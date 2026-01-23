プロレスラー 鈴木みのるの人生を変えたダチとの対談集第２弾が発売！

株式会社ワニブックス

株式会社ワニブックス（東京都渋谷区、代表取締役：高橋明男）は、『俺のダチ。２』（著：鈴木みのる）を2026年1月23日（金）に発売しました。

鈴木みのるの人生を変えたダチとの対談集第2弾！

新たな13名のストロングなヤツらと語り合う 最高にストロングなプロレス談義がここに。

特別対談では 前田日明との禁断の邂逅がまさかの実現！！！

【俺のダチ。】

武藤敬司 「いまの俺につながる“プロレス”を貫いた男」

獣神サンダー・ライガー「プロレスの楽しさに気づかせてくれた救世主」

藤原喜明「プロレスの基礎を叩き込んでくれた恩人」

ＭＡＺＡＤＡ＆ＮＯＳＡＷＡ論外「プロレスラーとしての青春を共にした悪友」

里村明衣子「新たな道を探求し続ける女」

長与千種「プロレス界の常識を打ち破ってきた先人」

ウナギ・サヤカ「あの頃の俺と重なる“ホントのダチ(!?)”」

武尊「道を究め続けるＫ-１の覇者」

宇野薫「レスリング部の洗礼を受けた母校の後輩」

田中真弓「声優界の第一線を行く“海賊王”の姉貴」

丸藤正道「『受け身のプロレス』を体現する継承者」

前田日明「若手時代に正面からぶつかった男」

※本書は『KAMINOGE』『BUBKA』に掲載された対談を再編集し あらたに前田日明さんとの対談を加えた内容となっております。

【著者プロフィール】

鈴木 みのる

1987年3月に新日本プロレス入門。翌88年6月23日 飯塚孝之（飯塚高史）戦でデビュー。89年３月に新日本プロレスを退団すると 『UWF』 『プロフェッショナルレスリング藤原組』を経て 93年9月に船木誠勝らと『パンクラス』を旗揚げ。95年5月にはケン・シャムロックを下し 第2代キング・オブ・パンクラス王座に君臨した。2002年11月には パンクラスルールで獣神サンダー・ライガーと対決して勝利。翌03年6月13日 新日本に14年ぶりに参戦を果たすと 第46代IWGPタッグ王者となり 「G1 CLIMAX」に初出場するなど大暴れ。その後はプロレスリング・ノアでGHCタッグ王座 全日本プロレスで三冠ヘビー級王者に輝くなど 縦横無尽の活躍を見せた。17年4月27日には新日本プロレスNEVER無差別級王座を獲得し その存在感を決定的なものとした。ニックネームは“世界一性格の悪い男”。実業家としての顔も持ち ファッショングッズなどを販売する『パイルドライバー』を原宿で経営している。

【書籍情報】

『俺のダチ。２』

著者：鈴木みのる

ワニブックス刊

発売日：2026年1月23日

価格：2,200円（税込）

ISBN：978-4-8470-7574-2

■Amazon

https://www.amazon.co.jp/dp/4847075749