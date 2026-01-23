ブルー・グレージュ・ローズで楽しむ、洗練された新作ネイルチップ♪

丸井織物株式会社ニュアンスブルーとフラワーネイル

2,350円(税込)

明るすぎないニュアンスブルーと、クリアベースのフラワーアートを組み合わせた可憐なデザイン。ポイントにオーロラのダズリングパウダーを施し、透明感の中にさりげない輝きをプラスしています。

ホワイトグレージュニュアンスネイル

2,350円(税込)

ホワイトとグレージュを基調に、どのシーンにも合わせやすい大人な雰囲気に仕上げたデザイン。控えめながら洗練された印象で、指先を上品に演出します。

上品ローズフラワーネイル

2,350円(税込)

やわらかなローズベージュに、ふんわりと咲く白い花のアートをあしらった上品なデザイン。角度によって上品な輝きを放つマグネットが、指先をさりげなく華やかに演出します。

「ミチネイル」のサービス

「ミチネイル」は、丸井織物株式会社が提供するECサイトです。ネイルチップを始めとするネイル関連商品を取り揃え、手元から美しくなりたい人を応援しています。そんな「ミチネイル」では、毎日新作を発表中です。

■会社概要

会社名 ： 丸井織物株式会社

所在地 ： 石川県鹿島郡中能登町久乃木井部15

代表者 ： 代表取締役社長 宮本 好雄

設立 ： 1956年4月

事業内容： 各種織物の製造・販売、ウェブサービスを利用した販売・企画制作

URL ： https://www.maruig.co.jp/