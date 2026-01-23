クラッシックバレエ初めての方にもおすすめ！万博オープニングや海外でも上演したオリジナル作品『鶴の恩返し』や「白鳥の湖」などの名場面を中心に構成　針山愛美プロデュース公演『One heart』上演決定

ロングランプランニング株式会社

針山愛美プロデュース公演『One heart』が2026年3月15日 (日)に伊東市観光会館（静岡県 伊東市 和田 1-16-1）にて上演されます。

チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

チケットはこちら :https://www.confetti-web.com/events/12687

本公演は、文化庁による子供舞台芸術鑑賞体験支援事業に選定されております。

詳細はホームページでもご覧いただけます。

https://www.bunka.go.jp/kodomokansho/

針山愛美が想いを込めてお届けする今回のステージでは、日本の民話をもとに生み出したオリジナル作品『鶴の恩返し』、そしてクラシックバレエの真髄ともいえる『白鳥の湖』の名場面を中心に、多くの方が心から楽しめる作品の数々を披露します。

バレエを初めて観る方、子どもたち、若い世代にも、舞台芸術に触れることでしか得られない“心が震える経験”を感じてほしい。そんな願いを込めて構成しました。芸術には、目に見えない力があります。言葉では届かない深い想いが、音楽や身体表現を通して、まっすぐに胸に届いてきます。

日本では、クラシックバレエや生の芸術にふれる機会がまだまだ限られています。劇場へ足を運ぶこと自体に距離を感じてしまう方も多くいます。それでも、このパフォーマンスを通して、舞台の持つ“生きたエネルギー”や、芸術が与えてくれる希望と夢を、ひとりでも多くの方に届けたいのです。

言葉も国境も超えて伝わるものが、芸術には必ずあります。できることは小さくても、続けていくことに意味があると信じています。今、この時代だからこそ、心が動く瞬間を、真正面から届けたい。それが、今回の作品に込めた思いです。

オリジナル作品『鶴の恩返し』より

『白鳥の湖』より

『ドン・キホーテ、ウクライナ民族舞踊ゴパック』より

針山愛美プロフィール

ボリショイバレエ学校を首席で卒業後、モスクワ音楽劇場バレエ団、エッセンバレエ団（ドイツ）、米国バレエインターナショナル、クリーブランド・サンホセバレエ団でプリンシパルとして活躍。その後、ボストンバレエ団やウラジーミル・マラーホフ率いるベルリン国立バレエ団に所属し、数々の作品を踊る。マラーホフやカレーニョら世界的ダンサーと共演。ベルリン・フィルとの共演や震災チャリティーなど、芸術と社会をつなぐ活動も展開。振付・演出・教育にも注力し、欧米や日本でワークショップや審査員を務めるほか、マラーホフのアシスタントとして複数国立バレエ団の作品を手がける。テレビ番組『情熱大陸』など、メディア出演やドキュメンタリー特集も多数。神戸女学院大学客員教授、豊中市立文化芸術センターディレクターなどを歴任。現在はPASONA Awaji World Ballet芸術監督、淡路島ユネスコ協会理事として国際文化交流に尽力。

著書に『世界を踊るトゥシューズ』

公式サイト

https://www.emihariyama.com/

公式X

https://x.com/emihari

公演概要

『One heart』

公演期間：2026年03月15日(日) 14:00

会場：伊東市観光会館（静岡県 伊東市 和田 1-16-1）

■チケット料金

全席自由：5,000円（税込）

チケットサイト「カンフェティ」

チケット購入の流れ・カンフェティ会員特典

https://service.confetti-web.com