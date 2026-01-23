Earth Saverプロジェクト in よこはま動物園ズーラシア生態系を学ぶ！イベント開催レポート

CLASS EARTH株式会社

CLASS EARTH株式会社（東京都中央区）が企画・運営するEarth Saverプロジェクトにおいて、2025年11月23日（日）によこはま動物園ズーラシアで、生物多様性の中で自分にできることを考え、学んだことを発信する公式YouTube「アースセイバーチャンネル」の収録が行われました。また、同日に生態系をテーマにしたボードゲーム「エコピラ」の体験も実施されました。

本企画は、CLASS EARTHと動物園水族館探求メディア wizoo とのコラボレーションにより、よこはま動物園ズーラシアにて実施される特別企画【「村田園長のとっておき写真展 with wizoo ～The Africa～」】 において、Earth Saverプロジェクトが企画参加という形で参画をしました。

イベント前半では、東京都市大学 環境学部の北村亘（きたむら わたる）先生をお迎えし、ボードゲーム「エコピラ」を通じて生態系について学びました。「エコピラ」は、生きもの同士の関わりを遊びながら学ぶことのできるボードゲームです。当日は「地球のラテール」スーパーバイザーの河森正治監督と、カナデ役・声優の谷江玲音さんも参加。

大人も子どもも夢中になり「もう一回やりたい！」「まだ続けたい！」という声が上がるほど盛り上がりました。楽しみながら自然と知識を深められる貴重な時間となりました。

この「エコピラ」を開発された北村先生からは、「生きものがバランスよく見られる形が、この三角形なんです。植物が一番多くて、草食動物は真ん中、肉食動物の数が少ない。このバランスが生態ピラミッドの本質なんです。下にたくさん生きものがいない限り、上にいる生きものは暮らしていくことができません。例えば、日本オオカミが絶滅したことで、各地でシカの数が増え、草を食べつくし、他の生きものの生存を脅かしているんです。絶滅危惧種を守りながら、バランスよく生きものを守っていくことが大切なんです。」とお話しました。

「エコピラ」のあとは、絶滅危惧種について学んだことのプレゼンテーションです。

Earth Saverの子どもたちは事前に、よこはま動物園ズーラシアにいる動物を調べたり観察したことをもとに、それぞれの生態や置かれている状況を全員の前で発表しました。

自分の目で見て調べたことを言葉にすることで、学びをさらに深める貴重な機会となりました。

▼プレゼンテーションの様子はこちらよりご覧いただけます。

https://youtu.be/Yrgc4IXFKSk

イベントの最後には、紅葉が美しく色づく園内で、アニメ『地球のラテール』の主題歌「地球のオーケストラ」のダンス収録を実施。カナデ役・声優の谷江玲音さんも参加し、自然の景色に包まれながら、アースセイバーの子どもたちと一緒に元気いっぱいに踊りました。

▼ラテールダンス in よこはま動物園ズーラシア

https://youtu.be/kmua7rBXXn4

イベントに参加してくれたEarth Saverの皆さん

「絶滅危惧種トランプ」発売中

wizooとのコラボレーションは、本企画のほかにも。

「絶滅の危機にある、いま生きているいのちを、もっと身近に感じてほしい。」

そんな想いのもと、動物園・水族館における種の保全やアニマルウェルフェア（動物福祉）への取り組み、そして飼育員や関係者が日々いのちと向き合う姿勢を伝える動物園探索メディア wizoo と、多様性をテーマにしたアニメ 「地球のラテール」 が協力し、本トランプ企画が生まれました。

本商品では、楽しみながら動物や自然について学ぶ体験を通じて、子どもから大人までが生物多様性や地球環境について考えるきっかけを提供します。

なお、本商品の売上の一部は、公益社団法人 日本動物園水族館協会（JAZA）および国際自然保護連合日本委員会（IUCN-J） へ寄付され、種の保全や生態系保護に関する取り組みの支援に活用されます。

よこはま動物園ズーラシアでも販売中です。

＜企画・監修＞

CLASS EARTH株式会社（「地球のラテール」）

株式会社SHINME（wizoo）

＜後援＞

国際自然保護連合日本委員会（IUCN-J）

商品情報

https://store.latair.jp/products/lt4570174490491

