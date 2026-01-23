1万円以下で楽しめる人気のコンパクトプロジェクター！ご要望にお応えして取り扱い店舗を拡大。

株式会社ニトリホールディングス

株式会社ニトリ（本社：札幌市北区 代表取締役会長兼社長：似鳥 昭雄 以下ニトリ）は、人気の「コンパクトプロジェクターNEP-K220MM」の再入荷に伴い、1月19日（月）より、取り扱い店舗を順次拡大することをお知らせします。【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2113400004191s/(https://www.nitori-net.jp/ec/product/2113400004191s/)

9月下旬に一部店舗で発売を開始した、「コンパクトプロジェクターNEP-K220MM」。1万円以下の価格と角度可変のスタンド一体型設計で、手軽に大画面映像を楽しめることからSNSを中心に大きな反響をいただきました。

発売直後に完売し、ご注文から約3ヵ月待ちの状態が続いていましたが、このたび再入荷しました。さらに、「実際に商品を見たい」というお客様の声にお応えし、取り扱い店舗を順次拡大します。ぜひ店頭で商品をご覧ください。

■商品特長

１. 軽量コンパクトながら最大120インチの大画面投影が可能

本体の重量は約630gと軽量ながら、明るさ110ANSIルーメンで最大120インチの大画面投影に対応。HDMI接続でスマートフォンやTVスティック、ゲーム機、PCなどの映像を投影可能です。

また、本体背面のUSBポートに接続すれば、USBメモリーやHDDに保存したコンテンツも再生可能です。

２. スタンド一体型で簡単設置・自由な投影スタイル

本体とスタンドが一体化しているため、複雑な設置作業は不要。見たい場所にサッと置いて、すぐに投影が始められます。角度調整も簡単で、壁や天井など多彩な投影スタイルに対応します。

（※）ケーブルの種類によっては天井に投射できません。別途市販のL型変換アダプターやL型コネクタケーブルが必要になります。

３. 自動台形補正（垂直方向）とマニュアルフォーカスリングで設定も簡単

垂直方向の画面のゆがみを自動で補正してくれるので複雑な操作は不要。さらに、直感的に調整しやすいフォーカスリングでピント合わせも簡単です。

ニトリのプロジェクターで手軽に大画面でのコンテンツを楽しみませんか？

ニトリでは、今後も暮らしを便利に、快適に彩る商品の開発に力を入れてまいります。

■商品概要 ※価格は全て税込み表記

【商品名】簡単設置で大画面 コンパクト プロジェクター (Projector NEP-K220MM_J)

【価格】9,990円

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2113400004191s/

【カラー】ホワイト

【ACアダプター】入力：AC100-240V 50/60Hz 出力：DC19V/2.5A

【定格入力】DC19V/2.2A

【定格消費電力】42W

【光源】LED

【解像度】HD（ハイビジョン）1280×720@60FPS

※入力はフルハイビジョン（1920×1080）対応

【明るさ】110ANSI lm ±10%

【台形補正】垂直方向自動補正（±15°）

【フォーカス方式】マニュアル調整

【投影サイズ】40型（インチ）～120型（インチ）

【投影方式】フロント/バック/据置/天吊

【USBポート】USB2.0×1 出力：DC5V/1A

【HDMI入力】HDMI1.4×1

【オーディオ出力】3.mmイヤホン端子

【スピーカー出力】3Wモノラル

【外形寸法（約）】本体水平時：幅170×奥行105×高さ126mm

本体垂直時：幅105×奥行105×高さ197mm

【質量（約）】0.63kg

【電源コード長さ（約）】1.5m

【付属品】リモコン1個、ACアダプター1個

※一部離島でのお買上げまたはお届けの場合は、別途手数料を頂戴します。

■取扱店舗

店舗への商品入荷状況により展示がない可能性がございます。あらかじめご了承ください。