【AIST Solutions：セミナー】産業技術総合研究所 北陸共創フォーラム2025 ー産学官民で紡ぐ人と技術と社会の未来ー （2/24 福井会場＋オンライン開催）

概要

株式会社AIST Solutions

北陸地域における産学官民連携を強化し、人・技術・社会が共に創る未来像を共有する場として、「産総研北陸共創フォーラム」を開催いたします。本フォーラムは、産総研 北陸デジタルものづくりセンター、人間社会拡張研究部門（RIHSA）、および北陸産業活性化センターの三者が共催する初のフォーラムです。

スマートテキスタイル、3D造形、気分・感情データ活用、健康脳、カーボンニュートラル複合材料など、多様な領域における最新の研究成果や、共創的な研究開発を促す仕組みについて講演形式で紹介します。さらに、北陸企業によるDX・共創事例の発表や、産総研・福井大学から20件を超えるポスター発表を実施し、研究者・企業・行政関係者に加え、学生も気軽に参加・交流できる場も提供します。また、「人×技術×地域が織りなす新たな価値創造」をテーマとするパネルセッションを行い、多様な視点から北陸の未来を議論します。本フォーラムが、地域における技術革新と新たな協働、そして次世代を担う若手人材の育成や参画につながる契機となることを期待しています。技術シーズの探索や共創パートナーの発掘、新規事業・DX推進のヒントをお探しの皆さまからのご参加をお待ちしております。

＜こんな方におすすめ＞

技術開発・研究職の方

地域企業のDX・企画担当の方

自治体・公的機関の職員

大学・研究機関の教員・研究者

大学・高専などの学生

スポーツ・健康・福祉分野の関係者

開催概要

お申し込みと詳細はこちら :https://www.aist-solutions.co.jp/events_webinars/symposium_20260224.html?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=symposium_20260224

日時：

2026年2月24日(火曜日)12時45分～17時10分

※終了時刻は多少前後する可能性があります。

開場：12時15分

開催形式：会場＋オンラインによるハイブリット式（視聴はブラウザから可能です。）

定員：現地 80名程度（事前申し込み制）オンライン 無制限

参加費：無料

会場：ハピリンホール 福井県福井市中央1丁目2-1 ハピリン3階

＜問い合わせ事務局＞

AIST Solutions イベント運営担当

E-mail：webmktg-eve-ml@aist-solutions.co.jp



