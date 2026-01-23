2月3日（火）は節分！とんかつ まい泉の「恵方ヒレかつ巻き」が今年も登場　～節分の当日限定販売、やわらかなヒレかつの恵方巻き～

井筒まい泉株式会社

井筒まい泉株式会社（東京都港区、代表取締役社長 國弘克英）は「恵方ヒレかつ巻き」を2026年2月3日（火）限定で、全国発売いたします。

まい泉人気の恵方巻が今年も登場！

お客様から毎年ご好評いただいている、やわらかなヒレかつを太巻きにした「恵方ヒレかつ巻き」。節分当日のみにご購入いただける、特別な商品です。ヒレかつを酢飯で巻いたシンプルな味わいながら、甘めのソースと酢飯の程よい酸味が調和し、満足感のある一本に仕上げました。まい泉自慢のやわらかなヒレかつを存分にお愉しみいただける恵方巻です。

■商品名：恵方ヒレかつ巻き

■発売日：2026年2月3日（火）

■価 格：恵方ヒレかつ巻き（１本） 1,242円（税込）

恵方ヒレかつ巻き（ハーフ）648円（税込）

■販売店：全国のまい泉直営店全店および主要スーパーなど ※天満屋岡山店では販売はございません。

店舗検索はこちら https://mai-sen.com/shop/#shopsearch

まい泉のこだわり

豚肉 世界中から取り寄せた豚肉を毎日毎日チェックして、合格した豚肉のみを使用。筋を引き、叩いて肉の繊維をほぐします。手間隙のかかる作業ですが手抜きはできません。1本の筋の切り損ないが揚げた時の肉の形を崩し、またお召し上がり頂く際の食感を変えてしまうからです。

パン粉と揚げ油 パン粉は、指定レシピで焼いたパンから毎日作った生パン粉を使用しています。市販のものとは中身・大きさ・形状が異なる、まい泉独特のパン粉です。そして揚げ油もまい泉の特注品。加熱時間を調節しながら、丁寧に揚げていきます。艶があり、カラッと、そしてふわっと花が咲くような衣の広がり、これをまい泉では『剣立ち』と呼び、まい泉のとんかつの自慢です。

ソース まい泉では現在、甘口・辛口・サンド用・黒豚用の4種類のソースを製造しています。

基本的なレシピは創業当時のまま、新鮮な野菜や果物を材料に、創業者のこだわりを受け継いだ熟練の職人が丁寧に味を確認しながら調合しています。

井筒まい泉株式会社について

とんかつ まい泉は1965年の創業以来、「箸で切れるやわらかなとんかつ」にこだわり、お子様からご年配の方まで皆様に美味しく召し上がっていただくための努力を続けてまいりました。「お客様の美味しい笑顔のために」を企業理念とし、全国のデパ地下やエキナカの直営販売店約70店、レストラン14店のほか、卸事業、ケータリング事業、EC販売も展開しています。

【会社概要】

社名：井筒まい泉株式会社

本社所在地：東京都港区北青山2丁目12-5 KRT青山2階

設立：1965年11月

代表取締役：國弘 克英

事業内容：レストラン事業、百貨店・商業施設等での直営販売事業

デリバリー事業、卸販売、通販事業、海外事業