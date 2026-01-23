Youtuberナオキマン初の企業タイアップ実現、体験型投資学習アプリ「株たす」でWebCM公開

グリーンモンスター株式会社

グリーンモンスター株式会社（本社：東京都渋谷区、 代表取締役：小川 亮、証券コード：157A、以下グリーンモンスター）は、株式投資初心者向けの体験型投資学習アプリ「株たす」において、2026年1月25日(日)より、ナオキマンさんとタイアップしたWebCMの配信を開始いたします。グリーンモンスターは、本CMを通じて、これまで投資に触れたことのない方々にも、投資を自分ごととして考え、学ぶきっかけを提供してまいります。

WebCM制作の背景

新NISAやふるさと納税、副業など、資産形成に関わる「おかね」のトピックは、近年ますます注目を集めています。日経平均株価が史上最高値を更新するなど投資への関心が高まる一方で、株式投資については「難しそう」「始めたほうが良さそうだとは思うが、なかなか一歩を踏み出せない」「学ぶ時間が取れない」と感じている方も少なくはありません。

「株たす」はそうした心理的なハードルを下げるため、デモトレードという体験を通じて、わかりやすく学べるよう設計されたアプリです。まずは、「知る」「試す」から始めることで、投資の最初の一歩を支援しています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=kW3ofXMivD8 ]

本WebCMでは「知ることで広がる選択肢」を表現しています。「当たり前を疑う視点」を大切にしたナオキマンさんの発信は、情報を見極め、自らで考え判断することが求められる投資の世界とも親和性が高く、今回のCMでもその世界観が生かされています。

■WebCM概要

公開日 ：2026年1月25日（日）

配信期間：2026年1月25日（日）～2026年4月24日（金）

配信場所：ABEMA（90日間の限定配信）

株プレゼントキャンペーンについて

本キャンペーンは、デモトレードから実際の株式投資へと踏み出す一歩を後押しすることを目的としています。本WebCMのタイアップによるプロモーションコードは、配信開始から90日間の期間限定でご利用いただけます。

株たす紹介ページ :https://greenmonster.co.jp/kabutasu/lp-summary.html応募条件や注意事項の詳細は、「株たす」アプリ内のキャンペーンページをご確認ください。考察系Youtuberナオキマン

Youtubeチャンネル「Naokiman Show」を運営し、SNS総フォロワー400万人を超える人気クリエイター。ミステリーやスピリチュアル、都市伝説など、多岐にわたるテーマを取り上げ、「現実世界を疑いたくなるような視点」で語る動画が特徴です。

エンターテイメント性を大切にしながらも、視聴者の知的好奇心を刺激し、「本当だったら面白い」という感覚で物事を考えるきっかけを提供する発信スタイルにより、幅広い層から支持を集めています。

公式Youtube :https://www.youtube.com/@naokimanshow8230

「株たす」について

「株たす」は、実際の株価データ(*1)とアプリ内通貨を用いて、

日米7,000超の銘柄に対応した、本番さながらの株式投資のデモ取引をリスクなく無料(*2)で体験できる、累計150万インストール超の大人気アプリです。ユーザーの習熟度に応じて、取引手法やアプリ内機能が段階的に開放されていくことで、離脱を防止しながら効果的な投資学習を促進しています。

通常の株取引だけではなく、新規上場株式(IPO)の当選をバーチャルに楽しめる機能や、過去の値動きをスピード体験できる「クイックモード」、個人投資家に人気の株主優待制度を体験できる「誰でも株主優待」、また、近年増加しているSNSを経由した投資詐欺を体験できる「投資詐欺体験チャット」など、株式投資を勉強したい初心者も上級者も幅広くお楽しみいただける機能が満載のアプリです。

(*1)…株価情報は実際のレートを参照しておりますが、アプリに表示されるタイミングは15分後です。

(*2)…一部アイテム課金があります。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/9745/table/129_1_df948f1072cc6eb1c740f6c1a92514eb.jpg?v=202601230221 ]

(*備考)

・App StoreはApple Inc.のサービスマークです。

・iPhone、iPadは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

・iPhone 商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。

・Android , Google Playは、 Google Inc. の商標または登録商標です。

・「株たす」「FXなび」「グリーンモンスター」「グリモン」はグリーンモンスター株式会社の登録商標です。

グリーンモンスター株式会社について

「株たす」「FXなび」「トウシカ」など体験型投資学習アプリシリーズを運営。ユーザー体験に寄り添ったプロダクト開発を強みに、デモトレードで本番さながらの体験ができ、ゲーム感覚で学べるスマホアプリです。投資学習や金融教育、資産形成をどなたでも手軽に学んでいただけるよう取り組んでいおります。この体験型投資学習アプリシリーズは、累計で1,000万インストールを突破し、大変多くの方にご利用いただいております。

グリーンモンスターは「おかねに対する意識と行動を変える」というミッションを掲げ、「お金のための投資」という考えからステップアップし、投資を通じて「消費者から支援者へ」と人々と社会との関わり方を変えていくことを目指しております。社会の支援者として投資家を増やすことで、起業家に対する挑戦とイノベーションの土壌を培い、日本の世界における新たなプレゼンス発揮の促進に貢献してまいります。

■会社概要

社名 ：グリーンモンスター株式会社

所在地 ：東京都渋谷区神南１-４-９

代表者 ：小川 亮

設立 ：2013年7月29日

証券コード：157A(東京証券取引所グロース市場)

事業内容 ：体験型投資学習アプリ配信・金融教育事業

HP ：https://greenmonster.co.jp