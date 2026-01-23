第47回全国都市清掃研究・事例発表会にて論文発表

株式会社エンビプロ・ホールディングス

株式会社エコネコル(https://www.econecol.co.jp/)（本社：静岡県富士宮市、代表取締役社長：佐野文勝、以下「エコネコル」）は、2026年1月21日（水）、愛媛県県民文化会館にて開催された公益社団法人全国都市清掃会議主催「第47回全国都市清掃研究・事例発表会」において、エコネコル焼却灰事業本部の竹川友祐が論文発表を行ったことをお知らせいたします。

本論文発表では、「焼却灰（落じん灰）からの貴金属回収事業について ～実績と要求水準書への記載事例紹介～」をテーマに、近年国内で広がりを見せる、ストーカ式焼却炉の焼却過程で発生する落じん灰からの貴金属回収の取り組みについて報告しました。

新設焼却炉においては、要求水準書に資源回収の必要性が明記される事例が増加しており、自治体における循環型社会形成への意識の高まりが見受けられます。今後は、既設焼却炉においても、費用対効果を考慮した改造や資源回収の導入が進むことが予想されています。

本論文ではこうした社会的背景を踏まえ、エコネコルがこれまで取り組んできた落じん灰の買取実績の推移を整理するとともに、資源の有効活用による環境負荷低減と、循環型社会の実現に向けた今後の展望について考察しました。

落じん灰から貴金属を回収し繰り返し資源として再生することで、サーキュラーエコノミーの実現に寄与し、限りある資源を最大限活用できます。エンビプログループは今後もこの強みを生かし、持続可能社会の実現に向けて、焼却灰（落じん灰）からの貴金属回収事業のさらなる拡大に積極的に取り組んでまいります。

翌1月22日（木）、エコネコルと株式会社VOLTA(https://www.env-volta.jp/)（本社：静岡県富士市、代表取締役社長：北詰一隆、以下「VOLTA」）の連名にて、同発表会で「小型家電に含まれるLIB内蔵製品、リチウムイオン電池のリサイクルに関して」をテーマに論文発表いたしました。

本発表とあわせて、会期中には展示コーナーにてグループ会社のエコネコルおよびVOLTAがブース展示を行い、焼却灰リサイクル・リチウムイオン電池リサイクルに関する取り組みを広く発信しました。

ご多忙の中、聴講ならびにブースにお立ち寄りいただいた皆さまには、心より御礼申し上げます。

関連Webサイト

本件に関するお問い合わせ先

- エコネコル - もったいないを究める(https://www.econecol.co.jp/)- 焼却灰からの金銀滓回収 | 株式会社エンビプロ・ホールディングス(https://www.envipro.jp/service/ash/)- リチウムイオン電池のリサイクルなら「株式会社VOLTA」(https://www.env-volta.jp/)- リチウムイオン電池リサイクル | 株式会社エンビプロ・ホールディングス(https://www.envipro.jp/service/lithium-ion-battery/)焼却灰（落じん灰）からの貴金属回収事業について

株式会社エコネコル（担当：焼却灰事業本部 竹川）

TEL：0544-58-5800

WEB：https://www.econecol.co.jp/inquiry/

リチウムイオン電池リサイクルについて

株式会社VOLTA（担当：菊田）

TEL：0544-66-3132

Web：https://www.env-volta.jp/contact/

株式会社エコネコル

株式会社エコネコルは、「もったいないを究める」をスローガンに掲げ、産業廃棄物の回収から高度な再資源化までを一貫して手がけるリサイクル企業です。鉄・非鉄金属、廃プラスチック、廃家電、OA機器など多様な廃棄物を独自の選別・処理技術によって再資源化し、高付加価値な循環資源へ転換。大型シュレッダー設備や複合選別設備をはじめとする先進的なリサイクルプラントを有し、業界でも有数の処理能力と高いリサイクル率を誇っています。

環境配慮とコスト最適化の両立を実現し、企業や自治体の課題解決パートナーとして、持続可能な社会の実現に貢献しています。

（１） 名 称 株式会社エコネコル（英名：ECONECOL Inc.）

（２） 所在地 静岡県富士宮市山宮3507番地の19

（３） 代表者 代表取締役社長 佐野 文勝

（４） 事業内容 リサイクル事業（鉄・非鉄金属、廃プラスチック・廃家電・廃OA事務機器・

OA事務機器・廃自動車・古紙等）

片付け、解体事業

もったいないBOX事業

（５） 設 立 1978年7月

（６） 株 主 株式会社エンビプロ・ホールディングス100％ （東証スタンダード コード：5698）

（７） 資本金 4億3,500万円

（８） ＵＲＬ https://www.econecol.co.jp/