」公式ホームページより ご応募いただけます。 https://www.sanoramen-yobiko.jp/

佐野らーめん予備校 第18期生 募集要項

◆応募資格：年齢、性別、経験不問 ・研修参加にあたり、健康状態に不安のない方 ・佐野市に移住していただける方（時期は個別に相談） ・反社会勢力および反社会勢力関係者でないこと

◆募集定員：若干名 ※書類選考の上、面談にて決定させていただきます。 ※選考結果についてのお問い合わせはご遠慮ください。

◆募集期間：2026年１月23日(金)から2026年２月16日(月)まで

◆応募方法：公式ホームページの応募フォームより応募 ※郵送でも受け付けます。ホームページより応募用紙を出力し、ご記入くだ さい。

◆研修費用：「基礎研修」「本格修行」「開業サポート（一部）」まで含めた費用として 249,800円（税込） ※一部ご要望に応じて別途費用をいただくオプションプログラムがあります。

◆提出書類：履歴書、職務経歴書

◆決定通知：2026年２月下旬（予定）

◆研修開始：2026年３月中旬（予定）

佐野らーめん予備校 研修カリキュラム概要

１．基礎研修（約2か月：全9回のプログラム）

１.調理／佐野らーめんの作り方はもちろん、一つ一つの

食材の原材料や調理方法が学べます。さらに美味しく

見える盛り付け方を習得し、オリジナルラーメンの開

発をお手伝いします。

２.基本知識／佐野市・佐野らーめんの歴史や文化を学びつつ、基 礎知識、目指すラーメン店像まで幅広く学びます。ラーメン店 の成功体験談や収益構造、さらには目指すラーメン店像として コンセプト作りやメニュー構成まで幅広く学びます。

３.申請／ラーメン店を開業するにあたり必要な「食品衛生責任者」 や「食品営業許可」などの知識から、税金関係の申請・届出方 法、さらには各種保険手続きまでレクチャーします。

４.経営／融資に必要な事業計画書の書き方や日々の原価計算のや り方、さらには国や自治体から受けることのできる助成金や補 助金の申請方法まで、細かく学びます。

５.マーケティング／入りたくなる店舗のデザインからメニュー まで、集客力の高い効果的な手法やチラシ、WEBでの広告方法、 WEBサイト活用方法などを学びます。

６.採用・育成／開業してから必要になる「スタッフの採用・育成 方法」やモチベーションを高める制度設計など採用育成全般を 学びます。

７.サービス／ラーメン店に必要な接客マナーはもちろん、配膳・ 片付けの方法まで学びます。

＜移住サポート＞

佐野市の魅力を紹介するとともに佐野市への移住について レクチャーを実施します。家族構成や働く予定先の店を考慮した 住宅の紹介が受けられます。また、お子様が小さい方のための 子育て支援などの手続きもサポートします。

２．本格修行 （期間は状況に合わせ個別に設定）

＜Ａ．事業承継者向け＞ 承継予定先でラーメン作りの技術を学びます。

＜Ｂ．独立開業者向け＞ 独立開業を目指して既存店舗でラーメン作りの技術を学びます。

Ａ、Ｂのどちらを選んでも、その習熟状況に合わせたカウンセリングを実施し、悩み 相談などを随時行います。また、ラーメン店を経営する上で必要となる各種申請手続き をサポートします。

３．開業サポート

独立開業・事業承継に向けた準備を行う段階では、開業希望者と承継希望者をつなぎ、 承継・独立を行う際に必要な各種手続き（資金運用計画や補助金の申請、商品の磨き 上げなど）

をサポートします。

佐野らーめん予備校の概要（お問い合わせ先）

【所在地・営業日時】 佐野市若松町39

10：00～17：00（不定休）

【運営主体・連絡先】

株式会社 佐野らーめん予備校

代表 若田部 賢

電話：090-6952-5994

【支援団体等】 佐野らーめん店主、佐野商工会議所、あそ商工会、日本政策金融公庫、栃木銀行、 佐野信用金庫、社会保険労務士、中小企業診断士、不動産会社 など

【活動目的】 佐野市が将来にわたり地元経済を支える多くの優秀な人材輩出と、誰もが いきいきと働き暮らせるまちづくり推進のための移住促進の一施策として、 佐野らーめん店の創業・事業承継をワンストップで支援する。

【本件に関する一般の方および報道関係の方のお問い合わせ】

佐野市役所 総合政策部 総合戦略推進室 移住・定住係

担当：吉沼

TEL：0283-20-3012 FAX：0283-21-5120

MAIL ijuteiju@city.sano.lg.jp