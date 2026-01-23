UP-Tからシンプル＆高機能！スマートモバイルチャージャー4000が新登場！

丸井織物株式会社

オリジナルプリントのUP-Tから、スマートモバイルチャージャー4000が新登場しました。

コンパクトながら4000mAhの容量を備えた実用的なモバイルバッテリーで、日常使いはもちろん、イベント配布用のノベルティや企業の記念品としても人気のアイテムです。

2台同時に充電できるUSB出力ポート2口付き、さらに側面にはバッテリー残量が一目で分かるLEDインジケーターを搭載。日常のあらゆるシーンで「あると助かる」頼れる一台です。

また、安全性の証であるPSEマーク付きで、安心して使用いただけます。

UP-Tなら、全面にお気に入りの写真やロゴ、イラストを自由にデザイン可能！ イベント記念や販売用にも最適です。

◆商品ページ◆

https://up-t.jp/item-detail/%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%9B%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%B5%E3%83%AA%E3%83%BC/%E3%83%A2%E3%83%90%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%83%90%E3%83%83%E3%83%86%E3%83%AA%E3%83%BC/IT2787

カラー：全2色

素材：ABS 他

サイズ：

・本体：約W64.0mm×H102.0mm×D15mm（重量：約120g）

・印刷サイズ：約W50.0mm×H88.0mm

バッテリー容量：4000mAh（最大出力：2.1A）

通常価格：2,618円（税込）※プリント代込み／100個以上で最大20％割引適用

備考：USBケーブルは付属しておりません（USB給電式）

通勤・通学・旅行・イベントなど、あらゆるシーンで大活躍！

デザインも機能も、自分らしく。持ち歩きたくなるモバイルチャージャーをあなたの手に。

「UP-T（アップティー）」

“みんなが違うから世界は楽しい”をコンセプトに、Tシャツをはじめパーカー、スマホケース、ネイル、のぼり旗など1500種類以上のアイテムを取りそろえたオリジナルグッズ作成のオンデマンドサービス。創業80年を超える老舗メーカーによる高品質＆短納期（最短3日でお届け）を実現し、在庫を持たずにマーケットで販売することも可能な画期的サービスです。

URL ：https://up-t.jp/

取り扱いアイテム： Tシャツ、スマホケース、文房具、のぼり旗他（毎月2アイテムずつ追加！）

価格 ：Tシャツ1枚1,100円（税込み）から ※プリント代込み、100枚以上まとめて割適用

■丸井織物について

会社名 ： 丸井織物株式会社

所在地 ： 石川県鹿島郡中能登町久乃木井部15

代表者 ： 代表取締役社長 宮本 好雄

設立 ： 1956年

事業内容： 各種織物の製造・販売、ウェブサービスを利用した販売・企画制作